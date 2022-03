Koronaepidemian tuomat keskeytykset antavat esimakua joukkuelajien tulevaisuudesta pienenevien ikäluokkien Suomessa. Urheiluseurat ja kokonaiset urheilulajit ovat etenkin pienemmillä paikkakunnilla vaikeuksissa, kun lapset vähenevät.

Heinola

Heinolan Tommolassa vanhassa tehdashallissa koripallokentän parketti kiiltää ja syöttökone suoltaa palloja pelaajille.

Heinolan NMKY:n treeniolosuhteet ovat erinomaiset. Kentällä kolmen valmentajan kanssa on kuusi vuosina 2008–2011 syntynyttä tyttöä. Ennen pandemiaa heitä oli joukkueessa yhdeksäntoista, nyt enää yksitoista.

Tytöt treenaavat 3x3-korista. Koripalloliitto käynnisti tämän Tokion olympialaisissakin nähdyn pelimuodon pilotoinnin viime kesänä. Se on yksi mahdollisuus saada pelit jatkumaan pelaajien vähentyessä.

Aiemmin puolikkaan kentän ja yhden korin 3x3 on mielletty lähinnä kesälajiksi, mutta nyt sitä yritetään juurruttaa ympärivuotiseen toimintaan etenkin Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Pohjoisessa sitä on pelattu aiemminkin, kertoo Koripalloliiton seura- ja kilpailutoiminnan johtaja Susanna Strömberg.

3x3 korostaa osin eri taitoja ja ominaisuuksia kuin perinteinen koripallo. Esimerkiksi Virossa sen suosio on kasvanut nopeasti.

”Se on luovempi ja vapaampi pelimuoto, jossa on vähemmän kontrolloituja rooleja. 3x3 voisi elävöittää lajia”, Strömberg pohtii.

Netta Marttila sanoo tykkäävänsä 3 vastaan 3 -peleistä.

Heinolalainen 11-vuotias Netta Marttila on pelannut koripalloa viisi vuotta. Hänen joukkueessaan pelaajia on tullut Lahdesta ja lähtenyt sinne, mutta hän haluaa harrastaa kotikulmilla kaverien kanssa.

”Treenit ovat nyt olleet erilaisia, kun 3x3:a alettiin harjoitella. Tykkään enemmän pelata viidellä viittä vastaan kahteen koriin, mutta myös 3x3 on kivaa”, Marttila kertoo.

Heinolan NMKY:ssä on monin keinoin pyritty pitämään harjoittelu mielekkäänä, vaikka pelaajia on entistä vähemmän. Marttilan joukkueen treeneissä on valmentaja Iivari Hämäläisen mukaan nyt keskityttävä yksilötaitoihin. Uusi pelimuoto haastaa valmentajaakin.

3x3-turnauksia Heinolassa on ollut muutama, ja niissä on ollut mukana joukkueita Lahdesta ja Kouvolasta. Seuran toiminnanjohtaja Vesa Hämäläinen arvelee, että uuden pelimuodon vakiintuminen vie muutamia vuosia. Jos väki palaa treeneihin, perinteistä koripalloa ja 3x3:a voidaan treenata myös rinnakkain.

Valmentaja Iivari Hämäläinen miettii, mitä seuraavaksi tehtäisiin. Netta Marttilaa naurattaa.

KoronaEPIDEMIAn aiheuttama notkahdus harrastajamäärissä voi jäädä tilapäiseksi, mutta vastaava kehitys siintää tulevaisuudessa.

Heinolassa syntyi 2000-luvun taitteessa hiukan yli 200 lasta vuodessa, nyt enää alle 100. Koko maassa ikäluokan koko on supistunut 20 vuodessa liki neljäsosalla, ja määrän väheneminen jatkuu Tilastokeskuksen ennusteen mukaan hiljalleen vuosikymmeniä.

Lajiliitot ovat pohtineet tätä tulevaisuuden haastetta vaihtelevasti. Koripallossa ennusteena on, että kymmenen vuoden päästä junioreita on parituhatta eli 13,6 prosenttia nykyistä vähemmän.

