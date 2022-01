Aitajuoksija Ilari Manninen rikkoi MM-hallikilpailujen tulosrajan.

Korkeushyppääjä Ella Junnila ponnisti sunnuntaina toiseksi Tšekin Nehvizdyssa, kun hän ylitti yleisurheilun hallikisoissa talvikauden kärkituloksen 187. Perjantaina hän avasi hallikautensa Saksan Karlsruhessa ylittämällä 184.

”Hyppääminen on ollut koko ajan hyvää. Ponnistuspaikan hakemisessa on ollut pientä haastetta, mutta fyysinen kunto on hyvä, ja tekniikka parani jo näiden kahden kilpailun välillä. Se varmaan jatkaa paranemista edelleen”, Junnila kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Samoin tilanteen arvioi Junnilan valmentaja Tuomas Sallinen.

”Hypyt korkeuksista 184 ja 187 nousivat hyvin ja olivat korkeita. 190:n korkeudessa hyppytahti oli nyt vaan liian tiukka”, Sallinen sanoi.

Kilpailun voitti Ukrainan Julija Tshumatshenko samalla tuloksella Junnilan kanssa.

Aitajuoksija Ilari Manninen rikkoi maaliskuisten MM-hallikilpailujen tulosrajan sunnuntaina 60 metrin aitajuoksussa Helsingissä.

Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava Manninen kiirehti matkan ennätykseensä 7,68 ja nousi Suomen kaikkien aikojen hallitilastossa jaetulle neljännelle sijalle.

”Kunto on aika lailla sama kuin viime vuonna, mutta tekniikka on mennyt eteenpäin. Juoksu tulee vähän korkeammalla, ja niin sanottu sivujalka toimii pikkuisen paremmin”, Manninen kuvasi virettään Urheiluliiton tiedotteessa.

Mannisen edellinen ennätys oli 7,75 tältä talvelta. MM-hallikisat kilpaillaan Belgradissa.

Lauantaina 60 metrillä hyvää vauhtia pitänyt Samuli Samuelsson teki 200 metrillä ennätyksensä 21,25. Entinen ennätys kesti kuusi vuotta.

”Jotakin tuollaista odotin tai vähän parempaa, mutta ihan tyytyväinen olen”, Samuelsson sanoi.