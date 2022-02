Suuri unelma houkuttelee nyt nuoria pelaajia Suomesta Italiaan. Yksi heistä on valmentaja Keith Armstrongin poika Daniel. Hänelle ja muille vuosia Italiassa pelanneella Perparim Hetemaj’lla on tärkeä neuvo: ”Pitää olla kaikissa aspekteissa muita parempi tai pikkaisen edellä.”

Suomalaisille miesjalkapalloilijoille on viime vuoden aikana avautunut aivan kuin uusi väylä maailmalle.

Italian hohdokkaat Serie A:n ja Serie B:n seurat ovat kiinnostuneet suomalaisista junioripelaajista.

Ilmiö kertoo muutoksista niin suomalaisessa kuin myös italialaisessa sekä yleisesti eurooppalaisessa jalkapalloilussa.

Vuoden aikana Italiaan on siirtynyt niin monta pelaajaa, että suomalaisia miehiä pelaa nyt enemmän kuin Italiassa vain Ruotsissa ja Saksassa.

Italiassa on nyt 17 suomalaista miespelaajaa, joista 14 on siirtynyt sinne runsaan vuoden aikana. Yksi heistä on Ilveksestä bergamolaisseura Atalantan junioreihin siirtynyt Daniel Armstrong, 16. Hän matkusti Bergamoon viime vuoden maaliskuussa isänsä, jalkapallovalmentaja Keith Armstrongin kanssa.

” ”Täällä on kaikki todella hienosti.”

Daniel Armstrong Atalantan akatemian toimistossa allekirjoittamassa pelaajasopimusta.

”Danielista kiinnostuneita seuroja oli todella paljon. Matkustimme Atalantaan ensin. En tiennyt oikein mitään seurasta. He pitivät meistä niin hyvää huolta ja hoitivat asiat niin hyvin, että kysyin Danielilta, mitä mieltä hän oli kaikesta. Hän sanoi, että täällä on kaikki todella hienosti. Sanoimme muille seuroille, että kiitos, mutta olemme jo tehneet päätöksemme”, Keith Armstrong kertoo.

Keith Armstrongin mukaan Atalanta oli monien seurojen tavoin iskenyt silmänsä Danieliin sen jälkeen, kun tämä pelasi Suomen alle 15-vuotiaiden maajoukkueen kanssa Uefa Development -turnauksessa Portugalissa marraskuussa 2019.

”Saimme kutsuja seuroihin, mutta sitten tuli koronapandemia. Sanoin Danielille, että odotetaan, kunnes korona väistyy, mutta eihän niin käynytkään.”

Viime vuoden maaliskuussaAtalanta kutsui Armstrongit yllättäen lyhyellä varoitusajalla käymään.

Daniel teki harjoituksissa hyvän vaikutuksen, ja hänelle tarjottiin heti sopimusta. Kolmevuotinen sopimus sinetöityi lopullisesti kaksi viikkoa sitten.

Daniel Armstrong myöntää jännittäneensä ensimmäisellä matkalla.

”Kaikki pelasivat hyvin ja olivat todella teknisiä. En päässyt edes taklaamaan, kun pallo oli syötetty eteenpäin tai kuljetettu ohi minusta. Olin alussa šokissa. Sitten kun minulle selitettiin taktiikat, pääsin sisälle peliin”, hän sanoo.

Valmentajat kehuivat hänen pelinäkemystään, ensimmäistä kosketustaan ja syöttötekniikkaansa. Siitäkin pidettiin, että hän on isokokoinen (187 cm) pelaaja.

” ”Italialaiset ovat todella mukavia, ja sopeuduin helposti tänne.”

Daniel Armstrong Atalantan akatemian pelissä.

Armstrong muutti Tampereelta Bergamoon viime vuoden elokuussa ja koki heti alkuun pienen kulttuurišokin.

”Olihan täällä kaikki todella erilaista Suomeen verrattuna. Kulttuuri on aivan toisenlainen. Hallitsen hyvin englannin kielen ja ajattelin pärjääväni englannilla. Minulle selvisi, että oikeastaan kukaan ei puhu englantia, vaan minun oli opittava italiaa.”

