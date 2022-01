Mononen kertoi viihtyvänsä huippu-uran jälkeisessä arjessa mutta kaipaavansa reissuja Keski-Eurooppaan.

Viime kauden jälkeen kilpahiihtouransa lopettanut Laura Mononen ei ole katunut päätöstään, mutta keskiviikkona Suomen cupin viestin verryttelyissä iski pieni haikeus.

Mononen ankkuroi Hämeenlinnan Hiihtoseuran viestin viidenneksi. Viestiä veivät myös Maija Hakala ja hänen veljentyttärensä Eveliina Hakala.

”Hakaloiden piti hiihtää joukkueena. Eveliinan siskon piti olla mukana, mutta hän loukkaantui valitettavasti nuorten SM-kilpailuissa. Minut hälytettiin, kun ei ollut halukkaita. Eveliina piti saada kokeilemaan Suomen cupia”, Mononen avasi pikahälytystään.

”Tulin, kun kotimaisemissa ollaan. Lisenssin ostin sunnuntai-iltana. Ei ollut suunniteltu kilpailu”, Espoossa asuva arvokilpailumitalisti jatkoi.

Monosen arki on täyttynyt päivätöistä Husin erikoiskemian laboratoriossa, mutta hän on ollut paljon myös ladulla. Oman lenkkeilyn lisäksi hän on vetänyt hiihtokouluja Espoon Oittaalla ilta- ja viikonloppuhommina.

”Kilpailu tuntui ihan mukavalta, kun sääteli vauhtia. En tiedä yhtään, miten kroppa toimii, kun en ole tehnyt tehoharjoituksia. Olen kyllä lenkillä käynyt. Tänään tuli hetkellisesti olo, että voi vitsi. Haikeakin olo tuli, kun tämä elämä on takana.”

Mononen on viihtynyt normaali-ihmisen arjessa, kun matkalaukkua ei ole tarvinnut pakata koko ajan. Huippuvuosina matkavuorokausia kertyi vuosittain pari sataa.

”Aika mukavaa on ollut, mutta Keski-Eurooppaa kaipaan. Voin sinne mennä, kun on oikea hetki ja lomaa. Kiva on ollut kotona.”

Keskiviikon paluukilpailu ei ole vakavamman comebackin merkki, vaan 37-vuotias Mononen viihtyy nykyisessä arjessaan. Seuraavaa kilpailua ei ole kalenterissa.

”Jos tällaista varahiihtäjän roolia on luvassa, niin voin ajatella. Lisenssi on hankittu.”

Vuokatti Ski Team Kainuu voitti 3x5 kilometrin (v) viestin 19,7 sekunnin erolla Vantaan Hiihtoseuraan.

Suomen cupin 4/6 kilpailut, viesti:

Naiset, 3x5 km (v): 1) Vuokatti Ski Team Kainuu (Eveliina Piippo, Jasmin Kähärä, Vilma Nissinen) 38.09,6, 2) Vantaan Hiihtoseura I (Anni Kainulainen, Rebecca Immonen, Jasmi Joensuu) jäljessä 19,7 sekuntia, 3) Kainuun Hiihtoseura (Heini Hokkanen, Anni Alakoski, Suvi Leinonen) –1.44,4, 4) Ikaalisten Urheilijat –1.58,8, 5) Hämeenlinnan Hiihtoseura –2.20,2, 6) Team Skiers –2.45,3. – Mukana 14 joukkuetta.