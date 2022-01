Afrikan mestaruusturnauksessa pohditaan, miten loppupelit voidaan järjestää turvallisesti.

Kamerun isännöi jalkapallon Afrikan mestaruusturnausta, jonka yhteydessä kuoli maanantaina kahdeksan ihmistä. Loukkaantuneiden määrästä on erilaista tietoa, mutta brittilehti The Guardianin mukaan loukkaantuneita oli 38 ihmistä.

Lue lisää: Kahdeksan ihmistä kuoli ja 50 loukkaantui tungoksessa jalka­pallo­stadionin ulko­puolella Kamerunissa

Onnettomuus tapahtui stadionin porteilla ennen Kamerunin ja Komorien neljännesvälieräottelua.

150 metrin päässä Olembe-stadionin kääntöporteista oli vielä maanantaina väliaikaisena esteenä metalliaita, jossa oli kolme porttia. Niistä vain vasemman puoleinen portti oli auki maanantai-iltana. Tiistaina koko aita makasi kaatuneena maassa.

The Guardian on nähnyt valokuvia henkensä menettäneistä. Ainakin kaksi oli naisia ​​ja kaksi lasta. Lehden tietojen mukaan toinen lapsista olisi ollut 14-vuotias, toinen näytti paljon nuoremmalta.

Onnettomuutta tutkitaan, mutta The Guardianin mukaan useat tuhannet fanit lähestyivät stadionia etelästä ja heidät ohjattiin leveää väylää kohti Covid-testaustelttoja ja turvatarkastuksia.

Metalliaita oli noin 20 metriä näiden takana, tien toisella puolella. Näyttää siltä, ​​että pelin aloitusta edeltävinä minuutteina alue oli täynnä ja fanit alkoivat työntyä kohti avointa vasenta porttia.

"Noin 1 000 ihmistä kohden oli vain 10 tai 20 poliisia, se ei riittänyt", kertoo peliä katsomassa ollut Romaric lehdelle.

"Kuulin selvästi yhden heistä sanovan, että katsomo oli täynnä, että heidän pitäisi alkaa lukita portteja”, hän jatkaa.

Pullonkaulan välttämiseksi stadionin virkailijat yrittivät ohjata faneja kaukaisemmille sisäänkäynneille.

"Poliisit kertoivat kaikille, että muut portit olivat auki, mutta monet halusivat valita lyhimmän reitin mieluummin kuin kiertää”, Romaric sanoo.

Syntyi aalto, joka painoi faneja aitaa vasten.

Tragedian uhreille pidettiin hiljainen hetki ennen Marokon ja Malawin välistä ottelua tiistaina Ahmadou Ahidjo -stadionilla.

Harva stadionin sisällä ymmärsi, että jotain ikävää oli tapahtunut. Romaric seurasi muiden joukossa Kamerunin voittoa ja kuuli vasta poistuttuaan mitä oli tapahtunut.

"Menimme ulos ja huomasimme, että monet ihmiset olivat pölyn peitossa, aivan kuin he olisivat joutuneet onnettomuuteen", hän sanoi.

The Guardian haastatteli myös sairaalahoidossa olevaa Salomonia, joka kertoi joutuneensa tallotuksi.

"Menin tukemaan joukkuettani, peli oli alkanut, portilla oli paljon faneja ja syntyi kaaos. Minä kaaduin ja ihmiset talloivat ylitseni."

Turvatoimeksi lisätty aita näyttää olleen yksi katastrofiin johtaneista tekijöistä.

BBC kertoi aiemmin, että jalkapallostadionille mahtuu 60 000 katsojaa, mutta paikallisten koronarajoitusten takia se oli tarkoitus täyttää vain 80-prosenttisesti.

Turnauksen järjestämisestä vastaava Afrikan jalkapalloliitto CAF:in presidentti Patrice Motsepe kertoi tapahtumista tiistaina lehdistötilaisuudessa.

Motsepen mukaan ihmisiä tuli paikalle tuli ilmapiirin houkuttelemina tuhansia odotettua enemmän ja myönsi, että kiinni ollut portti oli aiheuttanut ongelmia.

Motsepe kertoi, että CAF ottaa vastuun tapahtuneesta, onnettomuutta tutkitaan ja hän haluaa raportin perjantaihin mennessä.

”Meidän on otettava kollektiivisesti vastuu tapahtuneesta. Minun on myös oltava täysin siitä, että se, mitä tapahtui, ei koskaan toistu. Kun ihmiset menettävät henkensä, on oltava vihainen ja kärsimätön, kysyttävä kysymyksiä ja vaadittava takeita, ettei tällaista ikinä enää tapahdu”, Motsepe kertoi ESPN:n mukaan

CAF:in presidentti Patrice Motesepe piti hiljaisen hetken lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Vastaavan tilanteen syntyminen on ollut The Guardianin mukaan lähellä jo aiemmin. Kerrotaan, että stadion on joissain peleissä pakattu liian täyteen, kun turvallisuushenkilöstö on menettänyt tilanteen hallinnan.

Sunnuntain puolivälierä keskiviikon Norsunluurannikko-Egypti -ottelun voittajien ja Marokon välillä on siirretty Olembesta Yaoundén Ahmadou Ahidjo -stadionille. Vuonna 2016 kunnostetun stadionin kapasiteetti on 42 000 ihmistä.

Myös siellä on kerrottu fanien talloneen toisiaan väentungoksessa jalkapallon naisten Afrikan‑mestaruuskilpailun ottelussa kuusi vuotta sitten.

Sunnuntain ottelun ei odoteta aiheuttavan suuria ongelmia, mutta 50 vuotta kisaisännyyttä odottaneen Kamerunin välierä ja finaali ovat eri asia.

Nähtäväksi jää, voidaanko Olemben stadionin 60 000 hengen kapasiteetilla taata turvallisuus. Stadion rakennettiin noin 300 miljoonan dollarin hinnalla, ja sen piti olla turnauksen keskipiste.