Armstrong oli opiskellut jonkin verran italiaa ennen muuttoaan, ja nyt hän puhuu jo kaikkien kanssa italiaa ja opiskelee kieltä kahtena päivänä viikossa.

”Italialaiset ovat todella mukavia, ja sopeuduin helposti tänne. Asun asuntolassa, jossa muut pelaajat tulivat heti puhumaan, ja kaikki olivat todella ystävällisiä.”

”Futis on mieluisa asia täällä, ja jos ei puhuta futiksesta, niin ruoka on ollut mieluisaa. Rakastan ruokaa. Saan syödä vapaasti, mutta siitä tulee opastusta, millaista ruokaa pitää syödä.”

Suomalaisissa jalkapallopiireissä ja -seuroissa italialaisten kasvava kiinnostus suomalaisia kohtaan huomattiin vuosi pari sitten.

Tamperelaisen jalkapalloagentin Sami Salosen mukaan Britannian irtautuminen Euroopan unionista vaikutti markkinoiden muuttumiseen.

”Brexit sulki oven Britanniaan alle 18-vuotiailta pelaajilta, ja näin yksi iso markkina meni kiinni”, Salonen sanoo.

Kiinnostukseen on löydettävissä myös myönteisiä syitä Suomesta.

Keith Armstrongin mukaan suomalaisten pelaajien tulokset ovat koko ajan parantuneet. Hän sanoo, että muutokseen on vaikuttanut se, että koulutettuja juniorivalmentajia on yhä enemmän.

”Pelaajista on tullut parempia. Ja pelaajien asenne on parantunut.”

Pelaajien kehittymisestä kertoo paljon se, miten alle 17-vuotiaiden ja alle 19-vuotiaiden poikamaajoukkueet ovat pärjänneet karsintakilpailuissa.

Vuosina 2010–2014 eli viiden vuoden aikana alle 17-vuotiaiden maajoukkue pääsi vain kerran karsintojen viimeiseen vaiheeseen eli niin sanotulle Elite Roundille, eikä alle 19-vuotiaiden maajoukkue yltänyt sinne kertaakaan.

Vuosina 2015–2021 alle 17-vuotiaiden maajoukkue pääsi viisi kertaa kuudesta Elite Roundille ja alle 19-vuotiaiden maajoukkue kolme kertaa viidestä.

FC Hongasta on siirtynyt viime heinäkuun jälkeen peräti neljä pelaajaa Italiaan. Matias Kivikko Venezia FC:hen, Niklas Pyyhtiä Bolognaan, Jasper Samooja ja Gabriel Europaeus Lecceen. Nuoret pelaajat siirtyvät lähes poikkeuksetta ensin italialaisseurojen juniorijoukkueisiin tai niin sanottuihin Primavera-joukkueisiin, jotka ovat 15–19-vuotiaille pelaajille ja pelaavat omaa sarjaansa.

FC Hongan edustusjoukkueen managerin Hexi Artevan mukaan siirroissa voi nähdä paljon hyvääkin, mutta on asioita, joissa pitää olla tarkkana.

”Ihan millä tahansa ehdoilla ei kannata lähteä”, Hexi Arteva sanoo.

Artevan mukaan neuvotteluiden sujuvuutta määrittelee paljon se, miten ne alkavat.

”Kovin usein keskustelut epäonnistuvat, kun agentit ovat suoraan yhteydessä sopimuksen alaiseen pelaajan. Haluamme pitää kiinni siitä, että sopimuksen alaisen pelaajan siirtyminen on aina ensisijaisesti seurojen välinen keskustelu.”

Erään suomalaisagentin mukaan suomalaispelaajat ovat italialaisseuroille eräänlaisia lottokuponkeja, sillä kulut ovat niin pieniä.

Hogan Hexi Artevan mukaan italialaisseurat ovat saaneet Suomesta pelaajia hyvällä hinta-laatusuhteella ja pienillä korvauksilla.

”Kun sana on levinnyt, on kepillä jäätä koettelevia agentteja tai liikemiehiä tullut lisää Suomen markkinoille. Varmaan jonkinlainen saturaatiopiste on jo saavutettu.”

”Olen sitä mieltä, että jos pelaaja on Veikkausliiga-joukkueen avauskokoonpanon tasoinen pelaaja, pitää hänestä saada asianmukainen korvaus.”

