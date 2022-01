Glenn Lindholm (oik.) lenkillä Vuokatissa Gu Long Zerenin kanssa. Gu Long on voittanut Suomessa tänä talvena kaksi 18-vuotiaiden FIS-kilpailua. Lindholm valmentaa englanniksi, ja hänellä on lähes aina apuna tulkki.

Hiihtovalmentaja Glenn Lindholmilla on huippupäteviä työkavereita, joiden nimiä hän ei saa paljastaa. Peräti 25 sivun työsopimus kiinalaisten valmentamisesta kertoo myös, mitä hän voi puhua. ”Minullekin voi tulla lähtö vaikka huomenna”, hän sanoo.

Aamupala, ensimmäinen harjoitus, lounas, lepoa, toinen harjoitus, päivällinen, sitten lukemista tai netissä pyörimistä – ja nukkumaan.

Kuulostaa uskottavalta kilpaurheilijan päiväohjelmalta.

Tällaisia olivat hiihtovalmentaja Glenn Lindholmin päivät kesällä 2021.

”Treeniä tuli kaksi ja puoli tuntia päivässä. En ole pitkään aikaan treenannut niin säännöllisesti”, 50-vuotias Lindholm sanoo.

Edellä kuvattua päiväohjelmaa Lindholm noudatti yhteensä 28 päivää ollessaan koronakaranteenissa kahdessa kiinalaisessa hotellihuoneessa.

Lindholm aloitti valmentajapestin China Winter Sportsin eli Kiinan talvilajien liiton palveluksessa viime kesänä. Hänen ensimmäinen matkansa Kiinaan käynnistyi kahden viikon karanteenilla Shanghaissa. Sitten oli 1 500 kilometrin taival autokyydillä kohti pohjoista ja siellä toinen kahden viikon karanteenisetti.

Hotellihuoneessaan Lindholm pystyi ottamaan kymmenkunta askelta ennen kuin seinä tuli vastaan. Hän hölkkäsi tai käveli huonetta päästä päähän edestakaisin niin, että pisimmillään matkaa kertyi 15 kilometriä. Lisäksi hän teki kuntopiiriä lattialla.

Ruoka tuotiin kolme kertaa päivässä oven taakse, ja kuume mitattiin ovella kahdesti päivässä. Joka kolmas päivä oli koronatesti.

Tämä tapahtui aikana, jolloin kukaan ei tiennyt herkästi tarttuvasta koronaviruksen omikronmuunnoksesta vielä mitään.

”Kyllä siinä edestakaisin ravaamisessa tuli kääntymisiä, ja se rupesi viisikymppisellä äijällä ottamaan vähän polviin, mutta ei siinä mitään. Hiki virtasi, ja minä viihdyin. Eihän se kovin järkevää toimintaa kuitenkaan ollut. Teki silti mielelle hyvää, että sai liikkua.”

Glenn Lindholm tekee 11 urheilijan valmennusohjelmat itsenäisesti. Viikon päätteeksi kirjoitetaan raportit kaikista harjoituksista ja urheilijoista. Lindholmilla on Vuokatissa kaksi apuvalmentajaa, toinen Virosta ja toinen Venäjältä.

Kun karanteeni oli lusittu, Lindholm teki yli kolmen kuukauden ajan töitä Kiinan hiihtomaajoukkueen kanssa muun muassa Pekingin olympialaisten maisemissa, Sisä-Mongoliassa sekä harjoituskeskuksessa, jota hän pitää loistavana.

”Euroopasta ei löydy hiihtourheiluun niin hyvää harjoituskeskusta. Siellä on kaikki tarvittava 1 500–1 700 metrin korkeudella. Hyvät maastot ja kesällä sopivan viileä sää. Rullahiihtorataa on 25 kilometriä, ja juosta voi missä vain, koska nurmikkoa on joka puolella. Hiihtoputki on kahden kilometrin mittainen ja varmasti maailman paras ”, Lindholm luettelee.

Vaikka koskaan ei ole voinut tietää, mitä seuraava päivä tuo tullessaan ja jatkuuko pesti, niin Lindholm on erittäin tyytyväinen päätökseensä hyväksyä viime keväänä työtarjous Kiinaan.

”Missään koulussa en olisi voinut oppia niin paljon valmentajana kuin tämän vuoden aikana.”

Kiinan hiihtomaajoukkueessa on ollut Lindholmin lisäksi valmentajia Norjasta, Venäjältä, Virosta ja Yhdysvalloista.

