Samuli Samuelsson pinkoi ennätys­vauhtia hallikauden avauksessaan: ”MM-raja on ihan mahdollinen”

Samuelsson kipusi Suomen kaikkien aikojen hallitilastossa neljänneksi.

Pikajuoksija Samuli Samuelsson avasi hallikauden kilpailunsa 60 metrin ennätyksellään. Ikaalisten Urheilijoita edustava Samuelsson voitti Helsingissä matkan ajalla 6,65. Hän juoksi saman ajan jo alkuerissä ja paransi ennätystään sekunnin sadasosalla.

”Ensimmäinen tuntui hyvältä juoksulta. Finaalissa lähtökiihdytys meni vähän pieleen. En saanut vetoa heti ensimmäisistä askelista”, Samuelsson kertasi Urheiluliiton tiedotteessa.

Samuelsson kipusi Suomen kaikkien aikojen hallitilastossa neljänneksi ja jää vain kaksi sadasosaa maaliskuisten Belgradin MM-kilpailujen tulosrajasta.

”Tuntuu, että on ihan mahdollista, että MM-raja voisi sieltä tulla, mutta 60 metriä on niin pienestä kiinni. Se on kilpailumatkana niin lähtöpainotteinen”, Samuelsson arvioi.

Kuopiossa Sini Lällä ponnisti naisten korkeuskisan voittoon halliennätyksellään 186. Ella Junnila ylitti perjantaina Saksan Karlsruhessa 184.