Lounais-Suomen Liiga-seuroissa iloittiin helpotuksista rajoituksiin, mutta HIFK on aivan eri asemassa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston perjantainen päätös mahdollistaa 50 prosentin yleisökapasiteetin urheiluareenoilla Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Urheilua koskevien koronarajoitusten purkaminen näyttää etenevän eri tahtia eri puolilla Suomea. Se asettaa esimerkiksi jääkiekon Liigan seurat hyvin erilaisiin tilanteisiin.

TPS:ssä, Rauman Lukossa ja Porin Ässissä iloittiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston (avi) perjantaisesta päätöksestä. Samaan aikaan HIFK joutuu vielä odottamaan Etelä-Suomen avin päätöstä, joka ei perjantaisen tiedotteen perusteella näyttäisi tuovan muutosta nykyhetkeen.

HIFK saattaa joutua pelaamaan ainakin pari seuraavaa viikkoa ilman yleisöä, mutta asia varmistuu maanantaina, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee päätöksensä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tiedotti perjantaina päätöksestä, jonka mukaan se kieltää tartuntatautilain perusteella Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella yleisötilaisuudet siltä osin kuin niiden osallistujamäärä ylittää 50 prosenttia yleisötilaisuuden enimmäis­osallistuja­määrästä kyseisessä tilassa.

TPS, Lukko ja Ässät voivat siis ottaa yleisöä enimmillään puolet hallien yleisö­kapasiteetista. Avin päätös on voimassa 29.1.–15.2.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti perjantaina valmistelevansa päätöksiä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle.

”Tilojen sulkupäätös kumotaan kokonaan, ja sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka”, Etelä-Suomen avi kertoi tiedotteessaan.

Maanantaina tehtävä päätös kirjataan olemaan voimassa 1.–15.2. Avin tiedotteen perusteella HIFK joutunee siis pelaamaan vielä ilman yleisöä.

”Eihän se hyvältä tunnu, koska HIFK ja liigayhteisö ovat noudattaneet pilkulleen viranomaismääräyksiä. Odotamme lopullista päätöstä ja sitten tiedämme, mikä tilanne lopullisesti on”, sanoi HIFK:n myyntijohtaja ja tuleva toimitusjohtaja Markus Lindström.

”Jokaisella pelillä on valtava taloudellinen merkitys. Olemme olleet pari vuotta enemmän tai vähemmän tässä tilanteessa. Me elämme yleisöstä ja kohtaamisesta, ja siinä mielessä tilanne on kaikille yhtä vaikea.”

Raumalla iloittiin Lounais-Suomen avin nopealla aikataululla tehdystä päätöksestä.

”Saamme takaisin katsojia ja tunnelmaa halliin. 50 prosentin yleisökapasiteetti oli miellyttävä tieto. Samaan aikaan olimme henkisesti varautuneet pelaamaan pitempään ilman yleisö. Arvostamme päätöstä”, sanoi Rauman Lukon toimitusjohtaja Jukka Kunnas.

Hän kertoi toivovansa, että tilanne tasoittuisi kaikkien Liigan seurojen osalta.

”Tämä avin päätös oli tärkeä myös muiden seurojen kannalta. Toivottavasti päästään asteittain isompaan kapasiteettiin.”

Lukossa tehdään nyt työtä, että seura pystyy omalta osaltaan vastaamaan päätöksen ehtoihin.

”Toteutamme asiat viranomaisia tyydyttävällä tavalla. Katsojien välillä säilyvät etäisyydet, maskisuositus pysyy ja käsihygieniasta huolehditaan. Olemme pystyneet osoittamaan, että pystymme järjestämään terveysturvallisesti tapahtumat”, Kunnas sanoo.

TPS:ssä päätöstä pidettiin hyvänä, kun otetaan huomioon seuran kyky järjestää terveysturvallinen tilaisuus. Väliaikaisen toimitusjohtajan Kai Koskisen mukaan TPS:n halli on niin iso, että seura pystyy helposti ottamaan yleisön vastaan ja samalla toteuttamaan tapahtuman terveysturvallisesti.

”Vaikea sanoa, miten tämä käytännössä näkyy ja miten ihmiset ottavat vastaan päätöksen. Ensi viikko kertoo siitä. Syksy lähti hyvin käyntiin. Uskomme, että ihmisiä kiinnostaa.”

Koskisen mukaan on ollut kiusallista, että Liigan eri seurat ovat olleet erilaisessa asemassa ja ovat siinä jälleen ensi viikolla.

”Toivottavasti katsojarajoitukset korjaantuvat samaan asentoon. Ymmärrän, että näitä ei ole helppo ratkoa.”

Rajoitusten purkautuminen helpottaa myös Lounais-Suomen seurojen taloudellista tilannetta.

”Olemme pelanneet kuukauden ilman yleisöä, joten sillä on iso vaikutus.”

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen oli iloissaan avin päätöksestä ja samaan aikaan huolissaan seuransa taloudesta.

”Useiden viikkojen ajan meillä ei ole ollut tuloja. Viime vuonna määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen oli mahdollista, mutta nyt sama työkalu ei ole käytössä. Nyt on tiukin paikka käsillä. Kuukausi kerrallaan laskemme, että pysymme pystyssä.”