Palloliitto laski vuonna 2018 väestöennusteista seitsemänvuotiaiden poikien määriä vuoteen 2040 asti. Seurapalvelujohtaja Timo Huttusen mukaan toimintalogiikan on muututtava, jotta joukkueita on jatkossakin joka puolella maata, vaikka väki pakkautuu ruuhka-Suomeen ja maakuntakeskuksiin.

”Tiedämme, että 10–20 vuoden päästä edessä on dramaattinen muutos. Olennaista on, mikä osuus ikäluokasta saadaan mukaan ja pidettyä mukana.”

7-vuotiaiden poikien määrä Suomen kunnissa 2018 66 kuntaa, joissa yli sata poikaa – yhteensä 24 000 poikaa

53 kuntaa, joissa 50–100 poikaa – yhteensä 3 700 poikaa

192 kuntaa, joissa alle 50 poikaa – yhteensä 3 700 poikaa Lähde: Palloliitto

Jääkiekkoliitossa asiaan liittyvä strategiatyö on vielä kesken.

Lentopallossa paljon harrastajia asuu muuttotappioalueilla. Liiton kilpailu- ja seuratoimintayksikön päällikkö Jari Lankinen kertoo, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on väen vähetessä nähty paljon seurojen yhdistymisiä.

Salibandyssakin joukkueen kokoaminen yhdestä ikäluokasta on käynyt paikoin vaikeaksi.

”Nyt on kova huoli siitä, miten saadaan lapset takaisin lajin pariin koronaepidemian jälkeen. Haluamme, että laji säilyisi valtakunnallisena”, kertoo Salibandyliiton yhteiskuntajohtaja Jari Kinnunen.

7- vuotiaiden poikien määrän kehitys esimerkkikunnissa Pietarsaari Vuonna 2018: 100

Vuonna 2030: 81 (ennuste)

Vuonna 2040: 78 (ennuste) Heinola Vuonna 2018: 78

Vuonna 2030: 46 (ennuste)

Vuonna 2040: 42 (ennuste) Mänttä–Vilppula Vuonna 2018: 50

Vuonna 2030: 23 (ennuste)

Vuonna 2040: 20 (ennuste) Lähde: Palloliitto

Yksi keino vastata muutokseen ovat 3x3:n kaltaiset pienpelisovellukset. Jalkapallossa saman koon pelimuoto on harkinnassa. Tutuin variaatio on neljän kenttäpelaajan ja maalivahdin futsal, jota ei kuitenkaan pelata yhtä laajasti koko maassa. Ulkonakin pelataan tarpeen vaatiessa pienennetyllä kentällä ja pelaajamäärällä.

”Tätä on tehty esimerkiksi Itä-Suomessa jo 1990-luvulla. Pohjoisessa on kokeiltu pelata pienemmän paikkakunnan ehdoilla vaihtelevasti viidellä, kahdeksalla tai yhdellätoista pelaajalla, jotta pienemmän pelaajamäärän seurat pysyvät mukana”, Huttunen kertoo.

Salibandyssa eri pelisovelluksille on tarvetta sekä juniori- että ikämiespuolella. Tänä keväänä lajissa pilotoidaan 15x30 metrin kentällä käytäviä pelejä kolmen tai neljän kenttäpelaajan joukkueilla. Nämä eivät syrjäytä viiden kenttäpelaajan pelejä vaan tuovat kilpailutoiminnan ulkopuolelle kaivattuja vaihtoehtoja.

”Niitä voi myös pelata useammissa oloissa. Peli ei mene pilalle, vaikka väkimäärä vähenee. Maalintekotilanteita ja pallon kanssa pelaamista tulee enemmän”, Kinnunen toteaa.

Osassa lajeista pienemmät sovellukset ovat käytössä rajatusti. Pesäpallossa 5–7 joukkueen pelaajan pienpesis on ollut viime vuodet käytössä lähinnä pienimmillä junioreilla ja pesiskouluissa.

