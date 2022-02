Markus Granlund on monesti ollut vähällä tulla valituksi Leijoniin isoon kansainväliseen turnaukseen. Kisamatka on jäänyt kuitenkin haaveeksi. Pekingissä haaveesta tulee viimein totta.

Laitahyökkääjä Markus Granlund saattoi mielessään ajatella, eikö tätä päivää tule koskaan. Vuosi vuoden jälkeen jokin syy pyyhki pois pääsyn Leijonien MM- tai olympiajoukkueeseen.

Isoveli Mikael Granlund voitti 19-vuotiaana maailmanmestaruuden, teki ilmaveivimaalin ja pääsi postimerkkiin. Nyt on Markus Granlundin vuoro päästä esille – ja kenties ratkaisijaksi. Hän lähtee Pekingin olympialaisiin, uransa ensimmäiseen suureen turnaukseen.

”Hyvällä mielellä. Kunnia olla mukana ja ensinnäkin, että on valittu joukkueeseen”, Granlund sanoi vähän ennen kisoihin lähtöä.

Tässä voisi hieman korostaa sanaa valittu. Granlund pelasi ennen Pietarin ja Moskovan MM-turnausta 2016 Leijonien tehoketjun keskellä.

Kolmikko näytti erinomaiselta. Toisessa laidassa polki Mikko Rantanen ja toisella kantilla Leo Komarov, NHL-pelaajia koko troikka. Viimeistelykin onnistui. Granlund keräsi viimeisiin kuuluneessa harjoitusottelussa tehot 1+2, kun Leijonat kaatoi Tšekin Kouvolassa 4–1.

Salavat Julajevin Markus Granlund karkasi Emil Galimovilta ottelussa SKA:ta vastaan Pietarissa viime lokakuussa.

Silloin päävalmentaja Kari Jalonen lupaili pelipaikkaa Vancouveria edustaneelle Granlundille. Toisin kävi, ja lupaus oli pakko perua. NHL:stä pulpahtivat kisoihin Mikko Koivu, isoveli Mikael Granlund, Jussi Jokinen ja Aleksander Barkov.

Liigajäiltä MM-paikka oli naulattuna Patrik Laineelle ja Sebastian Aholle.

Nuorempi Granlund lensi ulos lupauksista huolimatta.

”Totta kai se kirpaisi, ettei päässyt, mutta siellä oli parempia pelaajia, jotka ottivat paikan. Ei siinä mitään.”

Granlund vakuuttaa, että menneet on unohdettu eikä tapaus hierrä häntä, vaikka kisoihin pääsy olisikin ollut hienoa.

Kari Jalonen sanoo kuusi vuotta tapauksen jälkeen, että piti vain tehdä viime tingan valintoja.

”Meille tuli iso nippu silloin, ja viime tingan valintoja joutui tekemään. Roolituksesta oli silloin kysymys”, Jalonen tarkentaa.

Kärkikenttien hyökkääjäpaikat täyttyivät yhdellä iskulla, eikä Markus Granlund olisi ollut parhaimmillaan rikkovassa nelosketjussa tai tappamassa alivoimaa satunnaisissa vaihdoissa.

Monena keväänä Granlundin nimi on pyörinyt valmennusjohdon listoilla, mutta loukkaantumiset tai NHL:n sopimusasiat ovat tulleet väliin.

Vihdoin 28-vuotiaana nuorempi Granlund lähtee mukaan – ja heti isoon rooliin.

Salavat Julajevissa Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen ovat latoneet Granlundin kanssa kiekkoja häkkiin siihen tahtiin, että joukkue taistelee itäisen konferenssin kolmospaikasta AK Bars Kazanin kanssa.

”KHL on näyttänyt, että tuloskenttäyksikössä noin kovassa sarjassa hän on kovaa luokkaa. Salavatin Suomi-pojat ovat Leijonien syömähammas, ja siellä ovat kemiat kohdallaan. Voi olla ja toivottavasti on kisojen paras ketju”, Jalonen sanoo.

Markus Granlund HIFK:n paidassa vuonna 2013.

