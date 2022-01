Robin Lehner pelasi nollapelin ja pysäytti maalitykin laukauksen maskillaan.

Washington Capitalsin venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetškin on ollut NHL:n paras maalintekijä jo vuosien ajan, ja miehen laukaus on kylvänyt kauhua tälläkin kaudella.

Maanantain kierroksella kauhua aiheutti maalivahdin maskiin osunut laukaus.

Ovetškin on tehnyt tällä kaudella 29 maalia, mikä oikeuttaa NHL:n maalipörssin kakkossijaan New York Rangersin Kris Kreiderin (30) takana.

Laukausten määrällä mitattuna Ovetškin on täysin omassa luokassaan, sillä hän on laukonut peräti 197 kertaa 43 ottelussa, mikä on 24 enemmän kuin Bostonin David Pastrnakilla.

Maanantain kierroksella Ovetškin jäi kuitenkin ilman maalia. Hän laukoi neljästi, mutta ei pystynyt ohittamaan Vegasin maalivahtia Robin Lehneriä. Vegas vei lopulta voiton lukemin 1–0.

Lehner torjui ottelussa 34 kertaa, mutta yksi kiekon pysäytys jäi varmasti mieleen.

Ovetškin pääsi toisessa erässä nimittäin laukomaan lempipaikaltaan B-pisteen kaarelta, ja kiekko osui suoraan Lehnerin maskiin. Osuma oli niin kova, että ristikko vaurioitui, ja Lehner joutui vaihtamaan kypärän.

”Se oli todella kova osuma päähän. Hän rikkoi ristikkoni, mikä oli vähän pelottavaa. Tunsin ristikon taipuneen vähän poskipäätä vasten”, Lehner kommentoi ottelun jälkeen.