”Lounaspöydässä on istunut neljä olympiavoittajaa. Yksi on työskennellyt vuosia Aleksandr Bolšunovin kanssa ja toinen Johannes Høsflot Klæbon kanssa lukiossa. Mukana on myös Norjan entinen huoltopäällikkö. Jos siinä ei mitään opi, niin on joko tyhmä tai ei ole kiinnostunut työstään.”

Lindholm ei voi kertoa tarkemmin, keitä valmentajat ovat. Heidän nimiään ei saa paljastaa.

”Työsopimukseni on 25-sivuinen, ja siellä sanotaan aika tarkasti, mitä voi kertoa ja mitä ei.”

Sen Lindholm voi kuitenkin sanoa, että Kiinassa panostus huippu-urheiluun on ammattimaisempaa kuin Suomessa.

”Näin on kaikissa lajeissa. Urheilijat ovat ammattilaisia, ja heillä on ihan hyvä kuukausipalkka. Vaatimustaso on eri luokkaa kuin esimerkiksi Suomessa. Kiinassa vaaditaan urheilijoilta ja valmentajilta tosi paljon. Jokainen harjoitus kuvataan, ja videot lähetetään eteenpäin. Kontrolli on niin valtavaa.”

Ennen sopimusta Kiinaan Lindholm toimi naisten valmentajana Suomen hiihtomaajoukkueessa. Kiinassa hän on vastannut maajoukkueen nuorimpien hiihtäjien valmennuksesta. Hän kutsuu 11 nuoren hiihtäjän ryhmää maajoukkueen kolmosketjuksi.

”Sekä tehollisesti että määrällisesti harjoitellaan enemmän ja kovempaa kuin Suomessa, mutta Kiinasta puuttuu hiihtokulttuuri, siinä hävitään aika paljon.”

Paras asia Kiinan hiihdossa on Lindholmin mukaan tällä hetkellä se, että kovan luokan urheilijapotentiaalia on rajattomasti. Melkein kaikki tämän hetken maajoukkuehiihtäjät ovat siirtyneet muista lajeista.

”Esimerkiksi omassa ryhmässäni näitä lajeja ovat judo, nyrkkeily, soutu, melonta, pyöräily, kestävyysjuoksu. Kaikki hiihtomaajoukkueen urheilijat ovat liikunnallisesti tosi lahjakkaita. Siinä ollaan edellä Suomea. Mutta hiihtotausta on vielä niin lyhyt. Useimmat ovat aloittaneet vasta joskus kolme vuotta sitten, joten vielä on matkaa huipulle.”

”Jos saisi jatkaa näiden kanssa, niin varmasti tulisi hyviä tuloksia. Vuoden 2026 olympialaisissa Kiina voi olla jo iso hiihtomaa.”

” ”Ne neljä, jotka kilpailevat olympialaisissa, sijoittuisivat varmuudella SM-kisoissa kymmenen parhaan joukkoon.”

Lindholmin käsityksen mukaan maajoukkueen hiihtäjät on rekrytoitu viitisen vuotta sitten urheilukouluista.

”Niillä oli jonkinlaiset rullahiihtotestit, että saatiin käsitys, miten pystyy käsittelemään suksia. Hapenottoa on mitattu vasta myöhemmin, ja siellä on kansainvälisestikin huippulukemia.”

Kiinassa panostetaan Lindholmin mukaan aina lajin suoritustekniikkaan.

”Siitä lähdetään, ja se pannaan ensin kuntoon, oli laji mikä tahansa. Hiihtäjien tekniikka on jo hyvällä tasolla, kyllä me siinä pärjätään. Puutteita on tässä lajissa vaadittavassa lihaskestävyydessä, että jaksaa hiihtää pitkään, tunnin tai kaksi. Sitä yritetään kehittää. Siksi harjoitellaan todella paljon.”

Kiinan hiihtomaajoukkueissa on yhteensä 35 urheilijaa, joista olympialaisissa kilpailee maakiintiön mukaan neljä naista ja neljä miestä.

Lindholmin vetämät urheilijat tähtäävät Norjassa helmikuun lopulla pidettäviin nuorten MM-kisoihin, joihin on ilmoitettu 16 urheilijaa.

”Meillä on hyvä naisjoukkue. Ne neljä, jotka kilpailevat olympialaisissa, sijoittuisivat varmuudella SM-kisoissa kymmenen parhaan joukkoon”, Lindholm mitoittaa kiinalaisten tasoa Suomeen verrattuna.

