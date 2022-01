Vakavien tapausten tutkinta siirtyi vuodenvaihteesta lajiliitoilta Suekille.

Jouko Ikonen on Suekin tutkintapäällikkö.

Liikunnan ja urheilun vakavaa epäasiallista käytöstä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ovat uudistuneet kuluvan vuoden alussa. Tutkinta kuuluu jatkossa Suomen urheilun eettiselle keskukselle Suekille, joka voi nyt ottaa myös itse epäilyjä tutkintaan.

”Se on iso muutos, että tutkinta on lajiliitosta riippumaton”, tutkintapäällikkö Jouko Ikonen Suekista kertoo.

Tutkinnan perusteella Suek esittää kurinpitovaatimuksen Olympiakomitean hallinnoimalle riippumattomalle kurinpitolautakunnalle. Suek on muodostanut kurinpitovaatimusten esittäjiksi poolin pätevistä henkilöistä. Tällä hetkellä poolissa on kaksi päätyönään syyttäjinä toimivaa henkilöä.

”Kurinpitolautaukunta käsittelee aineiston ja tapauksen. Kurinpitolautakunta on myös Suekista riippumaton”, Ikonen kertoo.

Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää kurinpitokäytäntöjä ja varmistaa kurinpidossa mukana olevien tahojen riippumattomuus – sekä se, ettei epäilyjä vakavista rikkomuksista jäisi selvittämättä. Rikkomusten kohteeksi joutuneella voi olla epäilyjä omaa lajiliittoaan kohtaan, mutta nyt oikeusturvaa haetaan lajiliitosta riippumattomalta taholta.

”Haemme sitä, että dialogi ja tietojen vaihto lajiliittojen kanssa on sujuvaa, ettei edes vahingossa jää mitään saamatta tietoon. Monet lajiliitot ovat pieniä. Tällaisten tapausten tutkinta vie paljon aikaa ja voi aiheuttaa suuria kuluja. Siksi siinä on ollut vaihtelua, ja säännötkin ovat eri lajiliitoissa olleet erilaisia”, Ikonen taustoittaa.

”Uudessa järjestelmässä on selkeät roolitukset, eivätkä toimijat ole kytköksissä toisiinsa. Uskon, että tämä auttaa monissa tapauksissa myös pitämään kustannukset kohtuullisina”, Ikonen jatkaa.

Uusi järjestelmä mahdollistaa myös kurinpitoseuraamukset, jotka ulottuvat myös muihin lajeihin kuin missä rikkomus on tapahtunut.

Parhaillaan Suek tutkii pesäpallon pelinjohtajan Petri Kaijansinkon häirintätapausta Pesäpalloliiton pyynnöstä. Tämä tutkinta menee vielä aiemman järjestelmän mukaan.

”Uuden järjestelmän mukaisesti tutkitaan vain ne tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet 2022 tai myöhemmin. Tätä ei sovelleta takautuvasti, siksi esimerkiksi pesäpallotapauksen käsittely menee pesäpallon senaikaisten sääntöjen mukaan”, Ikonen kertoo.

Lajiliitoille liittyminen järjestelmään on vapaaehtoista.

”Tällä hetkellä yksitoista lajiliittoa on liittynyt siten, että ovat Patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröineet muutoksen sääntöihinsä. Yli 40 liittoa on ilmoittanut tulevansa mukaan, mutta osalla sääntömuutoksen mahdollistavia kokouksia ei ole jokaisena vuonna. Noin puolet Olympiakomitean varsinaisista jäsenistä on ilmoittanut tulevansa mukaan, eikä kukaan ole ilmoittanut jäävänsä pois”, Olympiakomitean lainsäädännön ja hyvän hallinnon erityisasiantuntija Petri Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan tulevaisuus näyttää, mitkä tapaukset ylittävät vakavien rikkomusten rajan ja tulevat siten Suekin tutkintaan.

”Mikä on raja vakavalle rikkomukselle, sen aika näyttää. Kyse on samanlaisesta rajanvedosta kuin että mikä on pahoinpitely ja mikä törkeä pahoinpitely”, Heikkinen sanoo.