Ampumahiihtäjä Otto Invenius voitti harvinaiset arvokisamitalit, vaikka harjoittelee valmennusrinkien ulkopuolella. Lajiliiton valmennusta hän pitää vanhoillisena ja liian löysänä.

Otto Invenius ylsi harvinaiseen suomalaistemppuun, kun hän voitti tammikuussa kaksi mitalia nuorten ampumahiihdon EM-kisoissa. Invenius oli hopealla pikakilpailussa ja seuraavana päivänä takaa-ajossa.

Invenius kuuluu ampumahiihdon tulevaisuuden toivoihin. Viime talvena koronavirustartunta hidasti hänen nousuaan kansainväliselle huipulle, mutta samalla se johti uusiin valmennuskuvioihin, jotka jalostuivat nyt EM-mitaleiksi.

”Aloin miettiä valmennusjuttuja sairastelun aikana uudestaan. Minulle kävi onni, että pääsin mukaan ruotsalaisten valmennus­systeemiin”, Invenius kertoo HS:lle puhelimitse Vuokatista.

Invenius ei kuulu Suomen ampuma­hiihto­liiton valmennusrinkiin vaan vetää omaa treeniään Vuokatissa ruotsalaisen valmentajan Adam Adamsonin johdolla.

Adamson on liiton nuorten alle 19-vuotiaiden ja Vuokatin urheilulukion akatemia­valmentaja. Hän valmentaa Inveniusta omalla ajallaan ja tekee harjoitusohjelmat. Invenius ei käy liiton valmennusleireillä.

”Adamilla on tietoa ruotsalaisten tekemisistä. Suomesta puuttuu rohkeutta kokeilla jotain uutta. Suomesta oli hankalaa löytää samanlaista valmentajaa kuin Adam”, Invenius, 21, selvittää valintaansa.

Adamson on syntyjään britti. Aiemmin hän toimi triathlonvalmentajana, kunnes siirtyi ampumahiihtoon Östersundiin. Ruotsista ei kuitenkaan löytynyt kunnianhimoiselle valmentajalle vakiopaikkaa, joten hän haki ja pääsi valmentajaksi Vuokattiin.

Kaksi EM-mitalia toi Otto Inveniukselle myös pienet bonukset Suomen ampumahiihtoliitolta, vaikkei hän harjoittelekaan liiton valmennusryhmissä.

Tilanne ei ole uusi suomalaisessa ampumahiihdossa. Uransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen harjoitteli aikoinaan paljon maajoukkueen ulkopuolella, samoin nykyurheilijoista Itävallassa asuva Mari Eder ja Tero Seppälä, joka harjoittelee Kontiolahdella venäläisen Anatoli Hovantsevin johdolla.

Tällä kaudella Seppälä on yltänyt maailmancupissa uransa parhaisiin sijoituksiin.

Nuorten EM-kilpailuissa Pokljukassa Sloveniassa kilpailleet Jonni Mukkala ja Arttu Heikkinen eivät myöskään kuulu liiton valmennusryhmiin. Mukkala kuuluu Inveniuksen tavoin Adamsonin yksityiseen valmennustalliin.

Invenius valittiin Suomen B-maa­joukkueeseen, mutta harjoittelun laatu ja määrä eivät häntä tyydyttäneet.

”Olisin ottanut paikan vastaan, mutta odotin siltä enemmän kuin se olisi tarjonnut. Oli parempi näin, että tehtiin oma ryhmä liiton valmennusryhmän viereen.”

Invenius sanoo, että liiton harjoituksista puuttui rohkeutta ja heittäytymistä. Ne olivat hänelle liian kevyitä ja vanhanaikaisia.

”Tarvitaan tehoa ja voimaa, ei hiljaista hipsuttelua. Ampumahiihtäjän ei tarvitse osata hiihtää 50:tä kilometriä, kun 10 kilometriä on päämatka ja 20 kilometriä on maksimi.”

Invenius ei halua sulkea ovia liiton valmennusryhmiin, mutta hänelle sopii nykyinen ruotsalaistyylinen yksilöllinen valmennus.

”Minun oli pakko todeta, että tavoitteet eivät kohdanneet. Toivoisin, että saataisiin muutos ja keskusteltaisiin, mitä muut maat tekevät. Oltaisiin nykyajassa.”