Lentopallojunioritkin aloittavat pelaamisen kahdella kahta vastaan, ja ikäluokkien kasvaessa pelaajamäärä nousee vaiheittain kuuteen. Beach volley on kasvussa, mutta se on yhä enimmäkseen kesälaji, sillä sopivia halleja talvipeleihin on vähän.

”Lentopalloliitossa olemme suunnitelleet kokeiluun uusia pienpelituotteita esimerkiksi niin, että pelitapahtumaan voi tulla paikalle ilman seuraan sitoutumista ja joukkueet muodostetaan paikalla,” Lankinen kertoo

Jääkiekossa kansainvälinen lajiliitto IIHF on testannut kolmella kolmea vastaan pelaamista kansainvälisissä turnauksissa ja aikoo kehittää pelimuotoa jatkossakin, kertoo Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen.

Netta Marttila (oik.) ja Karimah Rihia vauhdissa Heinolan NMKY:n harjoituksissa.

Toinen keino pärjätä pienempien pelaajamäärien kanssa ovat erilaiset sääntöjoustot. Yli-ikäisten pelaajien käyttö tai joukkueiden siirtyminen viereisen alueen sarjaan ovat peruskauraa. Erilaisille kaksoisedustussäännöillekin on tarvetta, joko kahden eri ikäsarjan joukkueissa tai saman ikäluokan sisälläkin.

Palloliiton Huttunen kertoo, että vaikka tavoitteellisesti pelaavat nuoret kasautuisivat alueella yhteen seuraan, kaksoisedustus mahdollistaa esimerkiksi pelit viidellä viittä vastaan kasvattajaseurassa.

”Se on pienen ryhmän elinvoimaisuudelle etu. Sosiaalinen piirikin on tärkeää, eli näin voidaan pelata vanhojen kavereiden kanssa”, Huttunen sanoo.

Lentopallossa pelaajia voidaan saman seuran sisällä vaihtaa tietyissä rajoissa joukkueesta toiseen. Pesäpallossa kahden seuran yhdistelmäjoukkueet ovat mahdollisia, ja juniorit voivat SM-sarjassa edustaa tilapäisesti kahta seuraa.

”Vanhemmat juniorit voivat myös pelata aikuisten alempaa sarjaa yhdessä ja juniorien sarjaa toisessa seurassa. Pelattavaa pitää olla riittävästi”, sanoo kilpailupäällikkö Timo Lamminen Pesäpalloliitosta.

Monessa lajissa tytöt voivat pelata poikien joukkueessa ja satunnaisesti myös päinvastoin. Tyttöjoukkueita ilmoitetaan poikien sarjaan sekä pelaajien kehityksen että maltillisen mittaisten pelimatkojen takia.

”Salibandyssa on uutta se, että tyttöjen seurat tarvittaessa sopivat keskenään, mihin sarjaan tietyn ikäluokan joukkueet ilmoitetaan, jotta saadaan sarja pyörimään”, kertoo Kinnunen.

Muitakin haasteita riittää, sillä seurojen ja liittojen on pidettävä silmällä myös liikuntapaikkarakentamista. Taantuvaa lajia varten tuskin rakennetaan tai kunnostetaan puitteita ainakaan julkisin varoin.

Vaikka jääkiekossa on vetovoimaa, Jääkiekkoliittokin rekrytoi hiljakkoin ensimmäisen täyspäiväisen olosuhdepäällikön tukemaan kuntia ja kaupunkeja olosuhdekysymyksissä. Moni muukin laji on huomannut lobbaamisen tarpeen.

Lisähaastetta tuo sekin, paljonko liikuntaa ja urheilua tulevaisuudessa ylipäätään harrastetaan ja pystyvätkö eri lajit koordinoimaan toimintaa keskenään etenkin pienillä paikkakunnilla. Ja jos ei ole harrastajia, onko seuroilla ja lajeilla faneja?