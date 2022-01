Norjan hiihdon mitalitoivon olympialaiset vaarassa: ”Tilanne on meille joukkueena hirveän ikävä”

Norjan hiihtomaajoukkueen Anne Kjersti Kalvålla ja Heidi Wengillä on todettu koronavirustartunta. Ensimmäisenä positiivisen näytteen antoi maajoukkue­valmentaja.

Heidi Wengin olympialaiset ovat vaarassa, vaikka hän on tehnyt kaikkensa vältelläkseen koronavirusta. Kuva Rukan maailmancupista marraskuulta.

Norjan hiihtomaajoukkueeseen kuuluvilla Anne Kjersti Kalvålla ja Heidi Wengillä on todettu koronavirustartunta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Weng on vahva mitalisuosikki Pekingin olympialaisissa.

Kalvålla ja Wengillä on hyvin lieviä hengitystieoireita. He ovat leireilleet Italiassa, ja viettäneet paljon aikaa eristyksissä. Tästä huolimatta he ovat onnistuneet saamaan tartunnan.

Maajoukkueen päällikkö Espen Bjervig on kertonut, että maajoukkuevalmentaja Arild Monsen teki positiivisen testin saapuessaan Italian leiriltä Norjaan muutama päivä sitten.

”Olemme sen jälkeen testanneet kaikki urheilijat. Meillä oli toissapäivänä PCR-testi, jossa vahvistui että kahdella joukkueen urheilijalla on koronavirus.”

”Tilanne on meille joukkueena hirveän ikävä ja sitä se on myös asianosaisille”, maajoukkueen lääkäri Øystein Andersen kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

”Kaikki maajoukkueessa ovat tehneet voitavansa välttääkseen tartunnan ja asuneet eristyksissä. Tällainen viesti on hyvin yllättävä”, Andersen jatkoi.

Andersen kertoi, että Kalvå ja Weng ovat eristyksissä huoneissaan maajoukkueen valmistavalla leirillä Italian Seiser Almissa.

Norjan maajoukkueen oli tarkoitus lentää Pekingiin torstaina. Tilannetta seurataan ja tutkitaan miten ja millaisella kokoonpanolla kisoihin päästään.

Maastohiihdot alkavat ensi viikon lauantaina naisten yhdistelmäkilpailulla.