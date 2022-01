Mikko Rantanen iski voittolaukauskisassa Coloradon voittoon. Minnesota kaatui maalein 4-3.

Jääkiekon NHL:ssä San Jose Sharksin sveitsiläishyökkääjä Timo Meier takoi kotijäällä Los Angeles Kingsin maaliin ällistyttävät viisi maalia ja teki samalla seurahistoriaa.

Nhl.comin mukaan Meier on ensimmäinen Sharks-pelaaja, joka on onnistunut tekemään viisi maalia ottelun aikana. Liigatasolla hän on järjestyksessään viides pelaaja, joka on onnistunut tässä 2000-luvulla.

Myös joukkuetoverit napsivat tehopisteitä, kun tsekkiläishyökkääjä Tomas Hertlin tilille kilahti neljä syöttöpistettä ja ruotsalaiselle puolustajalle Erik Karlssonille kolme.

Sharks vei kotivoiton loppulukemin 6–2.

Meier aloitti urakointinsa, kun peliä oli takana vasta kolme minuuttia. Tämän jälkeen maalirintamalla oli tovin hiljaista, kunnes noin 16 minuutin kohdalla latvialaishyökkääjä Rudolfs Balcers iski kotijoukkueen toisen maalin.

Meier teki toisen maalinsa noin kolme minuuttia myöhemmin ja varmisti hattutempun vain parisenkymmentä sekuntia tämän jälkeen.

Avauserän viimeisellä minuutilla maalin teki vielä Los Angelesin Anze Kopitar ja toiseen erään lähdettiin 4–1-tilanteessa. Toisen erän alussa Meier teki vielä yhden maalin ja iski lopulta viidentensä, kun samaista erää oli jäljellä alle puoli minuuttia.

Kolmannen erän ainoaksi onnistujaksi jäi Kingsin Mikey Anderson.

Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche otti kotijäällään voiton Minnesota Wildista maalein 4–3.

Ottelun maalitilin avasi Coloradon suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen, minkä lisäksi suomalainen otti varsinaisella peliajalla syöttöpisteen Nathan MacKinnonin päätöserän onnistumisesta.

Alle minuutti MacKinnonin 3–2-maalin jälkeen Minnesotan Kirill Kaprizovin onnistui kuitenkin heiluttaa kotijoukkueen verkkoa ja kolmas erä jätettiin tasatilanteessa.

Ottelu venyi maalittoman jatkoajan jälkeen lopulta voittolaukauskisaan, jonka ratkaisi jo aiemminkin ottelussa kunnostautunut Rantanen. Suomalaisen maali oli voittolaukauskisan ainokainen.

Rantanen sai ottelun tiimellyksessä myös kaksiminuuttisen rangaistuksen estämisestä.

Voitto oli Coloradolle jo kolmas perättäinen. Samalla Minnesotan oma putki katkesi kolmen voiton jälkeen.

Toisaalla Buffalo Sabres hävisi kotonaan Detroit Red Wingsille jatkoajalle venähtäneessä ottelussa. Detroit vei voiton maalein 3–2.

Ottelun maalitilin avasi Buffalon suomalaispuolustaja Henri Jokiharju, kun ottelua oli takana noin kymmenen minuuttia. Jokiharjun maali oli pitkään pelin ainoa ja seuraavan kerran verkko heilui vasta kolmannessa erässä, kun Jeff Skinner iski Buffalon toisen maalin.

Vain minuuttia myöhemmin Detroitin Vladislav Namestnikov pääsi kuitenkin kaventamaan ja kolme minuuttia tästä tilanne tasoittui, kun Dylan Larkin iski kiekon kotiseuran verkkoon.

Larkin siivitti päätöserän onnistumisellaan ottelun jatkoajalle, jolle hän itse toi päätöksen reilun kahden minuutin jälkeen tekemällään maalilla.

Buffalolle ottelu oli toinen peräjälkeen ilman voittoa. Detroit sen sijaan nappasi toisen perättäisen voittonsa.

Seattle puolestaan otti kotonaan voittolaukauskisaan venähtäneessä koitoksessa Chicago Blackhawks voiton luvuin 3–2.

Toisen erän jälkeen kotijoukkue oli tappiolla, mutta päätöserän alussa Ryan Donato tasasi tilanteen. Donaton maali vei ottelun jatkoajalle, joka jäi maalittomaksi.

Voittolaukauskisassa verkkoa heilutti onnistuneesti ensin Donato, minkä jälkeen Seattlen voiton varmisti vielä suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi.

Seattle katkaisi Chicagon neljän voiton putken.