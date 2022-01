Norja lennättää olympiaurheilijoita Oslosta Pekingiin maanantaina.

Norjan olympiajoukkueen koronapaniikki saa jatkuvasti uusia kierroksia. Nyt ampumahiihtäjät hämmästelevät, miksi Norjan mieshiihtäjät tulevat samalle Pekingin-lennolle maanantaina muiden olympiaurheilijoiden kanssa.

Ampumahiihtäjien huolena on se, että Norjan hiihtomaajoukkueessa on todettu neljä koronavirustartuntaa – kaksi naishiihtäjillä (Heidi Weng ja Anna Kjersti Kalvå), yksi mieshiihtäjillä (Simen Hegstad Krüger) ja sprinttivalmentajalla (Arild Monsen).

Norjan naisten hiihtomaajoukkue jäi Italiaan, josta heidän on tarkoitus siirtyä Sveitsin Zürichin ja sieltä lentää tiistaina Pekingiin. Mieshiihtäjät sen sijaan palasivat Norjaan, josta lento Pekingiin lähtee maanantaina.

”Olemme menossa heidän kanssaan koneeseen, joka lentää Oslosta Pekingiin. Meidän täytyy olla varmoja ennen koneeseen nousemista, että se on 100-prosenttisen turvallista”, ampumahiihtovalmentaja Egil Kristiansen toteaa Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Kristansen myöntää NRK:lle, ettei hän tunne nyt oloaan turvalliseksi.

”Hiihdossa tilanne hämmentää. Emme ole täysin luottavaisia, mitä siellä tapahtuu.”

Norjan ampumahiihdon tähtiin kuuluva Johannes Thingnes Bø on myös epäilevä sen suhteen, että hiihtäjät ovat samalla lennolla.

”Minusta se on todella outoa, että jaamme lennon urheilijaryhmän kanssa, jossa on ollut kolme positiivista koronatestiä. Toivon ja uskon, että olympiakomitealla yhdessä hiihtoliiton kanssa on suunnitelma c”, Bø toteaa NRK:lle.

Norjan hiihtojoukkueen johtaja Espen Bjervig sanoo ymmärtävänsä ampumahiihtäjien huolen.

”Kaikki ovat epäileviä isoon koneeseen menemisestä tuona päivänä. Minulla ei ole ollenkaan ongelmia sen ymmärtämisessä.”

Hiihtäjä Emil Iversenin mielestä kenenkään ei pitäisi pelätä olympialentoa.

”Mutta ehkä heillä on muita syitä olla epäileväisiä, en tiedä. Kun matkustamme maanantaina, uskon olevamme täysin turvassa”, Iversen sanoi NRK:lle.