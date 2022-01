Hallitseva maailmanmestari Sébastien Ogier aloitti vahvasti, vaikkei aja edes täyttä MM-kautta.

Monte Carlon MM-ralli jatkuu perjantaina kuudella erikoiskokeella, mutta Kalle Rovanperä on kaukana kärjestä.

Toyotalla ajava Rovanperä on vasta kahdestoista, kun kauden ensimmäisessä MM-osakilpailussa ajettiin myöhään torstaina pimeässä kaksi erikoiskoetta.

Rovanperä on jäänyt kisaa johtavasta tallikaveristaan Sébastien Ogierista minuutin ja kahdeksan sekuntia. Ranskalainen on hallitseva maailmanmestari, joka ei kuitenkaan aja täyttä MM-kautta.

MM-rallissa siirryttiin täksi kaudeksi hybridiaikaan. Erikoiskokeet ajetaan sähköllä ja siirtymät polttomoottorilla. Lataava hybridi vaikuttaa myös kuljettajien ajotapaan: jarrutus lataa akkua ja kaasutus purkaa sitä.

”Auto oli todella hankala ajaa. Jotain pitää keksiä. Minulle tuli myös pieni spinni [lipsahdus]. Auton balanssin ei ole kohdallaan, auto aliohjaa”, Rovanperä sanoi tallin tiedotteessa.

Ranskalaisilla on kaksoisjohto, kun yhdeksänkertainen maailmamestari Sébastien Loeb on Fordillaan toisena. Hän on jäänyt kahdeksankertaisesta mestarista Ogierista 6,7 sekuntia.

Kolmantena on Toyotan Elfyn Evans runsaat 11 sekuntia kärjestä.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala oli tyytyväinen, että kolmen joukossa oli kaksi Toyota-kuljettajaa. Latvala harmitteli Rovanperän rallin alkua.

”Kallella oli vaikeaa. Hän spinnasi ja pimeässä ajaminen on ikävää, jos siihen ei ole luottoa. Olen varma, että Kalle parantaa”, Latvala sanoi.

Rallin toinen suomalaisajaja Sami Pajari on 40:s. Lahtelainen ajaa WRC3-pikkuluokassa Fordilla.

Ralli jatkuu perjantaina kuudella erikoiskokeella, joista ensimmäinen starttaa kello 10.14 Suomen aikaa. Päivän viimeinen erikoiskoe alkaa kello 17.37 Suomen aikaa.