Granlundit ovat oululaisen kiekkoilun kasvatteja, joista hioutui NHL-pelaajia HIFK:ssa. Koko perhe muutti Oulusta Helsinkiin, kun Mikael siirtyi IFK:n liigajoukkueeseen ja häntä 14 kuukautta nuorempi Markus B-nuoriin.

Markus oli silloin 16 ja Mikael 17 vuotta. Kohina oli kova varsinkin Mikaelin ympärillä.

”Markus kävi minun viimeisellä kaudellani meidän harjoituksissamme, ja kyllä lahjakkuus ja ympäristön odotusarvot olivat samaa luokkaa kuin Mikellä. Puhuttiin oikeasta lahjakkuudesta”, Jalonen sanoo. Hän valmensi IFK:ta kolme kautta vuosina 2008–2011.

Siirtyminen Oulusta sujui helposti, näin Markus Granlund muistelee. Kavereita löytyi heti ensimmäisen kesän harjoituskaudella. Sekin saattoi helpottaa sopeutumista, että peli kulki.

Osaajat saavat ja ottavat paikkansa.

” ”Pystyin näyttämään kentällä, että kuuluin tänne.”

”Pystyin näyttämään kentällä, että kuuluin tänne. Helpotti omaakin hommaa. Silloin on paljon kivempaa myös kentän ulkopuolella, kun kulkee.”

Petri Matikainen valmensi IFK:ta kaudella 2011–2012, kun nuorempi Granlund nousi Liigaan. Hän kertoo nähneensä Granlundissa hyviä ominaisuuksia ja että tämä osaa pelata.

”Hänen pelaamisensa tuli hyvin helposti selkäytimestä, syöttövalinnat ja muut”, Matikainen kertoo puhelimitse nykyisestä valmennuspaikastaan Itävallasta.

”Käytin häntä yli- ja alivoimassa, mutta ainut mikä oli, hän oli voimaton jaloistaan. Ei saanut kaikkea irti, kun fyysinen kehitys oli vaiheessa.”

Hän sanoo myös pitäneensä Granlundin persoonasta.

”Hän oli sellainen velikulta, joka ei paljon jännittänyt, vaan meni ja pelasi.”

Matikainen muistaa, että nuorempi Granlund uskalsi tehdä pelissä omaa eikä pelannut pelkästään raiteilla kuten monet tekevät.

”Tuli omia ratkaisuja tietyissä tilanteissa, mikä on pelaajan merkki.”

Markus Granlund ja Tšekin Petr Zámorský Euro Hockey Tourin ottelussa Prahassa joulukuussa 2021.

Vertailusta Markus ja Mikael Granlundin välillä on puhuttu ja kirjoitettu. Markus Granlund suhtautuu asiaan tyynesti eikä ole edes joutunut kovinkaan paljon vastailemaan vertailukysymyksiin.

Ensimmäisellä täydellä kaudella Vancouverissa hän kuuli jonkin verran vertailua, kun hänen veljensä oli siihen mennessä tehnyt tulosta Minnesotassa.

”Olin aina sitä mieltä, että me olemme kaksi eri pelaajaa ja turha meitä on verrata. Se loppui yhtä nopeasti kuin alkoi.”

Yhteen he ovat ottaneet toisiaan vastaan lapsesta saakka. Isoveli on hallinnut taistoja.

Veljeksissä on samoja pelillisiä ominaisuuksia, mutta Markus Granlund sanoo hyvin, että samoja pelillisiä ominaisuuksia on monilla muillakin pelaajilla.

Kolme ensimmäistä NHL-kauttaan Granlund sahasi pääliigan ja farmin välillä enemmän tai vähemmän.

Vancouverissa heltisi vakituisempi paikka, mutta NHL-ura ei koskaan lähtenyt täyteen lentoon. Granlund sanoo, että olisi hienoa pelata edelleen maailman parhaiden kanssa. Silti mikään ei ole suuremmin jäänyt kaivelemaan.

Ykkös- ja kakkosketjun paikkoja Granlund ei pystynyt vakiinnuttamaan. Tutuksi tulivat alemmat ketjut, joissa pusketaan työhaalarit päällä ja rikotaan enemmän kuin rakennetaan.

”En ikinä oikein kokenut, että olin sellainen pelaaja, johon rooliin minua paljon siellä laitettiin.”