”Lainapesti osto-optiolla on turvallinen malli. Saamme ensin lainakorvauksen, ja italialaisseura maksaa siirtokorvauksen, jos he haluavat pelaajan. Jos he eivät halua, voimme saada takaisin pelaajan, jolle on kertynyt vuosi kokemusta ulkomailla”, Arteva sanoo.

HS:n lähteiden mukaan italialaisseurat haluavat usein nuoren pelaajan ensin puoleksi vuodeksi lainaan, mistä suomalaisseuralle tarjotaan esimerkiksi 5 000 euroa. Sopimuksessa on osto-optio, jonka hinta 17–18-vuotiaan pelaajan kohdalla on esimerkiksi 50 000 euroa. Suomalaisseura saa lisäksi 10–20 prosentin osuuden pelaajan seuraavasta siirrosta.

Venezia FC hankki viime vuonna kolme suomalaista pelaajaa: ensin keskikenttäpelaaja Lauri Ala-Myllymäen Ilveksestä, sitten vapaana olleen entisen maajoukkuemaalivahti Niki Mäenpään ja viime heinäkuussa laitapakki Matias Kivikon. Venezia FC:n analytiikkajohtaja Alex Menta ennustaa, että kiinnostus suomalaisiin vain kasvaa.

”Mahdollisuudet Suomen pelaajamarkkinoilla ovat kasvaneet paljon viime vuosina. Vuosien 2002–2006 ikäluokat ovat erittäin vahvoja, ja ennustan, että Suomen markkinasta tulee entistä enemmän kohde top 5 -liigojen pelaajatarkkailulle”, Alex Menta sanoo.

Mentan mukaan Venezia FC tarkkailee Suomessa kahta ylintä sarjaa (Veikkausliiga ja Ykkönen) ja seuralla on jatkuvasti ihmisiä Suomessa katsomassa pelejä.

Menta sanoo seuran käyttävän myös data-analyysiä lahjakkuuksien nopeampaan ja tarkempaan tunnistamiseen. Pelaajien ja otteluiden tilastoja analysoimalla seurat pyrkivät löytämään kykyjä, joita muut eivät ole huomanneet.

Serie A:ssa monien seurojen pelaajarekrytointi perustuu yhä enemmän data-analytiikkaan. Toimintatapa on tullut italialaisseuroihin usein ulkomaisten, ja yhä useammin pohjoisamerikkalaisten, omistajien mukana. Kolmessa ylimmässä ammattilaissarjassa on yksitoista pohjoisamerikkalaista seuraomistajaa.

Yhdysvaltain Pennsylvaniasta kotoisin oleva Menta myi ajatuksensa data-analytiikan käyttämisestä Venezia FC:n omistajalle Duncan L. Niederauerille, New Yorkin pörssin entiselle toimitusjohtajalle. Keväällä 2020 Niederauer pestasi Mentan.

”Kaikessa on ensin kyse verkostoitumisesta. Mitä parempi verkosto, sitä paremmin löytyy mahdollisuuksia. Minulla on paljon henkilökohtaisia suhteita Suomessa, mikä antaa minulle etua.”

Mentan verkostosta oli apua, kun hänen viime vuoden helmikuussa piti löytää korvaaja loukkaantuneelle ykkösmaalivahdille. Menta kertoi Sports Illustrated -lehden jutussa, miten hän lähetti analyytikkoystävilleen ympäri maailmaa viestin: ”Tarvitsen maalivahdin, tässä on budjettini.”

Analyytikkokaverit eri seuroissa innostuivat tehtävästä, ja Menta löysi verkostonsa avulla Niki Mäenpään. Se oli täydellinen hankinta.

Mäenpää pelasi viime kauden yksitoista viimeistä peliä ja piti maalin puhtaana neljässä ottelussa, ja Venezia FC nousi Serie A:han.

” ”Yhdistelmä fyysisyyttä ja teknisyyttä kiinnostaa minua Suomessa.”

Niki Mäenpää pelasi Venezia FC:n riveissä lokakuussa Italian Cagliarissa.

