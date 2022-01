Liverpoolin uusi maalintekijä, kolumbialainen Luis Diaz liittyy joukkueeseen maajoukkuekomennuksen jälkeen.

Liverpool FC:n päävalmentaja Jürgen Klopp uskoo, että seuran uudella hankinnalla Luis Diazilla on kaikki tarvittavat kyvyt menestyä Englannin Valioliigassa. Klopp on kannustanut kolumbialaista laitahyökkääjää sopeutumaan nopeasti elämään Englannissa ja tekemään joukkueen paremmaksi.

Diazista tuli sunnuntaina Liverpoolin ensimmäinen hankinta talven siirtoajan aikana. Brittimedian tietojen mukaan Diaz siirtyi portugalilaisseura Portosta Liverpooliin 45 miljoonan euron hinnalla.

"Hän on loistava pelaaja, jota olemme seuranneet pitkään”, Klopp sanoi seuran verkkosivuilla.

”Uskomme, että hänellä on kaikki ominaisuudet sopia pelitapaamme ja Englannin Valioliigaan sekä fyysisesti että henkisesti. Hänellä on nälkää menestyä, ja hän taistelee saadakseen haluamansa. Hän on eittämättä taistelija ja taitava pelaaja, jolla on maalinteko aina mielessä.”

Klopp kiitteli Liverpoolin omistajia siirron toteutumisesta.

”Joukkue tarvitsi lisää laatua. Kun pelasimme aiemmin kaudella Luisia vastaan, näimme millainen vaara hän on, miten nopea hän on ja miten hänen asenteensa auttaa joukkuetta”, Klopp sanoi.

”Luis tekee meidät paremmaksi joukkueeksi nyt ja tulevaisuudessa. Hän on pelaaja, jonka todella halusimme, ja omistajat auttoivat toteuttamaan tämän siirron, joten olen hyvin tyytyväinen.”

Liverpool on Valioliigassa toisena 48 pisteellä 22 ottelusta, ja se on yhdeksän pistettä perässä Manchester Cityä, joka on pelannut yhden ottelun enemmän.