Washington

”Emme koskaan vaihda nimeä. Asia on näin yksinkertainen: EMME KOSKAAN – voitte käyttää isoja kirjaimia”, Washington Redskinsin omistaja Dan Snyder pauhasi vuonna 2013.

Hän joutui syömään sanansa. Tämän viikon keskiviikkona amerikkalaisen jalkapallon perinteikäs NFL-seura sai pysyvän uuden nimen: Commanders eli Komentajat. Valintaa perusteltiin sillä, että Yhdysvaltain pääkaupunkiseudulla on valtavasti asevoimien upseerikuntaa.

Kaksi viime kautta joukkue tunnettiin väliaikaisnimellä, jonka mielikuvitukseton toteavuus oli kuin eurooppalaisesta jalkapallosta: Washington Football Team.

Washingtonin NFL-joukkue sai keskiviikkona uudeksi nimekseen Commanders.

Syy asteittaiseen nimenvaihtoon oli vanhan nimen rasistisuus, josta ei päässyt yli eikä ympäri.

Redskins eli Punanahat oli yksi monista Pohjois-Amerikan ammattilaisjoukkueista, joiden nimi ja tunnuskuva ovat viitanneet alkuperäiskansoihin.

”Se oli kaikista näistä ehdottomasti loukkaavin ja tapauksena merkittävin”, sanoo aihetta vuosikymmeniä seurannut mediaprofessori Jay Rosenstein Illinois’n yliopistosta. Hänen palkitun tv-dokumenttinsa In Whose Honor? (1997) on arvioitu jouduttaneen muutosta urheiluseurojen nimistössä.

Washingtonin NFL-joukkueen tunnettuus ja liigan valtava kansallinen suosio korostivat vanhan nimen kielteistä painoarvoa – ja toisaalta esimerkin voimaa, joka nimestä luopumisella on ollut.

”Sitä seurasi valtava aalto nimenmuutoksia lukiosarjoissa. Aiemmin sen tason joukkueilla oli ollut tekosyy todeta, että jopa NFL:ssä on tällainen nimi”, Rosenstein sanoo.

”Samaan suuntaan tosin oltiin menossa joka tapauksessa. Painetta on koko yhteiskunnan tasolla.”

” ”Omistajalla ei ollut vaihtoehtoa.”

Redskinsin tunnus kentän keskellä Washingtonin kotistadionilla Fedex Fieldillä kaudenavauksessa vuonna 2014.

Alkuperäiskansojen järjestöt ryhtyivät vastustamaan Redskinsin nimeä jo 1960-luvulla, mutta keskustelu rakenteellisesta rasismista ja vähemmistöjen symbolien kulttuurisesta omimisesta valtaväestön käyttöön on ryöpsähtänyt uusiin mittasuhteisiin muun muassa Black Lives Matter -liikkeen myötä.

”George Floydin murhan jälkeen alkuperäiskansojen edunvalvojat painostivat Fedexin, Pepsin ja Niken osakkeenomistajia vaatimaan Washingtonia luopumaan nimestään. Omistajalla ei ollut vaihtoehtoa”, navajo-kansaan kuuluva aktivisti Amanda Blackhorse kirjoitti sanomalehti The Washington Postissa maanantaina.

Blackhorsen mielestä nimenmuutos oli seurajohdolta ”tyhjä ele” vuosikymmenten sinnikkään väistelyn valossa.

Cleveland Indians vaihtoi nimekseen Guardians viime syksynä, mutta virnistävästä punakasvoisesta tunnuksestaan se luopui jo kauden päätteeksi vuonna 2018.

Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoissa nimensä ovat hiljattain vaihtaneet myös baseballin Cleveland Indians (Guardians syksystä 2021 alkaen) ja kanadalaisen jalkapallon Edmonton Eskimos (Elks kesästä 2021 alkaen).

Ammattilaisliigoissa alkuperäiskansoihin selvimmin viittaavia nimiä ovat amerikkalaisen jalkapallon Kansas City Chiefs, baseballin Atlanta Braves ja jääkiekon Chicago Blackhawks.

Ne kaikki joutuvat ennen pitkää vaihtamaan nimeään, uskoo Rosenstein.

” ”Tämä stereotypiasonta levisi käyttöön, kun joukkue alkoi menestyä.”

