Aleksander Barkov iski melkoisen tuuri­maalin ja on enää pisteen päässä merkki­paalusta NHL:ssä

Florida joutui kuitenkin pettymään Seattlen vieraana. Pittsburghin Kasperi Kapanen teki myös maalin.

Aleksander Barkov on tehnyt NHL:ssä 499 tehopistettä.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Aleksander Barkov teki kierroksen erikoisimman maalin sunnuntaina. Panthers kuitenkin hävisi vierasottelunsa Seattle Krankenille 3–5.

Barkov toi Floridan 3–3-tasalukemiin ottelun toisessa erässä, kun hänen laukauksensa osui Seattlen puolustajan mailaan, josta se kimposi kaaressa yli hölmistyneen maalivahti Philipp Grubaerin ja meni yläputken kautta yli maalilinjan.

Maali oli Barkoville kauden 18:s. Hän sai illan ottelussa myös syöttöpisteen. Barkov on nyt tehnyt NHL-urallaan 199 maalia ja antanut 300 maalisyöttöä eli on pisteen päässä 500 tehopisteestä. Otteluja suomalaiselle on kertynyt 558.

Tappiostaan huolimatta Florida jatkaa NHL:n kärkijoukkueena.

Ottawa Senators katkaisi kolmen voitottoman ottelun putkensa vierasvoitolla Ohiossa. Isäntäjoukkue Columbus Blue Jackets kaatui luvuin 2–1.

Ottelun päätöserä oli maaliton ja voittomaalin iski toisen erän jälkimmäisellä puolikkaalla Ottawan saksalaishyökkääjä Tim Stützle.

Tappio oli Columbukselle toinen peräjälkeen.

Winnipeg Jets puolestaan hävisi vieraskaukalossa voittolaukauskisaan venähtäneessä ottelussa Pittsburgh Penguinsille. Kotijoukkueen suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen teki maalin ottelun päätöserässä. Ottelu päättyi maalein 3–2.

Voittolaukauskisassa ainoan onnistuneen laukauksen teki Pittsburghin supertähti Sidney Crosby. Jatkoajalla Crosby sai kaksiminuuttisen rangaistuksen huitomisesta.

Winnipegin suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen puolestaan sai kaksiminuuttisen koukkaamisesta ottelun avauserässä. Vesalainen oli jäällä yhteensä vajaat kahdeksan ja puoli minuuttia.

Pittsburgh on voittanut viisi ottelua peräjälkeen, kun taas Winnipegillä on vyöllään neljä perättäistä peliä vailla voittoa.

New Jersey Devils hävisi kotijäällään Los Angeles Kingsille maalein 3–2.

Ottelun kovin maalintekijä oli New Jerseyn Jesper Bratt, joka teki kaksi maalia ottelun avauserässä. Kaksi tehopistettä irtosi myös joukkuetoveri Damon Seversonille, joka oli mukana rakentamassa kumpaakin Brattin maaleista.

Ensimmäisen erän onnistumiset jäivät kuitenkin seuran ainokaisiksi, kun taas kalifornialaiset laukoivat yhden maalin jokaisessa erässä.

New Jerseyn Janne Kuokkanen sai päätöserän alkupuolella kaksiminuuttisen rangaistuksen ottelun viivyttämisestä.

Vierasvoitto laittoi pisteen Kingsin tappioputkelle. Seura oli hävinnyt kolme edellistä peliään.