”Annan Mäenpäälle paljon kunniaa meidän uskomattomasta nousustamme Serie A:han. Hän oli neljän kuukauden ajan paras maalivahti Serie B:ssä [viime kauden lopussa] ja pelasi erittäin hyvin Serie A:ssa ennen loukkaantumisia. Ilman häntä emme olisi siellä, missä olemme nyt. Seuramme ja kaupunkimme on velkaa hänelle.”

”Lauri Ala-Myllymäki on ollut hieman epäonnekas loukkaantumisten kanssa, mutta hän on valmis todistamaan kykynsä tällä kaudella joko meidän kanssamme tai lainalla.”

Mentan mukaan suomalaispelaajat ovat kovaa työtä tekeviä, fyysisesti vahvoja ja nuoremmissa ikäluokissa myös erittäin teknisiä pelaajia.

”Yhdistelmä fyysisyyttä ja teknisyyttä kiinnostaa minua Suomessa.”

Italiaan lähteneille suomalaispelaajille matkassa on kyse unelmien tavoittelemisesta. Mutta kuinka moni heistä voi lyödä itsensä läpi Italiassa? Lähihistorian valossa tuskin kovin moni.

Keith Armstrongin mukaan pelaajat kehittyvät italialaisessa ympäristössä. Mutta kehittyvätkö he tarpeeksi, jotta voisivat pelata edustusjoukkueessa? ”Sitä ei tiedä kukaan”, hän sanoo.

Toistaiseksi vain yksi suomalainen, Perparim Hetemaj, on tehnyt pitkän uran Italiassa. Kymmenen kautta ja 300 Serie A -ottelua pelannut Hetemaj on paras suomalainen asiantuntija sanomaan, mikä suomalaispelaajia odottaa Italiassa.

” ”Henkistä puolta pelistä on vaikeinta opettaa, se pitää itse oppia.”

Perparim Hetemaj pelaa Reggina Calciossa.

”Työnteon tärkeyden, kilpailun ja raakuuden näkee täällä heti”, nykyään Serie B -seura Reggina Calciossa pelaava Hetemaj, 35, sanoo.

”Suomalaisten pitää olla kaikissa aspekteissa muita parempia tai pikkaisen edellä. Se vaatii sitäkin, että oppii ymmärtämään ja kuuntelemaan valmentajaa. Minulla oli alussa vaikeuksia kuuntelemisessa ja hyväksymisessä. Sitä oppi kantapään kautta.”

Hetemaj’n mukaan on hyvä, että nuoret lähtevät aikaisin suuriin jalkapallomaihin ja näkevät, mitä huipulle pääseminen vaatii.

”En tiedä, mikä on näiden [nyt siirtyneiden] nuorien pelaajien suhtautuminen fudikseen. Minulle se oli koko elämä. Luulen, että se on heillekin ykkösvaihtoehto tai ainoa vaihtoehto. On myös hyvä, että he käyvät koulua, koska tässä ammatissa ei voi olla varma ikinä mistään.”

Hetemaj’n mukaan ”mentaalinen puoli” jalkapallossa on kaikkein vaikein asia. Henkinen puoli pitää olla kunnossa, jotta on kentällä keskittyneenä.

”Henkistä puolta pelistä on vaikeinta opettaa, se pitää itse oppia. Ei pidä ottaa mitään henkilökohtaisesti, kun valmentajien ja kanssapelaajien palaute on eri tasolla täällä. Kaikki on raaempaa.”

”Pitää ymmärtää, että suomalaisena on Italiassa viemässä jonkun paikkaa. Suomessa se on aivan eri asia, kun pelaajat ovat kavereita. Italiassa sitä on viemässä jonkun unelmaa. Se on pelin raakuus, joka pitää hyväksyä.”

Daniel Armstrongin, 16, mukaan hänen kehityksensä riippuu täysin työmäärästä.

”Jos treenaan täysillä koko ajan, pääsen varmasti pitkälle. Ympäristö täällä on paljon ammattimaisempi kuin Suomessa. Kaikki tehdään viimeisen päälle. Jos tarvitsen fysioterapeuttia, sellainen on heti valmiina.”

”Tulevaisuuteni näyttää hyvältä. Aion tehdä paljon töitä ja kehittyä todella hyväksi.”