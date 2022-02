HS:n toimittaja muutti Yhdysvaltoihin ja yritti ymmärtää jenkki­futista. Härskeimmätkin skandaalit unohtuivat kaikkien aikojen pudotuspeleissä, jotka huipentuvat sunnuntaina.

Washington

Muutin Yhdysvaltoihin vuodenvaihteessa. Ajankohta asetti luontevan tavoitteen: alkaa ymmärtää amerikkalaista jalkapalloa ja sen valtavaa kansallista vetovoimaa.

Kuukauden kestävä NFL:n pudotuspelivaihe oli juuri alkamassa, enkä ollut koskaan katsonut yhtään ottelua. Koko laji oli epäilyttänyt minua. Ehkä eniten siinä vieraannuttivat näennäinen väkivaltaisuus ja turhauttavana pitämäni pelirytmin katkonaisuus.

Jotain oleellista minulta oli kuitenkin mennyt ohi, päättelin, koska pari itseäni sivistyneempää ystävääni oli ollut koukussa jo vuosia.

Ensitutustuminen ei vakuuttanut. NFL oli uutisissa lähinnä inhottavien skandaalien takia.

Mustia päävalmentajia on irtisanottu herkemmin kuin valkoisia, vaikka he olisivat menestyneet paremmin. Uusimpien väitteiden mukaan heitä on kutsuttu työhaastatteluihinkin vain näön vuoksi.

Las Vegas Raidersin päävalmentaja erosi jäätyään kiinni naisvihamielisistä ja homofobisista sähköposteista.

Vasta viime vuonna NFL luopui eriävistä korvausperusteista mustille ja valkoisille urheilijoille. Perusteissa arvioidaan entisten pelaajien oikeutta saada korvauksia muistisairauksista, jotka ovat seurausta iskuista päähän rajussa lajissa.

Pelinrakentaja Colin Kaepernickin ura katkesi ainakin osin siksi, että hän otti tavaksi polvistua kansallislaulun aikana protestiksi poliisiväkivaltaa ja rakenteellista rasismia vastaan. Mikään seura ei halunnut enää palkata kohupelaajaa.

Kansas City Chiefsin kannattajat tekevät yhä ”tomahawk-iskuja” Nuolenpäästadionillaan, ja Washingtonin joukkue valitsi uuden nimen, koska vanha oli niin rasistinen. Tämäkin askel hyvään suuntaan unohtui heti seuraavana päivänä, kun joukko naisia todisti Yhdysvaltain kongressissa joukkueen omistajan seksuaalisesta ahdistelusta.

Mutta ottelupäivinä kaikki kura jää taustalle. Katsetta on vaikea irrottaa. Jopa minä aloin ymmärtää, miten vaikeisiin suorituksiin pelaajat pystyvät.

Pelinrakentajien heittojen tarkkuus hätkähdyttää. Laitahyökkääjät venyvät äärirajoille kurottaessaan syöttöihin. Parhaat pelaajat vähät välittävät horjuttamisestaan tai hiipuvan peliajan paineesta.

He pitävät koko kansakuntaa otteessaan.

NFL:n runkosarja pelattiin 9. syyskuuta–9. tammikuuta. Sen aikavälin 50 katsotuimmasta tv-lähetyksestä 48 oli NFL-otteluita. Katsojamäärät kasvavat pudotuspeleissä ja kausi kaudelta.

”NFL:llä on alati lujempi ote Amerikasta ja sen kulttuurista. Se vetoaa viehtymykseemme väkivaltaa kohtaan, suuren draaman tarpeeseemme ja haluumme todistaa loistokkuutta, joka puhkeaa kukkaan äärimmäisen paineen keskellä”, analysoi The New York Timesin urheilukolumnisti Kurt Streeter.

Kävi ilmi, että avasin tv:n parhaaseen mahdolliseen katseluaikaan – siis koko NFL:n 101-vuotisen historian aikana.

Kaikkien aikojen paras viikonloppu, kuului yleinen arvio kahdeksan joukkueen divisioonakierroksesta, suomalaisittain puolivälieristä.

Ottelujen johtoasemat heilahtelivat edestakaisin, ja kaikki neljä voittoa ratkesivat pelin viimeisellä suorituksella – kolme varsinaisen peliajan umpeutuessa ja yksi jatkoajalla.

”Jos voi sietää käytöksen miljardööreiltä aitioissaan ja pukumiehiltä liigan toimistossa, pelaajat ja valmentajat kentällä hyvittävät sen kaiken, painavat sen pimentoon”, kirjoitti The Washington Postin toimittaja Adam Kilgore.

”He saavat päästämään ääniä, joita ei tiennyt osaavansa tuottaa. He innostavat lähettämään tekstiviestejä, joissa on pelkkiä huutomerkkejä. He saavat unohtamaan, miten pitkään on kiskonut itseään hiuksista. He luovat tunteen, jonka muistaa loppuikänsä.”

