Kumpikin joukkue aloitti lopputurnausurakkansa tasapelillä.

Suomen miesten futsalmaajoukkue on maanantaina tiukassa paikassa Hollannin Groningenissa, kun EM-kisoissa vastaan asettuu Kazakstan. Syksyn MM-turnauksessa Kazakstan sijoittui neljänneksi.

Suomi aloitti EM-kisat 3–3-tasapelillä Italiaa vastaan. Myös Kazakstan päätyi avausottelussaan tasatulokseen, kun kamppailu Sloveniaa vastaan päättyi 4–4.

Suomen päävalmentaja Mico Martic sanoi olleensa hieman yllättynyt Kazakstanin ja Slovenian välisen ottelun tuloksesta, mutta vain hieman.

”Myös Slovenia on hyvä joukkue, jossa on hyvin taitavia ja nopeita pelaajia. Tilanne Kazakstanissa ei ole kovin hyvä, ja se saattoi vaikuttaa Kazakstanin pelaajiin. He eivät pelanneet kykyjensä ylärajoilla.”

”Muistan Kazakstanin edellisistä MM-kisoista, joissa he olivat loistavia. Heiltä myös puuttui Slovenia-ottelusta joitain tärkeitä pelaajia”, Martic sanoi Suomen joukkueen etätiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Kazakstanissa on ollut alkuvuodesta levotonta, ja nestekaasun hinnankorotusten jälkeen syttyneissä levottomuuksissa kuoli hiljattain yli 200 ihmistä ja lähes 10 000 mielenosoittajaa otettiin kiinni.

Ensimmäistä kertaa EM-lopputurnauksessa pelaava Suomi oli pitkään voitossa kiinni Italiaa vastaan.

”Yllätimme monet, muttemme itseämme. Pystymme haastamaan kenet tahansa. Olemme kilpailullinen ryhmä tässä lohkossa”, Martic vakuutti.

Päävalmentajan mukaan Suomi ei tee pelaamiseensa sen kummempia muutoksia Kazakstan-otteluun.

”Yritämme prässätä kovaa. Meidän täytyy pelata loistava ottelu, jos haluamme pelistä hyvän tuloksen. Meidän täytyy olla vieläkin keskittyneempiä ja parempia saamaan vastustajan maalipaikat vähiin”, Martic tiivisti.

Suomi päättää urakkansa B-lohkossa perjantaina Amsterdamissa Sloveniaa vastaan. Kunkin lohkon kaksi parasta etenee puolivälieriin.

Suomi–Kazakstan, TV2 kello 21.30.