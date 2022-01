The Guardian: McLaren-tallin toimitusjohtaja epäilee, että Hamiltonin jatkosta formula 1 -sarjassa ei ole mitään takeita

McLaren-tallin johtajan mukaan on hyvinkin mahdollista, että Lewis Hamilton lopettaa F1-uransa.

The Guardian -lehti kertoo McLaren-tallin toimitusjohtajan Zak Brownin epäilevän, että Lewis Hamiltonin jatkamisesta formuloissa ei ole mitään takeita.

”En olisi yllättynyt, jos hän lopettaisi. Kenenkään ei pitäisi pitää varmana sitä, että hän jatkaa. Meidän ei pitäisi sivuuttaa hänen turhautumistaan ja suuttumistaan. Ehkä hän ei ole tehnyt vielä päätöstä ja hän ottaa nyt kaiken aikansa ollakseen varma päätöksestään. Kun päätös on tehty, se on tehty”, Zak Brown sanoi The Guardianin mukaan.

Kansainvälisen autourheiluliiton uusi puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem on jo tavannut Mercedes-tallin johtajan Toto Wolffin keskustellakseen, mitä kauden viimeisessä kilpailussa tapahtui.

F1-kilpailujohtaja Michael Masi päätti viimeisessä kisassa, että kaikkien autojen ei tarvinnut palata omille paikoilleen ennen kuin turva-auto poistuu radalta. Vain Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin välissä olleet autot ohittivat turva-auton ja menivät omille paikoilleen. Turva-auto ehti poistua radalta reilu kierros ennen maalia ja siten autot pystyivät kisaamaan sillä seurauksella, että Verstappen ohitti Hamiltonin tuoreilla renkaillaan ja ajoi mestaruuteen.

McLaren-johtaja Brown korosti selvityksen merkitystä, mutta hän uskoi, että viimeisen kisan tapahtumissa oli kyse virheellisestä päätöksestä sen sijaan, että kyse olisi ollut laskelmoidusta Hamiltonin vastaisesta toiminnasta.

”Heidän pitää näyttää toimivansa, jotta sellaista ei tapahdu enää, mutta en usko, että se oli pahantahtoinen päätös”, Brown sanoi.