Myös konferenssifinaaleissa eli viimeisellä esteellä ennen Super Bowlia vaakakupit heilahtelivat poikkeuksellisen vaiheikkaasti.

Cincinnati Bengals onnistui pelikierroksen historian suurimmassa takaa-ajossa, kun se kuroi kiinni 18 pisteen eron ja kukisti kahdessa viime Super Bowlissa pelanneen supertähti Patrick Mahomesin Kansas City Chiefsin jatkoajalla.

Los Angeles Rams kaatoi San Francisco 49ersin, vaikka lähti viimeiseen neljännekseen tappiolta 7–17.

Tulokaspotkaisija Evan McPherson (2) vei Cincinnati Bengalsin Super Bowliin jatkoajan kenttämaalillaan eli potkaisemalla pallon maalipuiden väliin.

Kyse ei ole vain pudotuspeleistä. Jokainen NFL:n runkosarjaottelukin on suurempi spektaakkeli kuin NHL-jääkiekossa, NBA-koripallossa tai MLB-baseballissa.

32 joukkueen runkosarjassa on vain 17 ottelua kullakin (NHL:ssä 82, NBA:ssa 82, MLB:ssä 162), joten jokainen kierros – ja sitä kautta miltei jokainen suoritus – saa valtavan painoarvon.

Pudotuspeleissä jokainen NFL-ottelu on kuin muiden liigojen tarunhohtoinen Game Seven: ratkaiseva pitkän sarjan viimeinen ottelu, jossa kumpikin on voiton päässä jatkopaikasta mutta joita ei läheskään aina tarvita.

NFL:n suosiota on selitetty palkkakatolla ja tulonjaon tasaamisella, joka pitää myös liigan tasaisena ja mahdollistaa menestyksen muuallakin kuin suurimmissa kaupungeissa. Kun lähtökohdat ovat tasaiset, voimasuhteet voivat kellahtaa ottelun sisällä yhtäkkiä joukkueen taktisesta oivalluksesta tai pelinrakentajan neronleimauksesta. Se synnyttää suuria tarinoita, joita Amerikka rakastaa.

Hokema tasaisuudesta on tosin joiltain osin liioiteltua, sillä tähtipelinrakentajat ovat taanneet joukkueilleen menestystä.

Omassa luokassaan oli Tom Brady, joka johdatti joukkueensa 22 kauden aikana kymmeneen Super Bowliin. Hän voitti niistä kuusi New England Patriotsissa ja yhden Tampa Bay Buccaneersissa, viime kaudella.

Viime viikolla Brady, 44, ilmoitti lopettavansa uransa ja keskittyvänsä perheeseensä vaimonsa, supermalli Gisele Bündchenin kanssa. Se oli pääuutisia Yhdysvalloissa talouslehtienkin etusivuilla.

Brady hävisi Buccaneersin kanssa divisioonakierroksella Los Angeles Ramsille – järjestettyään ensin uskomattoman takaa-ajon tilanteesta 3–27 tasoihin 42 sekuntia ennen loppua. Rams kuitenkin voitti kenttämaalilla neljä sekuntia ennen loppua.

Tampa Bay Buccaneersin pelinrakentaja Tom Brady välittömästi viimeisen NFL-ottelunsa jälkeen.

Ennen ratkaisua Brady vaikutti toistavan itse kirjoittamaansa historiaa. Hänen suurin mainetekonsa on Patriotsin nousu 3–28-tappiotilanteesta voittoon Super Bowlissa vuonna 2017.

Tuon finaalin katsoin kaverin vinkistä Youtubesta ensimmäisenä kokonaisena pelinäni opetellessani sääntöjä. Samalla tajusin erään niksin.

Ottelutapahtuma kestää yleensä kolmisen tuntia, mutta pallo on pelissä keskimäärin vain 11 minuuttia, joten jälkilähetykset voi kelailla läpi sukkelasti missaamatta olennaista. Toisaalta pelin katkonaisuus on kuin tehty suoriin lähetyksiin: mainoksia voi näyttää taajaan häiritsemättä varsinaista peliä.

Entä se väkivalta? Pelissä on niin paljon vauhtia ja voimaa, että loukkaantumisia ja aivotärähdyksiä tulee usein.

Jokaisen seitsemän viime kauden aikana on todettu 23–49 eturistisiteen repeämää ja 79–110 sivusiteen repeämää – ja päälle kymmeniä jokaisella harjoituskaudella.

Aivotärähdyksiä on todettu kausittain 135–192 – ja taas päälle kymmeniä jokaisella harjoituskaudella. Lähes kaikkien NFL-pelaajien, joiden aivoja on tutkittu heidän kuolemansa jälkeen, on havaittu sairastaneen dementiaa.

San Francisco 49ersin Deebo Samuelin tilaa tutkittiin iskun jälkeen konferenssifinaalissa Los Angeles Ramsia vastaan.

