Hiihtäjä Johanna Matintalo arvioi, että vaativilla laduilla ja hitailla pakkaskeleillä syntyy kilpailuissa isoja eroja.

Hiihdon olympiamitalit ratkaistaan Pekingin kisoissa vaativilla ja omaleimaisilla laduilla.

Näin asian näkee uransa toisissa olympialaisissa kilpaileva hiihtäjä Johanna Matintalo kahden päivän tutustumisen perusteella.

”Maailmancupia ei nykypäivänä hirveästi hiihdetä tuollaisilla laduilla. Itselleni ei ainakaan tule noista laduista mieleen mitään verrokkipaikkaa, missä olisi samantyyppiset tai yhtä kovat ladut”, 25-vuotias Matintalo arvioi lauantaina puhelimitse HS:lle.

Joistakin pätkistä Matintalolle tulevat kuitenkin mieleen Oslon Holmenkollenin ladut, joilla on pitkiä nousuja.

Matintalon mielestä yksittäisiä jyrkempiä osuuksia löytyy monilta mc-paikkakunnilta.

”Täällä on sellaista ihan mukavaa nousukulmaa ja todella pitkiä nousuja. Monessa paikassa ei nykyään sellaisia enää hiihdetä.”

Matintalon toistaiseksi hankkiman tuntuman mukaan noin 1 700 metrin korkeudella kiemurtelevien olympialatujen nousut ovat perinteisellä niin sanotusti hiihdettäviä, eli ne voi hiihtää vuorohiihdolla eikä haarakäyntiä tarvita.

Sen sijaan laskut ovat Matintalon mielestä jopa helppoja. ”Vähän huonommat laskijat eivät häviä laskuissa. Näissä kisoissa pärjää se, jolla on paras kunto.”

Vaikutelmaa raskaista laduista on lisännyt se, että ainakin kahtena ensimmäisenä päivänä on ollut hidas kuivan lumen pakkaskeli.

”Vaikka aurinko lämmittää päivällä, ja sitä kautta keli liukastuu, niin lumi on kuitenkin lähtökohtaisesti niin kylmää.”

Esimerkiksi lauantaina aamupäivällä ilman lämpötila oli kymmenkunta astetta pakkasella, mutta Suomen joukkueen suksihuoltajien mittauksen mukaan lumessa oli 23 miinusastetta.

”Kun ladut ovat profiililtaan kovat ja siihen lisätään hidas keli, niin ihan varmasti tulee isoja eroja kisoissa. Kovat on kovia, ja erot ovat isoja. Latu on kaikki seikat huomioon ottaen aika raaka. En jaksa uskoa, että säätilaan olisi tulossa mitään radikaalia muutosta.”

Lauantaina Matintalo oli ehtinyt jo tasoitella muun muassa koronaprotokollan takia odotettua pidemmäksi venyneen matkanteon ja kuuden tunnin aikaeron rasituksia.

Myös pahin koronastressi on laantunut, kun perille päästiin ilman positiivisia testituloksia.

Matintalon mukaan jokaisella hiihtäjällä on Zhangjiakoun olympiakylässä oma huone, joten esimerkiksi hän ei asu samassa huoneessa puolisonsa Lauri Vuorisen kanssa.

Matintalo kertoi, että monissa Suomen joukkueen huoneissa on ilmennyt teknisiä tai viimeistelyyn liittyviä ongelmia.

”Näissä huoneissa on ollut aika paljon ongelmia. Osalla lämmityksen kanssa, osalla vessojen ja osalla ilmastoinnin kanssa. Tuntuu, että nämä ovat vähän tällaisia nopeasti rakennettuja.”

Esimerkiksi Matintalon kylpyhuoneessa höyryn ja kosteuden poistumisessa on ilmennyt puutteita.

”Se on pieni murhe, ja onhan minunkin huoneeni välillä viileä, mutta minullakin on lisäpatteri, joita on monelle roudattu huoneeseen. Täällä on aika kylmät yöt. Päivisin ei ole mitään ongelmaa, mutta öisin voisi tulla vilpoinen ilman lisälämmitystä.”

Matintalo arveli, että huoneita ei ole rakentamisen jälkeen kunnolla tarkastettu ja testattu.

”Ne on vain kyhäisty pystyyn, ja ne on sitten siinä. Herran haltuun, toimiiko kaikki vai ei”, hän sanoi naurahtaen.

Matintalon päämatkat olympialaisissa ovat näillä näkymin 10 kilometriä (p) ja pitkässä viestissä perinteisen osuus.

Lisäksi häntä kiinnostavat perinteisellä hiihdettävä sprinttiviesti ja viikon päästä lauantaina hiihdettävä avausmatka skiathlon eli 15 kilometrin yhdistelmäkilpailu.

Skiathlonilla on erityistä merkitystä. Ensinnäkin siitä saa niin sanotusti ”kisan alle”, koska takana on peräti kuukauden kilpailutauko.

Lisäksi se tarjoaa päämatkaa varten mahdollisuuden testata latuja kilpailuvauhdilla, ja perinteisen osuudella voi antaa viestijoukkueiden valintaan näyttöä iskukyvystä.

”Näistä syistä skiathlon on tosi tärkeä. Kaikki omat henkilökohtaiset menestysodotukset ovat kuitenkin pertsan kympillä.”

