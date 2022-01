HS Urheilu valitsi vuoden lupaavimmaksi nuoreksi urheilijaksi Tuukka Taposen. 15-vuotias Taponen voitti syksyllä ensimmäisenä suomalaisena kartingin maailman mestaruuden. Hän tähtää F1-sarjaan vuoteen 2029 mennessä.

Kartingin OK Senior -luokassa kilpailevat maailman kovimmat nuoret kuljettajat. Sarja on tyypillinen ponnahduslauta teini-ikäisille, jotka haaveilevat ajavansa jonain päivänä autourheilun kuninkuusluokassa, formula ykkösissä.

Nuorukaisten silmissä siintää tarunhohtoinen maailma, jossa autot ovat nopeita, salamavalot kirkkaita ja fanit äänekkäitä.

Adrenaliinia pursuavat kisaviikonloput, samppanjan täyteiset juhlat ja seurapiirit. Yksityiskoneet ja huviveneet. F1-kuljettajan elämä on kaikin tavoin suurta.

Samaa suuren maailman meininkiä alkaa tosin nähdä nykyään jo karting-varikollakin. 15-vuotias Tuukka Taponen on raivannut tiensä lajin huipulle kovalla työllä ja ajotaidoilla, mutta kaikkien reitti ei ole ollut samanlainen.

Lue lisää: Tuukka Taponen, 15, teki suomalaista autourheilu­historiaa ja voitti kartingin MM-kultaa ylivoimaisella esityksellä

Syynä tähän on luonnollisesti raha.

”Jotkut täällä varikolla lentelevät omilla suihkukoneilla kisoihin”, Taponen kertoo.

”Raha voi näkyä vaatteissa ja myös käytöksessä. Rinnalla voi kulkea monia eri ihmisiä – kypärän kantajaa, ruoan syöttäjää ja mitä ikinä. Jos on niin paljon rahaa, sen kuin ottaa vain porukkaa mukaan.”

Luigi Coluccio (vas.) ja Arvid Lindblad suihkuttivat Tuukka Taposen märäksi kauden 2021 päätösosakilpailun jälkeen.

Taposen kotoa ei löydy äveriäitä vanhempia, jotka olisivat syytäneet rahaa huvin vuoksi pojalleen.

”Meidän perhe ei ole rikkaimmasta päästä. Olemme päässeet tähän pisteeseen pienellä rahasummalla verrattuna moneen, moneen muuhun täällä varikolla. Siihen ovat auttaneet myös ajotaitoni.”

” ”Rinnalla voi kulkea monia eri ihmisiä – kypärän kantajaa, ruoan syöttäjää ja mitä ikinä.”

Yksi kartingkausi maksaa Taposen kohdalla yli 200 000 euroa. Tarkat menot riippuvat lähinnä siitä, paljonko suomalainen ajaa vuoden aikana formulatestejä F4-autoilla.

”Yksi testipäivä ulkomailla voi maksaa 10 000 euroa, niin siinä tulee aika äkkiä 100 000 täyteen”, hän laskee.

F4-luokan parhaissa tiimeissä vuosibudjetti on puolen miljoonan luokkaa, ja siitä eteenpäin rahaa vaaditaan aina tuplasti enemmän. F3-luokassa tarvitaan miljoona euroa ja F2:ssa jo yli kaksi miljoonaa.

”Tavaroiden toimitus, autot, insinöörit, mekaanikot, data-analyysit, rengassarjat, bensat, ratamaksut, hotellit, lennot, vuokra-autot... On niin paljon kaikkea, mihin rahaa menee”, Taponen luettelee.

” ”Kaikki yritykset eivät edes voi lähteä tähän mukaan, kun tämä on saastuttavaa.”

Tuukka Taponen edustaa Tony Kart Racing -tallia.

Sponsorien löytäminen korona-aikana on ollut haastavaa. Yksi syy, miksi Taponen jatkaa kartingin puolella vielä maailmanmestaruuden jälkeenkin, on se, että taustatiimillä on vuosi lisää aikaa kerätä rahoitusta pikkuformuloihin.

”Minulla on noin 50 sponsoria tällä hetkellä, mutta eihän se riitä tulevaisuudessa mihinkään. Rahaa ja isoja kumppaneita tarvitaan jatkossa lisää”, hän sanoo.

”Tämä on kuitenkin moottoriurheilua, niin kaikki yritykset eivät edes voi lähteä tähän mukaan, kun tämä on saastuttavaa.”

Taponen on kerännyt nuorempana myös itse omia yhteistyökumppaneitaan. Tuolloin hän otti reippaasti puhelimen käteen ja soitti lukuisiin yrityksiin.

Nykyään asioidenhoitaja Jussi Kohtala hoitaa yhteydenotot, koska vaaditut rahasummat alkavat olla jo isoja eikä kuljettajan aika enää yksinkertaisesti riitä.

Rahallakaan ei toki pääse mihin vain. Parhaissa tiimeissä ajaminen ja siellä menestyminen ovat elinehtoja, jotta Taposen ura voi ylipäätään edetä.

Suomalaislupauksen suunnitelmana on siirtyä kahden vuoden välein isompiin luokkiin ajamaan. Näillä näkymin hän hyppää F4-sarjaan vuonna 2023, ja tasaisella tahdilla F1 odottaisi vuonna 2029.

Rauhallinen eteneminen auttaa kerryttämään kassaa, mutta Taposen tavoitteena on myös saavuttaa menestystä jokaisessa luokassa.

Tuukka Taponen (8) on radalla vaikea ohitettava.

”Monet muut yrittävät mennä mahdollisimman nopeasti rahalla eteenpäin. Jossain kohtaa kun ei olekaan valmis ajamaan seuraavassa luokassa, matka tyssää siihen”, hän tietää.