Suomalaisille näistä tutuin on Chicago Blackhawks. Joukkueessa on pelannut 20 suomalaiskiekkoilijaa lähtien Christian Ruutusta vuonna 1992. Tällä kaudella riveissä ovat maalivahti Kevin Lankinen ja keskushyökkääjä Henrik Borgström.

Chicago Blackhawksin suomalaishyökkääjä Henrik Borgström (vas.) juhli maaliaan MacKenzie Entwislen kanssa tammikuussa Minnesotassa.

Blackhawksin tunnus on sivuprofiili stereotyyppisestä intiaanihahmosta. Joukkueen nimi pohjautuu sauk- ja fox-kansoja johtaneeseen päällikkö Mustaan Haukkaan, jonka soturit kärsivät verisen tappion Yhdysvalloille vuonna 1832. Kiekkoseuralle nimi tuli kiertotietä, kunnianosoituksena Mustan Haukan mukaan nimetylle armeijan jalkaväkidivisioonalle.

Voisiko ajatella, että Washington Redskinsin nimen ja Cleveland Indiansin punanaamatunnuksen rinnalla Chicago Blackhawks on viattomampi tapaus?

”Ei oikeastaan. Oli logosta mitä mieltä tahansa, se on kuitenkin selvästi stereotyyppinen piirros. Ja suurempi ongelma on, että kun joukkue pärjää, fanit alkavat käyttäytyä todella loukkaavilla tavoilla”, Rosenstein sanoo.

Hän on asunut lähes koko ikänsä Blackhawksin kotiosavaltiossa Illinois’ssa ja kävi otteluissa Chicagossa jo seuralegenda Bobby Hullin aikakaudella 1970-luvun alkuvuosina.

”En ollut koskaan aiemmin nähnyt katsomossa höyhenpäähineitä, mutta tämä stereotypiasonta levisi käyttöön, kun joukkue alkoi menestyä [Stanley Cup -mestaruudet vuosina 2010, 2013 ja 2015]. Ja vastustajan fanit vastaavat samaan tyyliin: ’Skalpeeratkaa Blackhawks!’”

Blackhawks kielsi höyhenpäähineet katsojilta vuonna 2020. Silti Rosenstein moittii seuran tapoja reagoida arvosteluun.

”Se on etsinyt paikallisia alkuperäisväestön edustajia, jotka sanovat nimen ja logon olevan ok – ihan kuin näin olisi, jos joku oikeanlainen tyyppi Chicagosta antaa siunauksensa.”

Blackhawksia merkittävämpinä tapauksina Rosenstein pitää amerikkalaisen jalkapallon Chiefsiä ja baseballin Bravesiä, koska ne ovat viime aikojen menestyneimpiä joukkueita kaikkein seuratuimmissa liigoissa. Chiefs pelasi viime vuonna NFL:n finaalissa Super Bowlissa, ja Braves on MLB:n hallitseva mestari.

Chiefs perustelee nimeään kunnianosoituksena kaupungin entiselle pormestarille, joka tunnettiin ”Päällikkönä” perustettuaan partioseuran, jonka nimistö oli lainattu alkuperäiskansoilta. Joukkueen kotikentän nimi on Arrowhead Stadium eli Nuolenpäästadion, ja viime vuoteen asti sillä oli maskottihevonen nimeltä Warpaint eli Sotamaalaus.

Braves puolestaan ei tarkoita vain rohkeita, kuten sananmukainen käännös kuuluu. Termillä on viitattu Pohjois-Amerikan suurten tasankojen sotureihin, jotka 1800-luvulla vastustivat elinalueilleen levittäytyneitä eurooppalaistaustaisia. Viittauksen vahvistaa tomahawk-kirves Bravesin tunnuksessa.

Kummankin joukkueen kannattajat tunnetaan avokämmenellä heilauttamistaan ”tomahawk-iskuista”. Niitä seurattiin televisiosta taas ympäri maan, kun suosikki Chiefs koki sokkitappion Cincinnati Bengalsille NFL:n konferenssifinaalissa viime viikonloppuna.

”Siksi moni piti Chiefsin putoamisesta: se estää liikkeen esittämisen entistä suuremmalle yleisölle Super Bowlissa”, Rosenstein toteaa.