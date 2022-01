Suksilajien kilpailupaikalla Zhangjiakoussa Suomella on käytössään oma talo, jonka toisessa päädyssä asuu pieni Irlannin joukkue.

Suomalaiset olympiaurheilijat ovat ainakin toistaiseksi päässeet terveinä kisapaikoille Pekingiin.

Aikaa Pekingin lentokentällä ja matkustamiseen lumilajien kisapaikkaan Zhangjiakouhun tosin tärveltyi lähes saman verran kuin itse lentoon Helsingistä: kymmenisen tuntia.

”Lentokentällä meni tarkastuksiin neljä viisi tuntia ja siitä saman verran bussikyytiin Zhangjiakouhun. Kentällä mennään sinne, mihin opastetaan, kun tarkastuspisteitä on paljon”, Suomen kisatiimin johtaja Leena Paavolainen kertoo puhelimitse HS:lle.

Paavolaisen mukaan urheilijat kotiutuvat nopeasti olympiapaikoille.

”Nyt on levätty, syöty ja aloitettu kevyt palautumista nopeuttava harjoittelu.”

Tokion olympiakisoissa viime kesänä lentokentällä oli kymmenen eri tarkastuspistettä, joissa tarkistettiin vaadittavat asiakirjakirjat. Monessa kohtaa kysyttiin samoja tietoja, ja sama käytäntö on Pekingissä.

Lentokentällä tulijoilta otetaan myös koronatesti nenästä ja nielusta. Tokiossa käytössä oli sylkitesti.

Kisapaikalla urheilijoilta otetaan koronatesti päivittäin nielusta.

”Testipaikka on ruokalan edessä parakissa. Testiin menee kymmenen sekuntia”, Paavolainen sanoo.

Tähän mennessä kisapaikoille ovat tulleet naisjääkiekkoilijat, maastohiihtäjät, osa freestylelaskijoista ja ampumahiihtäjät, joista positiivisen koronatartunnan saanut Erika Jänkä on vielä Euroopassa karanteenissa.

Jääkiekkoilijat jäivät Pekingiin, kun muut lähtivät bussille Zhangjiakouhun.

”Alkusäädöt kuuluvat asiaan. Rioon verrattuna [kesäolympialaiset 2016] verrattuna säädöt ovat kuitenkin olleet pieniä”, Paavolainen vertasi kisajärjestelyjä.

Suksilajien kilpailupaikalla Zhangjiakoussa Suomella on käytössään oma talo, jonka toisessa päädyssä asuu pieni Irlannin joukkue.

Eri maiden urheilijat eivät ole kosketuksissa toisiinsa.

”Maskien käyttöön ja muuhun hygieniaan on totuttu jo kolmatta vuotta. Sikäli se ei ole mitään uutta. Iso asia on, että saamme kaikki suomalaiset terveenä olympiakuplaan, joka on tiukempi kuin viime kesänä Tokion olympiakisoissa”, Paavolainen kertoo.

Suomella on talossaan oma punttisalit ja harjoittelutilat. Osa tarvikkeista lähettiin kesällä suoraan Tokiosta Pekingiin.

Hiihtomatto ja suksien hiontavälineet tulivat eri kontissa Suomesta.

Suomalaisurheilijoiden tilanne on hyvä verrattuna esimerkiksi norjalaisiin maastohiihtäjiin, joista on todettu useita koronatartuntoja.

Norjalaishiihtäjien tilanne ei ole Paavolaisen mukaan herättänyt keskustelua suomalaisten keskuudessa.

”Kriittisin tilanne urheilijalle on päästä matkaan.”

Tokiossa urheilijan piti poistua kisakaupungista 48 tuntia suorituksensa jälkeen. Pekingissä vastaavaa aikarajaa ei ole, vaan maasta poistutaan sen mukaan, miten sieltä lähtee lentoja.

Jos urheilija altistuu olympiakisojen aikana koronaan tai saa tartunnan, hän joutuu karanteeniin erityiseen karanteenihotelliin.

Altistunut oireeton urheilija saa harjoitella ja kilpailla, mutta hänen pitää asua karanteenissa.

”Ohjeet ovat selkeät, miten toimitaan, jos urheilija altistuu tai sairastuu. Talvikisoissa on vähemmän kontaktilajeja kuin kesäkisoissa”, Paavolainen sanoo.

Olympiakisat alkavat 4. helmikuuta. Naiset pelaavat ensimmäisen jääkiekko-ottelunsa jo edellispäivänä.