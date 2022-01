Tiedossa ei ole, lensikö Messi itse koneen mukana Suomeen.

ARGENTIINALAISEN jalkapallotähden Lionel Messin omistuksessa oleva Gulfstream V -yksityiskone laskeutui tiistaina Helsinki–Vantaan lentoasemalle, kertoo Ilta-Sanomat.

IS:n mukaan rekisteritunnusta LV-IRQ -käyttävä kone saapui Suomeen Kap Verden saarivaltiosta Afrikasta, jonne se oli lentänyt Buenos Airesista.

Messi osti runsaat 13,3 miljoonaa euroa maksaneen koneen vuoden 2018 lopussa. Kone on luksusvarusteltu, ja siinä on tiettävästi 16 istumapaikkaa.

Koneen peräsimeen on maalattu Messin pelinumero 10.

Tiedossa ei ole, lensikö Messi itse koneen mukana Helsinkiin.

Messi on käyttänyt konetta loma- ja pelimatkoilla ja hänen isänsä Jorge Messi on tehnyt sillä liikematkoja. Messi on myös vuokrannut konetta merkkihenkilöille, tietää IS.

Messi, 34, toipuu parasta aikaa koronatartunnasta. Ranskalaisen PSG:n pelaajaa ei valittu Argentiinan maajoukkueeseen tammikuun lopun MM-karsintaotteluihin. PSG pelaa seuraavan kerran vasta 31. tammikuuta.