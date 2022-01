Dušan Vlahovićin pelinumero Juventuksessa seitsemän, jota käytti torinolaisseurassa viimeksi Cristiano Ronaldo.

Serbialaishyökkääjä Dušan Vlahovićin, 22, siirto Serie A:n Fiorentinasta kilpailija Juventukseen sinetöityi perjantaina. Vlahovićin nelivuotisen sopimuksen arvo voi nousta 90 miljoonaan euroon. Myyntihinta oli 70 miljoonaa euroa, ja lisäksi sopimuksessa on muita kuluja 11,6 miljoonaa euroa ja mahdollisia bonoksia 10 miljoonaa euroa.

Dušan Vlahović on ollut Serie A:n säkenöivimpiä tähti kauden ensimmäisellä puoliskolla ja hän jakaa maalipörssin kärkisijan Ciro Immobilen kanssa 17 maalilla.

Tilastoyhtiö Optan mukaan Vlahović on tehnyt huippusarjojen kaikista hyökkääjistä neljänneksi eniten maaleja tällä ja viime kaudella. Tässä tilastossa hänen edellään ovat vain supertähdet: Bayern Münchenin Robert Lewandowski, Borussia Dortmundin Erling Haaland ja Real Madridin Karim Benzema.

Vlahovićin sopimus Juventuksen kanssa päättyy kesällä 2026.

Dušan Vlahović juhli marraskuussa Fiorentinan paidassa maalia AC Milania vastaan.

Juventus tarvitsi tähtitason vahvistuksen. Seura on tällä haavaa viidentenä sarjataulukossa ja on tehnyt 23 liigaottelussa 34 maalia, mikä on yhdenneksitoista paras maalimäärä sarjassa. Se ei ole tarpeeksi Italian suurseuralle.

Juventus hehkutti uuden hyökkääjänsä maalimääriä.

”20 maalia 24 ottelussa Serie A:ssa ja Italian cupissa, kauden ensimmäisellä puoliskolla. Numerot nousevat 41 maaliin 64 ottelussa, kun otetaan huomioon viime kausi. Kenen tahansa tällaiset lukemat voi tiivistää kahteen sanaan: ’tappava viimeistelijä’. Dušan Vlahović on nyt virallisesti Juventuksessa, mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa 22-vuotissyntymäpäiväänsä”, Juventus onnitteli perjantaina syntymäpäiväänsä viettänyttä hyökkääjää.

Vlahović saa käyttöönsä pelinumero seitsemän, jota käytti Juventuksessa Cristiano Ronaldo.

Vlahovićista tuli uutistoimisto AFP:n mukaan 16-vuotiaana Partizan Belgradin seurahistorian nuorin pelaaja, hän liittyi kesällä 2018 Fiorentinaan ja on sen jälkeen kehittynyt vauhdilla.

”Odotettua lyhyemmässä ajassa hän on ottanut haltuunsa Italian jalkapallon vaatimukset ja sopeuttanut oman pelityylinsä italialaiseen jalkapalloon”, Juventus sanoi.