Suomalaiset Markus Mustelin ja John Blässar saapuvat viikonloppuna maaliin Atlantin yli -soutukilpailussa.

Soutumatkaa on jäljellä vielä noin 300 kilometriä.

”Tervehdys täältä Karibialta – ei enää keskeltä Atlanttia”, Markus Mustelin toteaa satelliittipuhelimitse.

Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin osalta Atlantic Challenge -soutukilpailu on loppusuoralla. Heidän arvioitu maaliintulonsa Karabiansaarten Antigualle on myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Suomessa ollaan tuolloin jo sunnuntain puolella.

Kaksikko aikoo ottaa pienen loppukirin viimeisten vuorokausien aikana. Maaliin oli matkaa torstaina iltapäivällä 182 merimailia eli 337 kilometriä.

”Olemme viimeiset vuorokauden soutaneet noin 70 mailia (130 kilometriä) vuorokaudessa, mutta nyt tähtäimessä on 80 mailia (148 kilometriä) vuorokaudessa viimeisten parin päivän aikana”, Mustelin sanoo.

Vaikka Antigua on jo lähellä, kaksikon fokus on yhä soutamisessa.

”Vahvasti ajatukset ovat vielä soutamisessa, kun se vaatii 100-prosenttista läsnäoloa, mutta jutut alkavat olla maaliin pääsemisessä. Ensimmäisenä on mukana nähdä perhettä, joka on siellä vastassa. Kiva on myös saada ruokaa, jota voi pureskella ja ehkä oluetkin”, Mustelin luettelee.

Loppumatkasta on monenlaista pientä tapahtumaa ollut kaksikon matkanteon ohessa. Viime sunnuntaina veneeseen tupsahti tonnikala. Lisäksi joka yö kannelle tulee lentokaloja kolmesta kymmeneen kappaletta. Kaksikko puhuu lentokalojen hyökkäyksistä.

”Ne pitää siivota, sillä muuten ne jäävät haisemaan”, Mustelin toteaa.

Erikoisempi tapaus oli muutama päivä sitten, kun Mustelin oli menossa nukkumaan hyttiin.

”Avasin luukun kabiiniin [makuuhyttiin]. Petrel [ulappakeiju] tuli sinne sisään. Pelästyin, sillä ensin luulin sitä lentokalaksi. Saimme sen turvallisesti saatettua ulos.”

Ulappakeijut ovat pienikokoisia merilintuja, joita esiintyy kaikilla maailman valtamerillä.

Molemmat korostavat, että Atlantilla on ollut erittäin kaunista, mutta välillä on myös ottanut koville.

”Tankki alkoi välillä olla tyhjä”, Blässar toteaa.

Blässar keksi vertauksen, miten jossain muualla vahvasti väsyneelle kuntoilijalle kävisi.

”Olen hiihtänyt Lapponia-hiihdon useita kertoja. Siellä on Pallastunturilla lääkintäosasto. Jos se olisi täällä, sanoisivat: ’Pojat, pojat, leikki loppuu tähän, mennäänpä telttaan, ja tiputusta pari tuntia.’ Sellainen olotila täällä on ollut pari kertaa. Kun menee nukkumaan, seuraava vahtivuoro on jo parempi.”

Blässar on Mustelinin kanssa samaa mieltä, että viimeisten päivien aikana on syytä ottaa loppukiri.

”Kyllähän täältä pyritään pääsemään pois niin pian kuin mahdollista. Nyt rupeaa riittämään”, Blässar sanoo.

”Avomeriseikkailu meidän puolesta jää tähän kertaan.”

Fakta Osa veneistä on jo tullut maaliin Markus Mustelin ja John Blässar saapuvat maaliin viikonloppuna. Atlantic Challenge kilpailu alkoi 12. joulukuuta. Ensimmäinen venekunta, neljä sveitsiläistä soutajaa, saapui maaliin viime sunnuntaina. Nyt (torstai-iltapäivällä) maaliin on saapunut kahdeksan venekuntaa. Suomalaiskaksikko johtaa edelleen pariairokaksikkojen kisaa ylivoimaisesti. Kokonaiskisassa he ovat sijalla 18. Maalintulo on arviolta myöhään lauantai-iltana tai varhain sunnuntaina. Kilpailussa on mukana 35 venekuntaa. Viimeisenä on sveitsiläinen yksinsoutaja Sandro Detig – hän ei ole vielä puolimatkassa. Kilpailun avulla suomalaiskaksikko kerää varoja Itämeren suojeluun John Nurmisen säätiön ja Pidä saaristo siistinä ry:n kautta. Tavoite on 100 000 euroa, josta nyt on kasassa noin 43 000 euroa

