Sijoittamaton Madison Keys eteni naisten puolivälieriin.

Rafael Nadalin 21. grand slam -kaksinpelimestaruuden metsästys jatkuu tenniksen Australian avoimessa mestaruusturnauksessa. Nadal nujersi ranskalaisen Adrian Mannarinon 7–6 (16–14), 6–2, 6–2 ja kohtaa seuraavaksi Denis Shapovalovin, joka yllätti Alexander Zverevin 6–3, 7–6 (7–5), 6–3.

Puolivälieräpaikka on Nadalille jo 14:s Australian avoimessa. Yhtä moneen on yltänyt John Newcombe, ja useampaan vain Roger Federer.

"Ensimmäinen erä oli hyvin tunteikas. Se hullu ensimmäinen erä oli todella tärkeä”, Nadal viittasi ensimmäisen erän 28 minuuttia kestäneeseen katkaisupeliin.

Shapovalov katkaisi olympiavoittaja Zverevin yrityksen vallata ensimmäinen arvoturnausvoitto.

"On aina kunnia pelata Rafaa vastaan. Se on aina hauskaa, se on aina taistelu. Siitä tulee kovaa”, Shapovalov ennakoi.

Naisten turnauksessa sijoittamaton Yhdysvaltojen Madison Keys selvitti tiensä kahdeksan parhaan joukkoon. Keys voitti sunnuntaiaamun ottelussa Espanjan Paula Badosan erin 2–0 (6–3, 6–1). Badosa oli turnauksessa sijoitettu kahdeksanneksi.

Keys selviytyi ottelusta tunnissa ja yhdeksässä minuutissa.

Keys kohtaa seuraavaksi puolivälierissä Tshekin Barbora Krejcikovan, joka voitti Valko-Venäjän Viktoria Azarenkan erin 2–0 (6–2, 6–2). Krejcikova on turnauksessa sijoitettu neljänneksi.

Sunnuntaiaamun toisen yllätyksen tarjoili Yhdysvaltojen Jessica Pegula, joka yllätti Kreikan Maria Sakkarin. Pegula voitti viidenneksi sijoitetun Sakkarin erin 2–0 (7–6, 6–3). 21:nneksi sijoitettu Pegula kohtaa puolivälieräottelussa voittajan ottelusta Ashleigh Barty–Amanda Anisimova.

"Se oli ehdottomasti paras otteluni vuoteen”, Pegula sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Pegula kertoi ottelun jälkeen rentoutuneensa Melbournessa pelaamalla blackjackia paikallisella casinolla. 27-vuotias Pegula selviytyi myös viime vuonna Australian avoimissa puolivälieriin.

Pegulan isä Terry Pegula on yhdysvaltalainen miljardööri, joka omistaa amerikkalaisen jalkapallon ammattilaissarja NFL:ssä pelaavan Buffalo Bills -joukkueen. Buffalo kohtaa ensi yönä NFL:n pudotuspeleissä Kansas City Chiefsin. Pegula omistaa myös NHL-seura Buffalo Sabresin.