Nils van der Poel on voittajasuosikkeja pitkien matkojen pikaluistelussa Pekingin olympialaisissa.

Ruotsalainen pikaluistelun kaksinkertainen maailmanmestari Nils van der Poel sanoo, että häneltä olisi epäviisasta arvostella Kiinan ihmisoikeustilannetta.

”Ei olisi erityisen viisasta arvostella hallintoa [Kiinassa], jonne olen juuri menossa, jos haluan elää pitkän ja hedelmällisen elämän”, van der Poet sanoo Aftonbladetissa.

Sananvapaus Pekingin olympialaisissa nousi esille, kun Pekingin järjestelykomitean johtajiin kuuluva Yang Shu totesi, että ”asiaan liittyvät ministeriöt” tutkivat kisoihin osallistuvien lausuntoja kisojen aikana.

””Uskon, että mikä tahansa olympiahengen mukainen mielipiteen ilmaiseminen on suojeltu. Ja mikä tahansa olympiahengen, Kiinan lakien tai sääntöjen vastainen käyttäytyminen tai puhe voi johtaa rangaistukseen”, Shu sanoi.

Van der Poel voitti MM-kultaa viime vuonna Heerenveenin MM-kisoissa sekä 5 000 metrillä että 10 000 metrillä. Hän on myös voittajasuosikkeja Pekingissä, jossa van der Poelin kisamatkat luistellaan 6. helmikuuta ja 11. helmikuuta.

Van der Poel sanoo, että hän voi puhua Kiinasta kisojen jälkeen.

”Sitten voin puhua. Teen sen mielelläni, mutta en etukäteen. Nyt en pidä sitä erityisen viisaana, jos haluan mennä sinne. Minulla on käsitys siitä, mitä on meneillään ja se on moraalisesti väärin”, van der Poel toteaa Aftonbladetissa.

