Rovanperä on ollut lauantaina hyvässä vauhdissa.

Kalle Rovanperä on hyvässä vauhdissa Monte Carlon MM-rallissa.

Toyotan Sebastien Ogier kiri Fordin Sebastien Loebin ohi Monte Carlon MM-rallin kärkeen 11:nnellä erikoiskokeella ja piti sijoituksensa seuraavalla ek:lla. Ogier johtaa Loebia viidellä sekunnilla.

Kolmospaikalla ollut Toyotan Elfyn Evans ajoi ulos 11. erikoiskokeella ja kolmanneksi nousi Fordin Craig Breen. Breen on jäänyt kärjestä 1.10,6 minuuttia.

Toyotan Kalle Rovanperä on ollut lauantaina hyvässä vauhdissa. Rovanperä oli perjantain jälkeen vasta yhdeksäntenä, mutta on noussut lauantain neljän etapin aikana neljänneksi. Rovanperän ero kärkeen on 2.08,8 minuuttia.

Rovanperä oli ajajajoukon ykkönen 12. erikoiskokeella, jolla hän oli 0,2 sekuntia Loebia nopeampi.

”Tietysti ajan kovempaa, koska tunnen oloni hieman mukavammaksi autossani. Tämä on todella mukava erikoiskoe, rallin paras ek minulle”, Rovanperä sanoi MM-sarjan kotisivuilla ek-voittonsa jälkeen.

Lauantaina ajetaan vielä yksi erikoiskoe. MM-kauden avauskilpailu päättyy sunnuntaina.