Adamsonin perhe asuu Östersundissa, jossa Inveniuskin on käynyt pari kolme kertaa harjoittelemassa ruotsalaisen Simon Hallströmin kanssa. Adamson on ollut mukana myös Ruotsin maajoukkueen valmennuksessa.

”Ruotsissa maajoukkueella ei ole henkilökohtaisia valmentajia. Kaikki treenaavat yhdessä. Vaikka omat tarpeet otetaan huomioon, kaikilla on sama pohja. Stressin alaista valmennusta ei saa henkilökohtaisessa valmennuksessa”, Invenius sanoo.

Suomessa on yritetty koota ampumahiihtäjiä yhteisleireille Kontiolahden ampuma­hiihto­keskukseen. Yritys on jäänyt toistaiseksi puolitiehen.

Maajoukkueen päävalmentaja Jonne Kähkönen allekirjoittaa osan Inveniuksen kritiikistä. Valmennusjärjestelmä tarvitsee muutosta, mutta se ei onnistu hetkessä.

”Meillä on iso pähkinä purtavaksi. On haasteellista yrittää sovittaa palikoita keskenään. Nykyinen tie on tullut tiensä päätökseen, kun kahdeksalla urheilijalla on oma valmentajansa ja omia ohjelmia yritetään sovittaa yhteen maajoukkueen kanssa.”

Kähkösen mukaan ajatus, että jokaisella ampumahiihtäjällä on oma valmentajansa, on perua maastohiihdon pitkästä historiasta.

Hiihdon päävalmentaja Teemu Pasanen on puhunut samasta ongelmasta.

”Meidän pitäisi uskaltaa tehdä linjaus, että vähän aikaa rytisee ja paukkuu, kun kaikki saataisiin maajoukkueen valmennukseen. Samalla meidän on voitava tarjota palkallisia valmentajia urheilijoille, jotka eivät mahdu maajoukkueeseen.”

Onko maajoukkueen harjoittelu liian löysää, kuten Otto Invenius sanoo?

”Otto on harjoitellut aina reilusti. Liiton valmennuksessa ei ole niin paljon eroa kuin mitä Otto tekee. On iso riski harjoitella nuorena liikaa. Tero Seppälän hidas kypsyminen kertoo siitä hyvin. Otto ei ole kuulunut vielä aikuisten rinkiin”, Kähkönen vastaa.

Maaliskuussa Invenius tavoittelee mitaleita nuorten MM-kisoissa Yhdysvalloissa. Kisojen jälkeen hänellä on hyvä mahdollisuus päästä loppukauden maailmancupin kisoihin.

”Se on korvan takana. Tärkeintä on, että urheilijat pärjäävät”, Kähkönen sanoo.

Tuukka ja Otto Invenius kotipaikallaan Leppävirralla lokakuussa 2019.

Myös Ottoa kolme vuotta vanhempi veli Tuukka Invenius on ampumahiihtäjä. Vuonna 2019 molemmat olivat viiden parhaan joukossa samoissa nuorten MM-kilpailuissa omissa sarjoissaan. Tuukka oli viides ja Otto kolmas.

Tuukka Invenius opiskelee insinööriksi Joensuussa ja on terveyssyistä joutunut luopumaan haaveistaan nousta kansainväliselle tasolle.

”Nyt minun täytyy treenata kahden edestä, kun Tuukka ei ole enää mukana. Tosin hän auttaa aina muuten, kun pystyy, kuten suksitesteissä.”

Inveniuksen veljekset edustavat Soisalon Ampumahiihtäjiä, joka perustettiin kymmenisen vuotta sitten.

Noin 9 500 asukkaan Leppävirta on vaatimaton urheilupitäjä, jossa ollaan ylpeitä omasta ampumahiihtoseurasta.

Ampumahiihtäjien harjoitusolot ovat kuitenkin olemattomat. Leppävirralla on hiihtoputki, jossa suosittu Muumi-jääluola aloitti joulukuussa neljännen kautensa.

Leppävirralla on myös valmiit luvat ampumahiihtoradalle, mutta hanke on yhtä pitkä kuin leveäkin: se ei ole edennyt.

”Itse olen lähtenyt olosuhteiden perään maailmalle. Onneksi paikalliset leppävirtalaiset yritykset tukevat”, Otto Invenius sanoo.

