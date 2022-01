Kevin Lankinen torjui 40 laukausta.

Henrik Borgström oli perjantaina sivussa Chicago Blackhawksin kokoonpanosta Minnesota Wildia vastaan, mutta heräsi lauantaina, kun samat joukkueet olivat uudelleen vastakkain. Borgström pääsi taas kokoonpanoon ja teki kaksi maalia, mutta Chicago taipui Minnesota Wildille jatkoajalla 3–4.

”Yritin vain pitää homman yksinkertaisena, erityisesti ottelun alussa, sillä tiedämme, että he ovat melko raskas joukkue ja aloittavat pelin virtauksen. Yritimme ketjuna olla valmiina siihen ottelun alussa”, Borgström kertasi Blackhawksin nettisivuilla.

Borgström teki joukkueensa ensimmäisen ja kolmannen maalin. Ensimmäinen syntyi, kun Borgström riisti kiekon hyökkäysalueella Ryan Hartmanilta. Minnesotan maalivahti Kaapo Kähkönen pysäytti Borgströmin laukauksen, mutta kiekko päätyi Erik Gustafssonille, jonka kaukolaukauksen Borgström ohjasi maaliin.

"Näin että kaveri seisoi siniviivalla ja onnistuin ottamaan kiekon häneltä. Ensimmäinen laukaus ei mennyt, mutta onneksi kiekko meni ’Gusille’, joka laukoi mukavan pikku leijan. Se on aika helppo ohjata sisään”, Borgström kertasi.

Borgströmin toinen maali syntyi paluukiekosta, jonka hän hakkasi kolmannella yrityksellä Kähkösen taakse.

Borgströmin, Ryan Carpenterin ja MacKenzie Entwistlen muodostama nelosketju sai Blackhawksin päävalmentaja Derek Kingin kehut.

"He olivat hyviä. He aloittivat monet vaihdot puolustusalueella ja päättivät ne hyökkäysalueella. Sitä haluan nelosketjulta. Ja sitten he lapioivat kaksi maalia, mikä oli bonusta”, King sanoi.

Kevin Lankinen korvasi Marc-Andre Fleuryn Chicagon maalilla kesken joukkueiden edellispäivän ottelun ja aloitti lauantaina Blackhawksin maalilla ensimmäisen kerran sitten 18. joulukuuta. Lankinen oli erinomaisessa vireessä ja torjui 40 laukausta.

"Se oli valtavan tärkeää. Hänelläkin on ollut pitkä tauko. Vaikka en pitänyt maalivahdin vaihtamisesta [perjantain pelissä], se tavallaan auttoi Lankista, koska meillä ei ollut tänään aamujäätä. Se oli tavallaan hänen verryttelynsä tähän otteluun”, King sanoi.

Lankinen ei päästänyt yhtäkään maalia tasaviisikoilla, sillä Minnesotan maaleista kaksi syntyi ylivoimalla, yksi kuudella kenttäpelaajalla viittä vastaan ja viimeinen jatkoajalla.

"Mielestäni ’Lanks’ pelasi mahtavan ottelun. Hän näytti hyvältä. Vastustaja on hyvä jääkiekkojoukkue. Maalilla oli paljon ruuhkaa, ja he ovat todella hyviä laukomaan sieltä seasta. Hänen edessään oli kaaosta, mutta hän kesti sen hyvin”, King kehui.