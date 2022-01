Australian avoimet sallii urheilijoiden kertovaan huolestaan Peng Shuain puolesta, mutta katsojille samanlaiset mielenilmaukset eivät ole sallittuja.

WTA-kiertue ja tennismaailma on huolestunut siitä, mitä on tapahtunut tennispelaaja Peng Shuaille sen jälkeen, kun hän kertoi joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi.

Tenniksen Australian avoimen mestaruusturnauksen järjestäjät takavarikoivat lauantaina kahdelta katsojalta t-paidat, joissa osoitettiin mieltä Kiinassa kadonneen tennispelaaja Peng Shuain puolesta, kertovat australiaisviestimet.

Australian avoimissa tennispelaajat ovat kertoneet huolestaan tennispelaaja Peng Shuaista, joka marraskuussa syytti Kiinan kommunistiseen puolueen johtoon kuulunutta henkilöä seksuaalisesta väkivallasta.

Samaan aikaan turnauksen järjestäjät ovat takavarikoineet materiaalia, joka heidän mielestään on sisältänyt poliittisia mielenilmauksia.

Australian senaattiin pyrkivä ehdokas Drew Pavlou lähetti lauantaina sosiaaliseen mediaan videokuvaa siitä, miten hänen ystävänsä Max Mok ja toinen katsoja joutuivat Australian avointen järjestyshenkilöiden ja myöhemmin osavaltion poliisin kanssa tekemisiin Melbourne Park -tenniskeskuksessa.

Kaksikko oli pukeutunut paitoihin, joissa luki ”Missä on Peng Shuai?”. Järjestyshenkilöt kertoivat kaksikolle, että paidat ja kyltit eivät olleet sallittuja ja ne oli nimenomaan kielletty lippukaupan ehdoissa. Videolla näkyy, miten järjestyshenkilö takavarikoi kyltin ja pyytää sen jälkeen riisumaan t-paidat, joissa oli sama viesti kuin kylteissä.

”Muistan järjestyshenkilön sanoneen uudelleen ja uudelleen, että hänet oli ohjeistettu ylemmältä tasolta takavarikoimaan materiaalin. Sen lisäksi hän sanoi, että heillä on silmiä ja korvia kaikkialla, emmekä pystyisi piiloutumaan. Keneltä oikein piiloutuisin”, Max Mok sanoi The Herald ja The Age -lehdille.

”Lipunostosääntöjen mukaan emme salli kaupallisia tai poliittisia viestejä kylteissä tai vaatteissa”, Tennis Australian tiedottaja sanoi The Guardian -lehdelle.

"Peng Shuain turvallisuus on edelleen päähuolemme. Työskentelemme yhdessä WTA-kiertueen ja tennisyhteisön kanssa saadaksemme selvyyttä hänen tilanteeseensa ja teemme kaikkemme varmistaaksemme hänen hyvinvointinsa.”

Senaattoriehdokas Pavlous on kertonut perustaneensa rahankeräyksen, jotta t-paitoja voidaan antaa katsojille ennen naisten finaalia.

Lue lisää: Peng Shuai kielsi aiemmat väitteensä seksuaalisesta väkivallasta, mutta WTA ei vakuuttunut ja vaatii edelleen tutkintaa