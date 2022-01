Leikkaukseen joutuneen Bernalin oli määrä tavoitella uran toista voittoa ensi kesänä Ranskan ympäriajossa.

Maantiepyöräilyn nykyisiin supertähtiin kuuluvan Egan Bernalin oli tarkoitus tavoitella kesällä uran toista voittoa lajin suurimmassa kilpailussa Ranskan ympäriajossa, mutta maanantaina tuli vakava takaisku.

Bernal, 25, törmäsi pysäköityyn bussiin harjoituslenkillä kotimaassaan Kolumbiassa ja sai vammoja, jotka vaativat välitöntä leikkaushoitoa.

Sairaala tiedotti, että Bernalilla todettiin muun muassa vammoja selkänikamissa ja rintakehässä sekä alaraajoissa.

Cycling News kertoi kolumbialaisista medialähteistä, joiden mukaan Bernalilta murtuivat reisiluu ja polvilumpio.

The Guardianin mukaan Bernal sai leikkaushoitoa selkävamman takia, ja hänellä on myös keuhkovamma. Hän on toistaiseksi tehohoidossa.

Poliisin mukaan Bernal törmäsi tien oikeaan reunaan pysäköidyn bussi takaosaan, koska ei huomannut bussia ajoissa. Brittiläistä Ineos Grenadiers -tallia edustava Bernal oli ajamassa muutaman joukkuekaverinsa kanssa. Ryhmään kuului muun muassa ecuadorilainen maantieajon olympiavoittaja Richard Carapaz.

Bernal voitti Ranskan ympäriajon vuonna 2019 ja Italian ympäriajon viime vuonna. Hänet oli jo nimetty Ineos Grenadiersin kapteeniksi ensi kesän Ranskan ympäriajoon ja haastamaan kaksi edellistä Touria voittanutta slovenialaista Tadej Pogačaria ja tämän maanmiestä Primož Rogličia.

Bernalin asemasta maantiepyöräilyn supertähtenä kertoo sekin, että hän kuuluu mediatietojen mukaan lajin viiden kovapalkkaisimman ajajan joukkoon noin kolmen miljoonan euron vuosipalkalla.