Kansainvälisen šakkiliiton varapuheenjohtajan Nigel Shortin mielestä kyse oli yleisesti käytössä olevasta fraasista.

Kansainvälistä šakkiyhteisöä on arvosteltu sekä miesten hallitsemaksi että myös sovinistiseksi. Tätä ei ole vähentänyt se, että Kansainvälisen šakkiliiton varapuheenjohtaja Nigel Short on todennut, että ”miehillä on erilaisia taitoja, jotka tekevät heille paremmat mahdollisuudet pelata šakkia korkealla tasolla”.

Short nousi esille myös sunnuntaina. Kun šakin norjalainen maailmanmestari Magnus Carlsen pelasi yhdysvaltavaltalaista Sam Shanklandia vastaan turnauksessa Hollannissa, Carlsen avasi pelin Schara-Hennig Gambitilla, joka on korkean riskin avausvaihtoehto mustilla nappuloilla.

”Vau! Magnus Carlsenilla on kivekset”, Short twiittasi.

Heti ensimmäisessä kommenttitwiitissä todetaan: ”Mielestäni naisetkin voivat pelata noin.”

Sen jälkeen aiheesta alkaa väittely puolesta ja vastaan, onko kyseessä fraasi, joka ei liity sukupuoleen. Short itse tuo esille Britannian entisen pääministerin Margaret Thatcherin, josta usein sanottiin, että hänellä oli enemmän ”palleja” [balls] kuin muulla hallituksella yhteensä.

Myös Carlsenin valmentajiin kuuluva Peter Heine Nielsen otti kantaa Shortin twiittiin.

”Onko tällaiset twiitit varapuheenjohtajalta viisaita, kun keskustelemme olosuhteiden tekemisestä paremmiksi naisille”, Nielsen totesi Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

”Ymmärrän ilmaisun ja sen merkityksen, mutta se on tarpeetonta kielenkäyttöä. En usko, että varapuheenjohtajan pitäisi käyttää tällaista ilmaisua.”

Short totesi NRK:lle, että häntä ei kiinnosta Nielsenin kommentit.

”En tuhlaa aikaa ihmisiin, joilla ei ole elämässään parempaa tekemistä.”