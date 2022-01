HIFK on evakossa Oulunkylässä, jossa harjoittelee myös Botnia. Jääpallolle ei ole saatu lisävuoroja.

Luisteluväki on odottanut pitkään, että terät saisi iskeä Brahen kentän tekojääradan pintaan. Alun perin remontti piti tehdä kesällä, mutta se siirtyi ja korjaustyöt aloitettiin viime vuoden lokakuussa.

Valmista piti olla nyt tammikuussa, mutta luistelijoiden ja etenkin jääpalloilijoiden kärsivällisyyttä venytetään vielä vähän.

Jääpallon Bandyliigassa pelaavat Botnia ja omalta kotikentältään evakossa oleva HIFK harjoittelevat nyt molemmat Oulunkylässä.

Vaikka yksi kenttä on poissa pelistä, joukkueille ei ole herunut lisävuoroja.

”Eihän tilanne ole optimaalinen. Kentän kunnostus on vaikuttanut ihan kaikkeen. Bandyliiga on kuitenkin huippu-urheilua, eivätkä seurat pääse harjoittelemaan tarpeeksi lajinomaisissa olosuhteissa”, sanoo Suomen jääpalloliiton toiminnanjohtaja Tobias Karlsson.

Ulkona pelattavassa jääpallossa kausi on muutenkin lyhyt ja lajinomaista harjoittelua on vähän. Bandyliiga on alkanut marraskuussa, ja finaalipäiväksi on merkitty lauantai 12. maaliskuuta.

”Meillä on ollut täysi fokus siinä, että saamme kauden pelattua. Onneksi saimme käyttöoikeuden Jätkäsaareen, jossa on voitu järjestää junnu- ja harrastepelejä”, Karlsson kertoo.

Koronavirus on tuonut tilanteeseen omat hankaluutensa. Vuorojen vähyyden takia ottelusiirtojen tekeminen on ollut erittäin vaikeaa ja harrastajia on lähtenyt.

”Kun ei ole tarjota harrasteolosuhteita, se hankaloittaa lajin viemistä eteenpäin, Bandyliigaa, junioritoimintaa ja piirisarjoja.”

Jääpallon Bandyliigan ottelu HIFK–Akilles Brahen kentällä joulukuussa 2016.

Brahen kentän remontissa uudistetaan tekojääradan putket ja käyttöjärjestelmä. Vaikka remontti on tuonut harmia, se tulee myös tarpeeseen.

”Siellä on ollut monta vuotta haasteita jäädyttämisen kanssa. Jos kaikki toimii, se on askel eteenpäin. Toivottavasti ensi kausi on eheämpi”, Karlsson sanoo.

Helsingin Uutisten mukaan kenttä on koekäytössä tammi–helmikuun vaihteessa. Sen jälkeen on yleisön vuoro.

”Uskoisin, että kenttä avautuu ennen hiihtolomaviikkoa”, kertoi Jyrki Inkinen kaupungin liikuntatoimesta lehdelle.

Jääpalloliitossa ei vielä ole tietoa, koska Brahen kentälle päästään.

”Viimeisin, mitä olen kuullut, on se, että vuoroja ei myönnetä edes helmikuulle, koska valmistuminen on epävarmaa”, Karlsson kertoo.

Säiden armoilla olevassa lajissa on totuttu epävarmuuteen. Tulevaisuudessa myös ilmastonmuutos on uhka harrastamiselle.

Tällä hetkellä jääpallossa ei ole lainkaan sisähalleja, mutta ensimmäistä puuhataan kovaa vauhtia Lappeenrantaan.

”Kaupunki on sen siunannut. Jos kaikki menee hyvin, rakennustyöt voisivat alkaa melko pian. Lopullinen rahoituspäätös on kuitenkin vielä tulematta”, Karlsson sanoo.