Mutta peliä ei voita voimakkaampi vaan taitavampi tai fiksumpi. Eivätkä kaikki joukkueet yritä samaa. Esimerkiksi toisen konferenssifinaalin joukkueista San Francisco 49ers yritti juosta palloa kohti maalialuetta, mutta Los Angeles Rams on kulkenut Super Bowliin asti pelinrakentaja Matthew Staffordin heitoilla.

Super Bowl pelataan sunnuntaina Ramsin kotistadionilla. Paikalla sitä katsoo noin 70 000 ihmistä ja tv:stä luultavasti yli sata miljoonaa Yhdysvalloissa.

Super Bowl on Yhdysvaltain vuoden katsotuin lähetys. Maan historian 30 katsotuimmasta tv-lähetyksestä 28 on Super Bowleja.

On tunnettu seikka, että Yhdysvalloissa tv-vertailun häviää aina myös jalkapallon MM-loppuottelu. Mutta suomalaisesta näkökulmasta Super Bowlia ei kannata tapahtumana verratakaan siihen. Parempi vertauskohde on Leijonat jääkiekon MM-finaalissa.

Kyse on festivaalihengestä, joka vetää kaveriporukat kokoontumaan tv:n ääreen riippumatta syvemmästä kiinnostuksesta lajiin. Erona on tietysti se, että suomalaiset saa innostumaan lähinnä maajoukkueen menestys, mutta Super Bowl on juhla niillekin amerikkalaisille, joiden oma suosikkijoukkue ei ole selvinnyt loppuun asti.

”Se on kulttuurielämys. Ihmiset eivät ehkä edes oikein seuraa ottelua. Tärkeää on kaikki siinä ympärillä: yhdessäolo ribsien, keksien, jäätelön ja sellaisen äärellä”, sanoo Adam Wolf, talousalan ammattilainen Washingtonissa.

Adam Wolf (oik.) ja muita ohiolaisia Bengalsin kannattajia ensimmäisen pudotuspelikierroksen kisakatsomossaan Washingtonissa. Taikauskon takia he käyttävät samaa vaatekertaa jokaisessa ottelussa.

Tarjoilut ovat tärkeät. Sen näkee vaikka sanomalehtien mainosliitteistä, joissa grillilihoja ja valmiita dippitarjottimia kaupitellaan nimenomaan Super Bowl -sunnuntaita varten.

Ruuan tyylilaji on kopioitu tailgate-juhlista, jotka ovat ominaisia nimenomaan amerikkalaiselle jalkapallolle: Ihmiset grillaavat ja nauttivat juomia autojensa perässä pysäköintialueella tuntikaupalla ennen sisäänkäyntiä stadionille – ja mukaan liitytään ilman pääsylippuakin.

Wolf pitää keskeisenä odotuksen ja keskustelun aiheena Super Bowlin tv-mainoksia, joista yritykset maksavat tänä vuonna tiettävästi 6,5–7 miljoonaa dollaria eli noin 5,7–6,1 miljoonaa euroa 30 sekunnilta. Moni odottaa erityisesti väliaikashow’ta, joka on aina suurimpien tähtien spektaakkeli. Tänä vuonna lava on räppäreiden: Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar ja Mary J. Blige.

Wolf, 35, on kotoisin Ohion osavaltiosta, Cincinnatin läheltä Daytonista, joten hän kannattaa tietysti Bengalsia. Joukko Washingtonissa asuvia ohiolaisia kokoontuu jälleen yhteen finaalia varten.

”Olemme etsineet pääsylippuja stadionille, mutta halvimmat yläkatsomoon olivat viimeksi tarkistaessamme 6 000 dollaria. Hinta nousee esteeksi.”

Bengals on altavastaaja kokeneempaa ja nimekkäämpää Ramsia vastaan. Bengals oli Super Bowlissa viimeksi 33 vuotta sitten eikä ole koskaan voittanut sitä.

Wolf muistelee, että Bengals oli vuosikausia naurunaihe. Ohion nuoret valitsivat suosikkijoukkueensa muista lajeista tai muista kaupungeista.

Juuri pitkän konttaamisensa takia Cincinnati sai ensimmäisen vuoron kevään 2020 varaustilaisuudessa ja valitsi Ohion oman pojan Joe Burrow’n, joka tunnetaan itsevarmuudestaan.

”Ansaitsen liikaa omistaakseni feikkejä”, hän kommentoi näyttävää timanttikaulakoruaan konferenssifinaalin jälkeen.

Cincinnati Bengalsin pelinrakentaja Joe Burrow juhli etenemistä Super Bowliin tammikuun lopussa Kansas Cityssä.

Burrow’n tulokaskausi päättyi vasemman polven eturistisiteen ja sivusiteen repeämiseen, mutta nyt hän ”polttaa vastustajia kuin sikareita juhlan kunniaksi”, kuten The Washington Post kuvaili.

Päättyy tuhkimotarina miten tahansa, kuukauden tutustumisjaksoni amerikkalaiseen jalkapalloon antaa olettaa, että Super Bowlista tulee aivan varmasti huikaiseva ottelu.