Taposen kausi 2022 käynnistyi viime viikolla vuoden ensimmäisillä testeillä. Parhaillaan hän on tallinsa Tony Kart Racingin kanssa Italiassa testaamassa kalustoa.

Kun Taposen kanssa puhuu puhelimessa, taustalla kuuluu ahkeraa mekaanikkojen työskentelyä. Tallissa on kova tohina päällä, sillä lomailemaan Italiaan ei ole lähdetty. Lämmintäkään ei ole kuin viisi astetta.

Nuorukaisen tuleva kausi koostuu 17 kilpailusta. Hän ajaa pääasiassa OK-luokassa, mutta kilpailee EM- ja MM-kisoissa myös KZ-luokan autolla. F4-autolla hän suunnittelee ajavansa normaaliin tapaan testejä ja ehkä pari kilpailuakin.

Viime vuonna Taponen oli reissussa peräti 270 päivää vuodesta. Samanlaisiin lukemiin päästään todennäköisesti tänäkin vuonna.

” ”Tein kahdessa viikossa kaikki kouluhommat, jotka olivat parin kuukauden aikana kertyneet.”

Tuukka Taposen taustajoukoilla oli ilo ylimmillään kauden jälkeen.

Kilpailujen ja testien lisäksi Taponen on yhteistyökumppaneidensa käytettävissä heidän omissa tilaisuuksissaan sekä erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. Myös tämä lisää kiirettä arkeen.

Yhdeksännellä luokalla opiskeleva Taponen käy Lohjalla Laurentius-koulua. Etäpäiviä riittää. Koulun sovittaminen reissaamisen kylkeen on aikataulullinen haaste.

”Onhan se vaikeaa. Joskus on kisoja peräkkäisinä viikonloppuina ja maanantai on sitten vapaata. Silloin täytyisi levätä, mahdollisesti vähän urheilla ja tehdä vielä koulujuttujakin”, hän sanoo.

”Viime vuonna tein niin, että olin pari kuukautta tekemättä mitään tehtäviä. Kun saavuin Suomeen joulukuun alussa, tein kahdessa viikossa kaikki kouluhommat, jotka olivat parin kuukauden aikana kertyneet. Hoidettava ne on, mutta ei se helppoa ole.”

Samalla kun opettajat käyvät nuorelle kuskille läpi historian ja äidinkielen oppeja, radalla Taposta on auttamassa iso joukko moottoriurheilun ammattilaisia.

Jussi Kohtalan lisäksi hänen taustallaan vaikuttavat muun muassa Ossi Oikarinen, Tommi Pärmäkoski, Jaakko Ojaniemi ja Andy Symonds.

C Moren F1-studiostakin tuttu Oikarinen on auttanut Taposta esimerkiksi kisainsinöörin kanssa toimimisessa, kun taas Pärmäkoski ja Ojaniemi ovat vastanneet fyysisen kunnon kehittämisestä.

Symonds kehitti Suomen nuorille kärkikuljettajille yhteisen simulaattorin, jolla he voivat harjoitella esimerkiksi F4-ratoja ennen kisapaikoille matkustamista. Harjoittelu simulaattorilla on muutenkin järkevää, kun varsinaiset testipäivät ovat niin kalliita.

Karting-kauden päätöskisassa jaettiin voittajalle komea pokaali.

Syksyllä kartingin maailmanmestariksi kruunattu Taponen on saanut jo tarjouksia F4-talleilta. Lisäksi hän sai lokakuussa kutsun Ferrarin kuljettaja-akatemian testileirille.

Paikkaa akatemiaan ei vielä irronnut, vaikka Taponen ajoikin mainiosti. Valinta kohdistui tällä kertaa 16-vuotiaisiin Oliver Bearmaniin ja Rafael Chaves Camaraan.

Taposelle jäi vierailusta joka tapauksessa hyvät tunnelmat. Päätös jatkaa kartingissa oli syntynyt käytännössä jo ennen Ferrarin leiriä.

”Tänä vuonna on taas uusi yritys. Ferrari pitää minua silmällä tämän kauden. Asiat ovat yhä hyvin”, Taponen vakuuttaa.

Kun 15-vuotiaan lupauksen F1-debyytille on laskettu ajankohdaksi vuosi 2029, on selvää, että vastoinkäymisiä tulee eteen vielä paljon. Seitsemän vuoden aikana voi tapahtua mitä tahansa, eikä täydellinen suorittaminenkaan välttämättä takaa paikkaa F1-autossa.

Samppanjan ruiskuttelu onnistuu Tuukka Taposelta. Tätä taitoa tarvitaan vuosien päästä F1-sarjassakin, jos tie vie sinne asti.

Formula ykkösiin pääsy on kenelle tahansa matemaattisesti epätodennäköistä. Taponen suhtautuu faktoihin realistisesti, mutta samalla luottavaisesti.

”Niin, eihän siinä iso mahdollisuus ole. Prosentti on hyvin pieni. Tässä vaiheessa on kuitenkin saatu menestyksen lisäksi jo niin paljon tietäviä henkilöitä taustalle, että pidän sitä silti täysin mahdollisena”, hän sanoo.

Jos F1-unelma ei toteudu, Taponen kertoo GT-autojen olevan toinen vaihtoehto kilpa-ajouralle. Hän voisi myös kuvitella ryhtyvänsä autourheiluvalmentajaksi. Oman tiimin rakentaminenkaan ei ole poissuljettua.

Pian Taponen huomaa kuitenkin luettelevansa jo vaihtoehtoja, jotka ovat hänelle lopulta täysin toissijaisia. Ei rattimiestä saa kuskin paikalta kovin helposti sivuun.

”Ajaminen on kuitenkin se ykkösasia.”