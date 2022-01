Räikkösen mielestä raha on vienyt F1-sarjaa huonompaan suuntaan.

Kimi Räikkösen pitkä F1-ura päättyi viime kauteen, eikä mies ole peitellyt tyytyväisyyttään lopettamispäätökseensä. Vuoden 2007 maailmanmestari sanoi jo uransa aikana toistuvasti, että pitää ajamisesta, muttei muusta lajiin liittyvästä.

Autosportille antamassaan haastattelussa Räikkönen arvostelee kovin sanoin F1-sarjaa.

”On niin monta asiaa, joissa ei ole mielestäni järkeä”, Räikkönen sanoo ja jatkaa:

”Siellä on kaikenlaista paskaa, josta kaikki tietävät, mutta kukaan ei sano mitään. Asioita, joita siellä ei mielestäni pitäisi olla.”

Räikkönen ei tarkenna, mitkä asiat häntä eniten häiritsivät, mutta selvää on, että minkäänlaista kaipuuta takaisin ei tule.

”Niin moni asia on epäaitoa. On hyvä olla ulkona siitä maailmasta. Henkisesti on erittäin hyvä olla erossa siitä paskasta.”

Vaikka Räikkönen on ilmaissut mielipiteensä ammattinsa varjopuolista aiemminkin, hän kokee, että uran alussa tilanne oli erilainen. Lisääntynyt raha on Räikkösen mukaan muuttanut lajia huonompaan suuntaan.

”Alussa kaikki oli uutta. Raha on muuttanut formula 1:tä, kuten muitakin lajeja. Ihmiset haluavat varmaankin valtaa. Siellä politikoidaan niin paljon, että moni olisi varmasti hyvä oikeassakin politiikassa.”

Räikkönen ei ole valottanut tulevaisuuden suunnitelmiaan. Hän on kertonut vain aikovansa nauttia perhe-elämästä.