Leijonat kokoontui leirille perjantaina ja matkustaa Pekingiin keskiviikkona.

Suomen jääkiekkomaajoukkue elää eristyksessä ja epävarmuudessa Vierumäen olympialeirillä.

Päiväohjelma on askeettisen selkeä ennen Pekingin olympialaisiin lähtöä tulevana keskiviikkona.

Kuten päävalmentaja Jukka Jalonen kuvasi tilannetta sunnuntaina: ”Kuivatreeniä, jäätreeniä, ruokailua ja lepoa.”

Leviävä koronavirus ja Kiinan erityisen tiukat säännöt ja rajoitukset ovat johtaneet siihen, että pelaajat viettävät aikaa paljon omissa oloissaan ja testaus on ahkeraa.

”Ei paljon palavereita pidellä. Treeneissä nähdään pelaajia, ja muuten ollaan vähän niin kuin omissa oloissa.”

Vierumäen leiriryhmässä on tällä hetkellä kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää.

Enemmänkin saisi olla pelaajia leirillä ja myös lähteä Pekingiin, kun varapelaajakuviot ja niihin liittyvät säännöt ovat väljentyneet.

Uusien sääntöjen mukaan joukkueeseen saa ottaa kuusi ylimääräistä pelaajaa ja heitä voi vaihtaa vapaasti. Vaihdoksen syyn ei tarvitse olla koronavirukseen liittyvä, vaan esimerkiksi loukkaantuminen riittää perusteluksi.

Niinkin saa tehdä, että pelaajia voi vaihtaa edestakaisin. Kuvio menee niin, että niin sanottu varapelaaja ottaa pelipaikan, mutta seuraavaan tai sitä seuraavaan otteluun tuleekin vakiopelaaja takaisin ja varapelaaja siirtyy taas reserviin.

Uudistuksen jälkeen joukkueen koko voi olla neljä maalivahtia ja 27 kenttäpelaajaa.

”Se on mielenkiintoinen yhtälö kaiken kaikkiaan”, Jalonen sanoi. ”Tällaista ei ole missään aikaisemmin ollut.”

Jalonen viittasi aikaisempiin olympialaisiin ja MM-turnauksiin, joissa joukkueen koko on rajattu hyvin tarkasti ja selkeästi.

”Koronan takia vaihtamisen ymmärtää”, Jalonen sanoi.

”Tietenkin tässä on etua jollekin maalle, joka pystyy ottamaan kaikki kuusi ekstrapelaajaa sinne. Kellään ei ole mitään sanomista siihen, mutta emmehän me voida sellaista tehdä ja viedä pelaajia sinne tuollaista määrää.”

Jalonen viittasi kotimaisen Liigan pyörimiseen olympialaisten aikana, mutta vielä enemmän sanaton viesti tarkoitti Venäjää.

Itäliiga KHL on vahvasti Venäjä-vetoinen ja ollut keskeytyksissä jo pitkän aikaa. Venäjällä on halutessaan mahdollisuus ottaa vaikka kuusi pelaajaa KHL-seuroista, kun sarjassa ei pelata samaan aikaan.

Jalonen sanoi, että Suomen menettelykuviot ovat avoinna. Yksi mahdollisuus on, että varapelaajat jäävät kotiin varamiehiksi.

Viimeinen olympiakomitean lento Pekingiin lähtee 9. helmikuuta, ja miesten kiekkoturnaus alkaa päivää myöhemmin.

”Mietitään, mikä on viisainta joukkueen ja yksittäisen pelaajan kannalta. Se on selvää, ettei me voida sinne viedä sellaisia pelaajia, joiden joukkue vielä pelaa.”

Jalonen sanoi, että Ruotsin SHL:ssä ja Suomen Liigassa pelaavat eivät tulisi kysymykseen, vaan vaihtoehdot täytyisi löytää Sveitsin tai Venäjän sarjoista.

”Tämä ei ole ihan simppeli homma länsimaisen ajattelun mukaan. Tässä täytyy pelaajienkin hyvinvointia ajatella eikä pelkästään omaa joukkuetta, vaikka maajoukkueesta onkin kyse.”

Jalonen valmistaa maajoukkuetta yhdeksättä kertaa arvoturnaukseen, kun sarja alkoi Sveitsin MM-kisoista 2009.

Työtavat, kuviot ja pelisysteemit ovat tulleet pelaajille tutuiksi, mutta tänä vuonna muuttui paljon.

”Ei tämä ole tuttua eikä turvallista koronan takia. Pyritään pitämään niin turvallisena kuin vaan pystytään. Korona vaivaa, ja kaikki tietävät sen.”

On sentään jotain tuttuakin. Jalonen tuntee pelaajat, ja he tietävät pelisysteemit.

”Kun ollaan jäällä, silloin vedetään täysillä.”

Joukkue kokoontui Vierumäelle perjantai-iltana. Tervetuliaistoivotuksena olivat koronatestit. Negatiivisella testillä pääsi mukaan lauantain harjoituksiin.

Siihen Jalonen ei antanut vastausta tai ottanut kantaa, pääsikö jokainen leirille valittu pelaaja perjantain testistä läpi. ”Se nähdään aikanaan”, kuului vastaus.

Tiistai-iltana joukkue matkustaa Vantaalle lentokenttähotelliin. Siellä otetaan vielä testit, ja joukkue matkustaa keskiviikkona Pekingiin.

”Kyllä me on lähdetty siitä, että tämä on paras mahdollisuus valmistautua ja pysyä terveenä, että kaikki valitut pääsisivät kisoihin”, Jalonen sanoi.

