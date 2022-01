Kuusamon Pallo-Karhut otti Tampereella pelatussa finaalissa erin 3–1 ensimmäisen cupmestaruutensa.

LP Kangasala ei pystynyt sunnuntaina uusimaan lentopallon naisten Suomen cupin voittoaan. Kuusamo oli aloituskokoonpanon kuudella ulkomaalaisella liian kova, ja näin Sotiris Gkotsisin valmentama Pallo-Karhut otti Tampereella pelatussa finaalissa erin 3–1 ensimmäisen cupmestaruutensa.

LP Kangasala voitti viime kaudella cupin lisäksi runkosarjan ja välierissä se voitti Pallo-Karhut vieraissa 3–0.

Tuolloin kolme päivää myöhemmin Kangasalan kapteenin Tiiamari Sieväsen ja joukkuetoverien elämä romahti toisen mahdollisesti ratkaisevan välieräpäivän aamuna, kun yhdellä joukkueen jäsenistä todettiin koronatartunta.

”Se päivä kirveltää yhä mielessä ja on vaikuttanut tekemiseemme. Koko joukkue on elänyt käytännössä elämää, missä on noudatettu kaikkea mahdollista varovaisuutta. Ei ole ollut juuri elämää lentopallon ulkopuolella, ei ole tavattu vanhempia eikä ketään ulkopuolisia”, Sievänen sanoi.

LP Kangasala ei pystynyt viime maaliskuussa jäljittämään tartunnan alkulähdettä. Olisi ollut hyvin katkeraa, jos se olisi tapahtunut Kuusamossa. Pallo-Karhut pääsi silloin luovutuksella finaaliin, missä se hävisi LP Viestille.

”Tämän päivän Kuusamo on paljon parempi ja monipuolisempi joukkue kuin viime maaliskuussa. Mutta se on lyötävissä ja nyt toivotaan vain, ettei kautta katkaista kesken kolmatta kertaa peräkkäin. Vaikka tämä on vain lentopalloa, niin olisi henkisesti jo todella rankkaa, jos kaikki uhraukset menisivät taas hukkaan”, Sievänen sanoi.

Kaksi vuotta sitten kaikki toiminta päättyi 12. maaliskuuta, eikä mitaleitakaan jaettu.

Tällä kaudella LP Kangasalan joukkueessa ei ole ollut positiivisia koronatuloksia.

”Kun kenelläkään ei ole ollut oireita, niin jokapäiväisiin kotitesteihin ei ole ollut tarvetta. Viikoittain on otettu, vaikka ei sekään kai olisi ollut pakollista. Mutta kuten sanoin, niin tarkkana on oltu etenkin nyt tammikuussa, kun näitä pelejä ei ollut mahdollista siirtää”, Sievänen sanoi.