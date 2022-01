Golden State Warriorsin omistajiin kuuluva miljardöörisijoittaja joutui pahoittelemaan vähäteltyään uiguurien tilannetta.

Social Capital -yrityksen toimitusjohtaja Chamath Palihapitiya puhui sijoittajien konferenssissa New Yorkissa vuonna 2018.

NBA-seura Golden State Warriors on joutunut ottamaan etäisyyttä seuran osaomistajaan, joka vähätteli Kiinan uiguurivähemmistön kokemia ihmisoikeusrikkomuksia.

Seuran omistajiin kuuluva Chamath Palihapitiya sanoi viikonloppuna podcastissaan, että ”kukaan ei välitä, mitä uiguureille tapahtuu”.

New York Times kertoo, miten Palihapitiyan podcastin toinen juontaja, Jason Calacanis kiitteli Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Kiinan-politiikkaa ja hallinnon tukea Kiinan uiguurivähemmistölle. Calacanis huomautti, miten politiikka ei ollut juurikaan auttanut hallintoa gallupeissa. Sen jälkeen Palihapiya pääsi möläyttämään mielipiteensä.

”Kukaan ei välitä, mitä uiguureille tapahtuu, okei. Sinä puhut siitä, koska välität, ja mielestäni on hienoa, että välität. Me muut emme välitä”, Palihapitiya sanoi New York Timesin mukaan.

Myöhemmin miljardöörisijoittaja Palihapitiya sanoi podcastissa, että huolet ihmisoikeuksien toteutumisesta muissa maissa ovat ”luksusta”. Hänen mukaansa amerikkalaisten ei pitäisi huolestua muiden maiden tilanteesta ennen kuin oma pesä on puhdas.

Tällä viikolla koripalloseura Golden State Warrios joutui ottamaan selkeän irtioton yhden omistajansa puheista.

”Osaomistajana, joka ei osallistu päivittäiseen operatiiviseen työhön, Palihapitiya ei puhu seuramme puolesta, ja hänen näkemyksensä eivät todellakaan heijastele seuramme näkemyksiä”, Golden State Warriors tiedotti.

Maanantain Sri Lankassa syntynyt Palihapitiya, 45, joutui pahoittelemaan lausuntojaan.

”Huomaan, että minulta puuttui empatiaa. Pakolaisena perheeni pakeni maasta, jolla on omat ihmisoikeusongelmansa, joten olen kokenut sellaisia. Uskon, että ihmisoikeuksilla on merkitystä Kiinassa, Yhdysvalloissa tai muualla”, Palihapitiya sanoi.

Viime vuosina muun muassa YK:n ihmisoikeuspaneeli on kertonut, että sen tietojen mukaan Kiinalla on valtavia keskitysleirejä, joille on lähetetty miljoona uiguuria. YK:n rasismin ja syrjinnän vastaisen komitean mukaan leirit ovat uudelleenkoulutusleirejä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan leireille vietyjä ihmisiä on pahoinpidelty ja kidutettu. Raporttien mukaan Kiina on pyrkinyt säätelemään leireillä uiguurinaisten lastenhankintaa. Valtion epäillään harjoittaneen uiguureilla pakkotyötä muun muassa puuvillaviljelmillä.

Kiina on kiistänyt ihmisoikeusrikkomukset.

Viime marraskuussa julkaistujen tietovuotojen mukaan ylimmät toimijat presidentti Xi Jinpingiä myöten ovat ajaneet uiguurivähemmistöön kohdistuvia sortotoimia.

Asiakirjojen mukaan kommunistisen puolueen johtajat ovat kertoneet näkevänsä tarpeelliseksi uiguurivähemmistön uudelleen­kouluttamisen ja väestönsiirrot Xinjiangin maakunnassa, jotta alueella vallitseva ”han-kiinalaisten ja uiguuriväestön epäsuhta” saataisiin korjattua.