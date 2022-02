Heikki Sorsa teki lumilautailua tunnetuksi Salt Lake Cityn talviolympialaisissa 2002 – Aktiiviura on jo jäänyt taakse, mutta vauhtia hän rakastaa edelleen

”En vieläkään tiedä, mitä tekisin isona”, Heikki Sorsa sanoo.

Lumilautailijana Heikki Sorsan tavaramerkiksi muodostui vaihtuvien hiustyylien lisäksi hymy, joka ei sulanut kasvoilta. ”Hyvä fiilis toi voimaa ja pystyin parhaimpaani. Vaikka asioita tekee tosissaan ja täysillä, pitää olla hauskaa. Se on kaikki kaikessa.”

Pelottavan isoja eläimiä. Näin Heikki Sorsa oli tottunut ajattelemaan hevosista.

Rinteistä tutulle rämäpäälle, entiselle ammattilaislumilautailijalle ne olivat liikaa. Hän ei mielellään mennyt lähelle eikä ainakaan selkään.

Pari vuotta sitten Sorsa oli käymässä talleilla ratsastusta harrastavan tyttöystävänsä ja tämän kavereiden kanssa. Sorsa uskaltautui satulaan ja lopulta liikkeelle kokeneemman taluttaessa.

”Innostuin täysin. Lopulta sain liikkua myös yksin, ja kun tyttöystävä käänsi selkänsä, panin hevosen ravaamaan”, Sorsa kertoo ja nauraa.

Nykyään hän käy valmennuksessa kerran viikossa ja ratsastaa aina kun se on mahdollista. Kypärä on päässä sekä hevosen selässä että laudalla, mutta luonne on edelleen sama vauhtia janoava.

”Aion oppia ratsastamaan kunnolla. Ensin tasaisella ja kouluratsastusta, mutta sen jälkeen haluan hyppiä esteitä.”

SORSA varttui Helsingin Torpparinmäessä. Talvet menivät laduilla ja rinteessä lapsesta asti. Äiti harrasti laskettelua, ja isän kanssa poika kävi hiihtämässä – tai mäkihyppäämässä.

”Teimme hyppyreitä ja laskin niistä leveillä suksilla. Tulin vähintään kerran viikossa naama verinaarmuilla kotiin, koska olin kaatunut.”

Sorsasta olisi siis aivan hyvin voinut tulla mäkikotka. Lapsuuden idoleita oli itäsaksalainen mäkihyppääjä Jens Weissflog.

14-vuotiaana Sorsa kuitenkin sai kosketuksen lumilautaan. Se oli luonteva jatke rullalautailulle. Lumilautailusta innostuivat myös Sorsan kaverit. Pian koko Torpparinmäki täyttyi hyppyreistä.

”Jotkut ajattelivat, että lautailijat ovat raggareita ja ilkitöiden tekijöitä, mutta äidin mielestä harrastus oli hyvä. Hän oli kiitollinen, kun ylivilkas lapsi tuli kotiin väsyneenä ja valmiina nukkumaan.”

URA ammattilaiseksi käynnistyi ”salakavalasti”. Lumilautaleirillä Norjassa 1993 Sorsan kehittynyt tekniikka herätti huomiota, ja niinpä hän sai ensimmäisen sopimuksensa Burtonilta, suurelta lumilautavalmistajalta.

”Kilpailin ensin Suomessa mutta pian tajusin kiertäväni maailmancupin kilpailuja.”

Vuonna 2001 Sorsa sai nimiinsä maailman korkeimman air-hypyn – 9,35 metriä – Holmenkollenin Arctic Challengessa. Ennätys oli voimassa seitsemän vuotta. Salt Lake Cityn talviolympialaisissa 2002 hän voitti lumikourun eli half-pipen karsinnat, mutta kaatui finaalissa.

Sijoittuminen seitsemänneksi ei haitannut. Seuraavana päivänä Sorsa lensi The New York Timesin sivulla.

Sorsan tavaramerkiksi tulivat irokeesi ja iso hymy, joka ei hyytynyt kaatumisenkaan jälkeen. Tarttuva iloisuus ja persoonallisuus tekivät Sorsasta yhden kuvatuimmista ja seuratuimmista urheilijoista.

”Sain yli 2000 sähköpostia. Olen kavereiden kanssa vitsaillut, kuinka suureksi juttu olisi kasvanut someaikana. Onneksi julkisuus julkisuuden takia ei kiinnostanut minua. Nuorena tuli hölmöiltyä, mutta pysyin aika hyvin marginaaleissa.”

OLYMPIALAISTEN jälkeen Sorsa lopetti kilpailun. Hän siirtyi ammattilautailijana Burtonin päätiimiin kuvaamaan lumilautavideoita ja katalogeja ja osallistui kutsukisoihin.

”Lumilautapiireissä arvostetuin asia on päästä tekemään videoita suurille tuotantoyhtiöille. Silloin tietää olevansa huipulla.”

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Sorsa asui maailmalla suurimman osan vuodesta. Läheltä piti -tilanteilta ei vältytty. Chilessä 2006 Sorsa kaatui hyppyrissä, lensi kallionseinän viereen ja menetti tajuntansa.

”Kun heräsin, en pystynyt liikuttamaan käsiä tai jalkoja. Menin sokkiin ja pyörryin uudestaan. Onneksi selvisin aivotärähdyksellä.”

Vaikka Sorsan lautailu oli näyttävää, hän ei ollut uhkarohkea.

”Tein kaiken suunnitellen ja olin rehellinen siinä, mihin pystyisin. Ilman tarkkaa mielikuvaharjoittelua en yrittänyt mitään temppua.”

VUONNA 2010 Sorsan sopimus Burtonin kanssa loppui. Hän jatkoi pienempien sponsoreiden kanssa ja kuvasi Youtubeen videoita, kunnes lopetti ammattimaisen lautailun 2015.

”Ne olivat vaikeita paikkoja. Pelotti miettiä, mitä sitten teen: olenko hyvä missään muussa kuin lautailussa?”

Sen jälkeen hän on kokeillut kaikenlaista, muun muassa ajanut tilausajoja ja työskennellyt musiikkialan yrityksessä aluepäällikkönä. Nyt hän selostaa lumilautakisoja Viaplaylla.

Sorsa pitää edelleen lumilautaleirejä Japanissa ja tähtää esteiden hyppäämiseen Tuusulassa. Hevosten kanssa tunne on pitkälle sama kuin rinteessä.

”Eikä lumilautailua saa minusta pois. Sen osaan parhaiten. Muuten en vieläkään tiedä, mitä tekisin isona.”