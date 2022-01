Kokonaan KHL-liigassa pelaavista kootussa joukkueessa on seitsemän pelaajaa, jotka olivat neljä vuotta sitten Pyeongchangissa voittamassa olympiakultaa.

Miesten jääkiekon puolustava olympiavoittaja Venäjä julkisti sunnuntaina joukkueensa ensi kuun Pekingin talviolympialaisten kiekkoturnaukseen.

Kokonaan KHL-liigassa pelaavista kootussa joukkueessa on seitsemän pelaajaa, jotka olivat neljä vuotta sitten Pyeongchangissa voittamassa olympiakultaa. Yksi heistä on Vadim Šipatšov, joka on KHL-liigan pistekärki. Entisiä NHL-pelaajia ryhmässä ovat muun muassa Vjatšeslav Voinov, Artem Anisimov ja Nikita Nesterov.

”Paperilla heillä on luultavasti vahvin joukkue olympiaturnauksessa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että he marssisivat tuosta vain vaikeuksitta olympiakultaan. Joillain muillakin mailla on hyvät joukkueet, ja ne tuovat Venäjälle vaikeuksia”, Saksan Pyeongchangissa olympiahopealle valmentanut Marco Sturm mietti TSN-kanavan julkaisemassa uutistoimisto AP:n jutussa.

Venäjän kanssa samassa alkulohkossa olympialaisissa pelaavat Sveitsi, Tšekki ja Tanska.