Viime talvena paras kiinalainen nainen sijoittui nuorten MM-kisoissa Vuokatissa kuudenneksi alle 20-vuotiaiden viiden kilometrin (v) kilpailussa. Hän jäi mitalista kymmenen sekuntia ja jätti taakseen kaikki neljä suomalaista.

” ”Kaikkea voi sattua ja tapahtua milloin vain. Minullekin voi tulla lähtö vaikka huomenna.”

Glenn Lindholmin oli piti olla paikalla Pekingin olympialaisissa, mutta hän jäikin Vuokattiin valmentamaan omaa ryhmäänsä nuorten MM-kisoihin.

Glenn Lindholm kertoo olleensa Kiinassa parinkymmenen vuoden aikana melko paljon. Harkitessaan saamaansa työtarjousta hän huomioi maan ihmisoikeusloukkaukset. Niihin liittyvää uutisointia hän sanoo seuranneensa tiiviisti.

”En ole oikeastaan koskaan nähnyt tai kohdannut mitään ihmisoikeusloukkauksiin viittaavaa. On vaikea suhtautua sellaiseen asiaan, josta ei tiedä yhtään mitään. Sillä tavalla oli kuitenkin helppo lähteä.”

”Nyt kun olen ollut siellä, minulla on ollut kymmenkunta urheilijaa Xinjiangin maakunnasta. Ainakin maajoukkueessa heitä kohdellaan todella hyvin, jopa paremmin kuin muita kiinalaisia”, Lindholm sanoo.

Xinjiangin maakunta on ollut viime vuosien aikana runsaasti uutisissa. Maakunnassa asuu suurin osa Kiinan uiguurivähemmistöstä, yli kymmenen miljoonaa ihmistä.

Ihmisoikeusjärjestöjen, viestimien ja tutkijoiden mukaan Kiinan valtion viranomaiset ovat sulkeneet satojatuhansia tai jopa miljoona uiguuria vankileireille Xinjiangiin. Leirejä on kutsuttu myös pakkotyöleireiksi.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kutsuneet Kiinan toimia etniseksi puhdistukseksi, useat maat, kuten Yhdysvallat, kansanmurhaksi. Marraskuussa The Uyghur Tribunal -kansalaisjärjestö julkaisi asiakirjoja, joiden mukaan uiguureihin kohdistuvia sortotoimia ovat ajaneet maassa allinnon ylimmät toimijat presidentti Xi Jinpingiä myöten.

Lindholmin työsopimus umpeutuu olympialaisten jälkeen helmikuun lopussa.

”Olen viihtynyt hommassa ja oppinut todella paljon. Olen nyt valmentajana eri tasolla kuin vuosi sitten.”

Lindholm myöntää, että kiinalaisia mäkihyppääjiä valmentaneen Mika Kojonkosken syksyiset yllätyspotkut ihmetyttivät.

”Tiedän kiinalaisesta kulttuurista jo niin paljon, että kaikkea voi sattua ja tapahtua milloin vain. Minullekin voi tulla lähtö vaikka huomenna. Se on maan tapa, että jos sukset menevät ristiin tai jotain tapahtuu, sitten lähdetään. Tiedostin jo sopimusta allekirjoittaessani, että tämä voi loppua milloin vain.”

Työstään Lindholm kertoo saavansa Kiinassa parempaa korvausta kuin vastaavassa tehtävässä Suomessa.

”Mutta en lähtenyt tähän rahan vaan kokemusten ja elämysten takia. Halusin viedä Kiinan hiihtourheilua eteenpäin, koska olin aikaisemmin nähnyt, millaista potentiaalia siellä on.”

Kuka? Glenn Lindholm Hiihtovalmentaja, 50-vuotias. Kotipaikka Loviisa, asuu myös Vuokatissa. Naimisissa entisen kilpahiihtäjän Johanna Lindholmin (o.s. Ahlstrand) kanssa. Viisi lasta, joista esikoinen Remi kuuluu Suomen olympiajoukkueeseen. Entinen kansallisen kärkitason hiihtäjä, SM-pronssia 50 kilometrin hiihdosta vuonna 1996. Työskennellyt muun muassa isänsä apuna kalastajana, ruotsinkielisen hiihtoliiton FSS:n päävalmentajana ja toiminnanjohtajana, Yle Sportenin urheilutoimittajana, Ylen ruotsinkielisenä hiihtoasiantuntijana, Vuokatti Sportin valmennuspäällikkönä, Kiinan parahiihtojoukkueen valmentajana ja Kiinan hiihtomaajoukkueen valmentajana

