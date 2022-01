Päävalmentajan mukaan Iivo Niskanen ja Therese Johaug eivät tehneet viikonloppuna yhteistä harjoitusta, vaikka videolla saattoi siltä näyttää.

Iivo Niskanen on pärjännyt Dolomiittien auringossa kevyemmällä vaatetuksella kuin marraskuun lopussa Rukalla (kuva).

Suurin osa Suomen olympiajoukkueen hiihtäjistä on asunut viikon ajan korkean paikan viimeistelyleirillä samassa hotellissa, jossa majaili Norjan joukkue ja myös koronatartunnan saanut valmentaja Arild Monsen.

Päävalmentaja Teemu Pasasen mukaan maanantaina tullut tieto Monsenin koronatartunnasta otettiin Suomen joukkueessa vastaan ilman isompaa huolestumista.

”Kun tieto tuli muutama tunti sitten, niin kyllä se tietysti herätti keskustelua. Eipä sille voi tehdä itse mitään. Pitää vain yrittää pysyä positiivisena ja ajatella, että kaikki menee hyvin”, Pasanen sanoi HS:lle maanantaina.

Pasasen mielestä oli aika odotettavaa, että jotain tällaista ilmenisi.

”Tilanne maailmassa on sellainen, että kukaan ei näiltä pysty täysin välttymään. Huono juttuhan se on, ja Norjan joukkueen kannalta harmi. Ei näille oikein mitään mahda. Kaikki täällä on tehty viimeisen päälle, ja kyllä varmaan myös norjalaiset ovat tehneet.”

Sprinttimaajoukkueen valmentaja Monsen matkusti Italiasta Norjaan sunnuntaina, jolloin ensimmäinen testi kertoi tartunnasta. Se vahvistettiin maanantaina pcr-testituloksella.

Suomella, Norjalla ja niin ikään samassa hotellissa asuneella Venäjän joukkueen yhdellä valmennusryhmällä on ollut omat erilliset ruokailutilat.

Suomen kaikilla kahdeksalla urheilijalla on ollut omat huoneet, mutta Pasasen mukaan ainakin norjalaiset ovat asuneet kahden hengen huoneissa.

”Meidän aikana tässä hotellissa on ollut vain muutamia joukkueitten ulkopuolisia asiakkaita. Meillä on hyvä tila ruokailussa. Se on ihan erillään muista, ja olemme pystyneet pitämään isot välit. Muuten täällä käydään vain treenaamassa ja ollaan omissa huoneissa.”

Pasasen mukaan suomalaiset pitävät sisätiloissa FFP2-maskia koko ajan paitsi tietysti syödessä, ja ruokaa otetaan kertakäyttöhanskat kädessä.

”Kaikki se, mitä ihminen voi järkevästi tehdä, on yritetty tehdä.”

Suomalaisten osalta leiri on sujunut hyvin ja loistavissa oloissa. Urheilijoiden sosiaalisessa mediassa julkaisemat kuvatkin ovat kertoneet, että aurinko on paistanut vajaan 2 000 metrin korkeudella sijaitsevalla Dolomiittien ylängöllä lähes koko ajan.

”Ladutkin ovat olleet suhteellisen liukkaat täkäläisellä mittapuulla. Ei ole ollut sellaista hidasta keliä, kuten täällä saattaa joskus olla tähän aikaan vuodesta.”

Viikonloppuna suomalaiset kävivät tekemässä tehoharjoituksia hieman alempana, juuri olympialaisten korkeudessa eli noin 1 700 metrissä sijaitsevilla kilpaladuilla.

Sekä Iivo Niskanen että Norjan ykkösnainen Therese Johaug julkaisivat viikonloppuna Instagramin Tarinat-osiossa saman videon, jolla he hiihtivät peräkkäin melko reippaalla vauhdilla.

”Yritys matkia Iivo Niskasta”, kirjoitti Johaug, joka on ennenkin yrittänyt ottaa oppia Niskasen perinteisen tekniikasta.

Kuvasta saattoi syntyä käsitys, että kaksikko teki sovitusti yhteistä harjoitusta. Tästä ei ollut kuitenkaan Pasasen mukaan kyse.

”Osa Norjan naisista oli siellä yhtä aikaa meidän kanssa. Johaug teki omaa harjoitustaan ja Iivo omaansa. He sattuivat yhtä aikaa videokuviin, ja juuri siinä kohtaa taisi tulla ohitus”, Pasanen kertoi.

Hiihtäjien leiri päättyy tiistaina, ja paluulento on Helsingissä myöhään illalla. Vaadittavien testien ja lentokenttähotellissa vietetyn yön jälkeen lento Pekingiin lähtee keskiviikkona.

