The Washington Post: Kiinan viran­omaiset sanovat taistelevansa ”erittäin epäsuotuisia” sääoloja vastaan – Pekingin yllä on sankka savusumu

Kiinan ympäristöministeriön virkamiehet ovat luvanneet korjata epäsuotuisan säätilanteen ennen 4. helmikuuta koittavia olympialaisten avajaisseremonioita.

Olympialaisiin on enää pari viikkoa aikaa, ja Kiinan viranomaiset taistelevat kahdella rintamalla: koronavirusta ja ”erittäin epäsuotuisia” sääoloja vastaan. Pekingin yllä on sankka savusumu.

The Washington Post -lehden mukaan Pekingin asukkaiden saastesäästä varoittava puhelinsovellus muuttui sunnuntaina violetin väriseksi, mikä kertoo ”erittäin epäterveellisestä” pienhiukkasten määrästä ilmassa.

Seitsemän seuraavan päivän sääennuste lupaa pientä parannusta keskellä viikkoa ja sitten käännettä huonompaan 31. tammikuuta. Silloin on kiinalaisen kalenterin uuden­vuoden­juhla, ja ilotulitteet huonontavat tilannetta.

Maanantaina ympäristöministeriö sanoi olympialaisten alkavan juuri silloin, kun talvikauden sää luo ”erittäin epäsuotuisat” olosuhteet Pohjois-Kiinassa.

Ministeriön virkamiehet ovat lehden mukaan luvanneet korjata tilanteen ennen 4. helmi­kuuta koittavia avajaisseremonioita. Alueviranomaiset on valtuutettu tekemään ”tarvittavat toimenpiteet” ilmanlaadun parantamiseksi.

The Washington Postin haastatteleman suomalaisen tutkijan Lauri Myllyvirran mukaan Pekingin ilmanlaadun heikkeneminen valtion toimenpiteistä huolimatta osoittaa, miten paljon Pekingin on tehtävä rajoittaakseen systemaattisesti talvikauden ilmansaasteita. Myllyvirta on johtava analyytikko Centre for Research on Energy and Clean Air -keskuksessa.

”Vaikka päästöjen rajoittamisessa on edistytty, Pekingin ympärillä oleva teollisuus aiheuttaa sen, että epäsuotuisalla säällä savusumu palaa kaupunkiin”, Myllyvirta sanoi lehdelle.

Vuoden 2008 kesäolympialaisia varten Pekingissä tehtiin paljon töitä savusumun vähentämiseksi. Satoja tehtaita suljettiin tai sijoitettiin toisaalle.