Viimeinen kausi Edmontonissa meni hissiliikkeessä, ja lopulta Granlund huomasi olevansa kauppatavaraa. Mitta alkoi täyttyä.

Jämäminuuttien pelaaminen alkoi riittää, ja vielä vähemmän kiinnostivat pelit farmisarjassa.

”Tuli tunne, että tämä on nähty.”

Uusi kiekkoilijan elämä löytyi 7 930 kilometrin päästä Ufan kaupungista Venäjältä.

Calgaryn Travis Hamonic puolusti Vancouverin Markus Granlundia vastaan NHL-ottelussa 2019.

Salavat Julajevin päävalmentaja Tomi Lämsä muistaa Granlundin kymmenen vuoden takaa Suomesta, kun HIFK ja Jokerit kohtasivat toisiaan. Lämsä valmensi silloin Jokereita.

Lämsä valmentaa viidettä vuottaan Ufassa – nyt toista kautta päävalmentajana.

Ensimmäisen päävalmentajakautensa alla Lämsä kuuli, että Granlund voisi tulla seuraan. Uutinen kuulosti niin hyvältä, että Lämsä hieroi käsiään yhteen.

”Hän on ollut todella vahva. Hän pystyy pelaamaan sentteriä ja laitaa. Meillä hän on pelannut laidassa ja ollut hyvä palikka Hartikaisen ja Mannisen ketjussa. Hienoa, että on tuollainen pelaaja joukkueessa”, Lämsä kertoo HS:lle Ufasta.

Lämsä kuvailee Granlundia kokonaisvaltaiseksi pelaajaksi, jonka oli vaikea saada sopivaa roolia NHL:ssä.

”Täällä hän oli välittömästi kärkiketjuissa. Tiesin, että hän pystyy sen roolin täyttämään, ja hän on ollut hyvä siinä.”

Pohjois-Amerikan vaihtuminen Venäjäksi on paljon muutakin kuin tuhansien kilometrien välimatka. Siinä on henkinen, kielellinen ja kulttuurinen kuilu, mutta Granlund sanoo vaihdoksen sujuneen ilman kasvukipuja.

” ”Taso on todella kova, varsinkin huippujoukkueissa.”

Harva asia pääsi yllättämään, mutta kiekkoilu itsessään positiivisesti.

”Taso on todella kova, varsinkin huippujoukkueissa. Niistä löytyy neljä ja joissain joukkueissa jopa viisi hyvää kenttää”, Granlund sanoo.

Yhden asian Venäjällä pelaaminen täytti Granlundin elämässä. Peli-ilo palasi, ja kiekko on taas hauskaa, kuten se oli joskus kauan sitten oululaisilla ulkojäillä.

”Lähdin sen takia pois Pohjois-Amerikasta, että halusin pelata ja saada hyvän roolin kiekolla. Olen tiennyt, että osaan pelata kiekolla ja pystyn tekemään pisteitä.”

KHL:ssä Granlundin tehot ovat loistaneet. Leijonien olympiajoukkue toivoo samaa. Mahdollisuuksia on vaikka mihin.

”Sitä kautta peli-ilon saa, kun tulee onnistumisia.”

Fakta Markus Granlund ■ Syntynyt huhtikuussa 1993, 28-vuotias. ■ Kasvattajaseura Laser Hockey Team, Kiekko-Laser. ■ Keskushyökkääjä/laitahyökkääjä, pelaa vasen käsi alhaalla (left). ■ Pituus 180 senttimetriä, paino 85 kiloa. ■ Siirtyi 16-vuotiaana Kärpistä Helsingin IFK:hon. Pelannut HIFK:ssa B- ja A-nuorissa ja Liigassa lisäksi kaksi kautta. Calgaryn 2. kierroksen NHL-varaus numerolla 45. ■ Pelannut NHL:ssä Calgaryssa, Vancouverissa ja Edmontonissa seitsemän kauden aikana 335 runkosarjaottelua (58+43=101 pistettä). ■ Nykyinen seura KHL:ssä: Salavat Julajev Ufa. Pelaa toista kokonaista kautta Ufassa, tämän kauden tehot: 41 ottelua 8+30=38.

