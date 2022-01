Mikael Shiffrin on sanonut toivovansa voivansa kilpailla kaikissa viidessä alppihiihdon lajissa Pekingin olympialaissa.

Entiset olympialaisten alppihiihdon kultamitalistit Lindsey Vonn ja Picabo Street uskovat, että Mikaela Shiffrin voi voittaa mitalin jokaisesta lajistaan, johon hän osallistuu Pekingin olympialaisissa.

Shiffrin voitti pujottelun kultaa Sotšin olympialaisissa vuonna 2014 ja suurpujottelun kultaa Pyeongchangin olympialaisissa neljä vuotta sitten. Hän on sanonut toivovansa voivansa kilpailla kaikissa viidessä alppihiihdon lajissa Pekingin olympialaissa.

Voimarojen ja ajankäytön kannalta osallistuminen kaikkiin lajeihin voi olla haastavaa etenkin, jos sää vaikuttaa aikatauluihin. Neljä vuotta sitten Shiffrin vetäytyi supersuurpujottelusta ja syöksylaskusta aikataulupaineiden takia.

Neljissä olympialaisissa kilpaillut Lindsay Vonn, joka on kautta aikain menestynein yhdysvaltalaisnainen maailmancupin kiertueella 82 voitollaan, uskoo Shiffrinin voivan päätyä palkintopallille jokaisessa kisassaan olympialaisissa.

"Odotan todellakin hänen saavan mitalin jokaisesta lajista, johon hän osallistuu, koska hänellä on yksinkertaisesti kykyjä siihen”, Vonn sanoi uutistoimisto Reutersille.

26-vuotias Shiffrin on kerännyt urallaan 73 maailmancupin voittoa ja on uransa edetessä noussut entistä enemmän uhkaamaan nopeuslajien kärkinimiä. Shiffrinillä on kaksi palkintopallisijoitusta supersuurpujottelusta tällä kaudella.

Eniten mitaleja yhden talviolympialaisen aikana on kerännyt kroatialainen Janica Kostelic, kun hän voitti Salt Lake Cityn olympialaisissa vuonna 2002 neljä mitalia, joista kolme oli kultaisia.

Mitesten alppihiihdossa ennen supersuurpujottelun ja alppiyhdistetyn aikaa Ranskan Jean-Claude Killy voitti 1968 kolmoiskullan pujottelusta, suurpujottelusta ja syöksylaskusta ja samaan yli aiemmin Itävallan Toni Sailer vuonna 1956.

Shiffrinin iskukykyyn on vaikuttanut positiivinen tulos koronatestistä. Hänen piti selviytyä myös isänsä tapaturmaisesta kuolemasta vuonna 2020.

Shiffrin johtaa maailmancupin kokonaiskilpailua ennen Slovakian Petra Vlhovaa.

"Hänen laskunsa sujuu poikkeuksellisen hyvin”, Vonn kehui Shiffriniä.

”Ehkä hänellä ei ole ollut aivan samaa tasaisuutta laskuissaan tänä vuonna, mutta se oli odotettavissa henkilökohtaisen tragedian jälkeen. Uskon, että näistä tulee uskomattomat kisat hänelle.”

Naganon vuoden 1998 kultamitalisti Picabo Street ei usko, että mikään olympialaisten rinteiden tarjoama haaste vaikuttaa Shiffriniin.

"Uskon, että hän menee olympialaisiin sillä asenteella, että hän hoitaa homman kaikesta huolimatta”, Street sanoi Reutersille.

"Parhaiten hän todistaa kykynsä itselleen menestymällä kaikissa lajeissa. Hän tarvitsee sen kaltaista menestystä.”

Shiffrin aloittaa mitalijahtinsa 7. helmikuuta suupujottelussa. Alppihiihtokisat alkavat olympialaisissa 6. helmikuuta miesten syöksylaskulla.

