Kuninkuusravit siirtyvät formula-aikaan – jatkossa hevoset valitaan erillisen pistejärjestelmän mukaan: ”Systeemi on kaikkia kohtaan reilu”

Maaliskuusta alkaen hevoset keräävät lähdöissä erityisiä Kuninkuusravipisteitä.

Kuninkuusravit on suomalaisen raviurheilun kruununjalokivi, mutta kilpailun valintaperusteet ovat herättäneet aina kritiikkiä ja keskustelua.

Ensi kesänä Forssan Pilvenmäellä raviradalla järjestettäviin Kuninkuusraveihin hevoset valitaan uudella tavalla. Se ei poista keskustelua, mutta selkeyttää valintaa.

Maaliskuusta alkaen hevoset keräävät lähdöissä erityisiä Kuninkuusravipisteitä. Niitä voi kerätä heinäkuun puoliväliin asti, jonka jälkeen 12 parasta oria ja tammaa pääsee Kuninkuusraveihin.

Pistelasku noudattaa samaa kaavaa kuin formula ykkösissä: lähdön voittaja saa 25 pistettä ja kakkonen 18 pistettä. Jos erityisessä Kuninkuusravilähdössä on kymmenen hevosta, viimeinen saa yhden pisteen.

”Systeemi on kaikkia kohtaan reilu. Kaikki ovat samalla viivalla. Samalla saadaan mielenkiintoa kesän lähtöihin”, Hippoksen markkinointi- ja kehityspäällikkö Tomi Himanka sanoo.

Pisteet määräytyvät lähdön palkintoarvon mukaan. Perustaso on 2 000 euron lähtö, jonka voittaja saa 25 pistettä. Jos pääpalkinto on 5 000 euroa, lähdön kerroin on 3 ja voitosta saa 75 Kuninkuusravipistettä.

Koska hevosten kunto voi vaihdella kauden aikana hyvinkin paljon, pistelasku korostaa kesä-heinäkuun lähtöjä. Näin huomioidaan hevosen nousukunto.

Kaikkiaan näitä 1,5:n lisäkertoimen lähtöjä on kesällä ympäri maata noin 50. Lähtöjen määrä kasvaa ennen kuin pistelasku sulkeutuu.

”Sarjat julkaistaan hyvissä ajoin, jotta kaikki tietävät, missä lähdöissä pisteitä kerätään”, Himanka sanoo.

Tähän asti Kuninkuusravien osanottajahevoset on valinnut erityinen päätoimikunta, joka on painottanut voittosummia, ennätyksiä ja keskinäisiä kohtaamisia.

Uudessa järjestelmässä päätoimikunta voi puuttua vain kahden viimeisen hevosen valintaan. Kaikkiaan Kuninkuusraveihin otetaan 12 oria ja tammaa.

”Päätoimikunnan päätöksellä pitää olla painava peruste. Pitää olla selvä näyttö, että hevonen kuuluu Kuninkuusraveihin. Hevonen voi esimerkiksi olla loukkaantuneena keväällä, mutta kuntoutuu kesäksi. Sillä pitää olla myös näyttöjä edellisvuodelta”, Himanka perustelee.

Edellisvuoden Kuninkuusravien kolmelle parhaalle lisätään pisteet: 100–72–60. Pelkästään ne eivät riitä uudelleenvalintaan.

Kuninkuusravilähtöihin saavat osallistua myös ruunatut hevoset. Ne eivät kuitenkaan kerää pisteitä eivätkä voi kilpailla Kuninkuusraveissa 29.–31. heinäkuuta 2022.