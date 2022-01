Maasto­pyöräilyn olympia­voittaja arvioi, miksi hänen talli­kaverinsa törmäsi bussin perään ja loukkaantui vakavasti: ”Ajo­asennoista on tullut äärimmäisiä”

Bernal kertoi sairaalasta, että hänellä oli 95 prosentin todennäköisyys halvaantua onnettomuuden seurauksena.

Maastopyöräilyn olympiavoittaja ja viikonloppuna cyclocrossin MM-kultaa ottanut Tom Pidcock on esittänyt hämmentävän arvion, miksi hänen kollegansa ja tallikaverinsa Egan Bernal törmäsi viikko sitten pysähtyneeseen bussiin kotimaassaan Kolumbiassa ja loukkaantui vakavasti.

Bernal iskeytyi tiettävästi arviolta 60 kilometrin tuntinopeudella bussin takaosaan harjoitellessaan muutaman muun huippupyöräilijän kanssa niin sanotulla aika-ajopyörällä, joka on tuttu myös triathlonin harrastajille.

Pidcockin mukaan on mahdollista, että törmäys tapahtui nimenomaan sen takia, että Bernal ajoi aika-ajopyörällä. Sillä ajetaan maantiepyörää matalammassa, mahdollisimman aerodynaamisessa asennossa.

Pidcock perusteli näkemystään sillä, että hän itsekin joutui viime kesänä solisluun murtumaan johtaneeseen onnettomuuteen aika-ajopyörällä.

Niin ikään aika-ajopyörällä kaatui brittiläisessä Ineos Grenadiers -tallissa ajava Ben Turner Ranskassa ajetun kilpailun prologissa viime kesänä. Hän sai pahoja kasvovammoja.

Pidcock arvioi ennen viikonlopun MM-kisaa pidetyssä mediatilaisuudessa, että aika-ajopyörän vaatimat aerodynaamiset ajoasennot voivat olla yksi syy onnettomuuksiin, koska silloin näkökenttä ikään kuin supistuu.

”Ajoasennoista on tullut aika äärimmäisiä. Mielestäni ne ovat suurin syy näihin onnettomuuksiin. Me keskitymme enemmän ja enemmän näiden asentojen ylläpitämiseen, jolloin ei välttämättä näe, mihin on menossa”, Pidcock sanoi Cycling Newsin mukaan.

Pidcockin mielestä aika-ajopyörällä harjoittelu alkaa käydä liian vaaralliseksi.

”Meidän ei pidä pysäyttää kehitystä, mutta meidän pitää miettiä, miten voimme harjoitella turvallisemmin ja vähentää kaatumisia ja törmäyksiä.”

Bernal sai törmäyksessä murtumia selkänikamaan, reisiluuhun, polvilumpioon ja kylkiluihin. Lisäksi hänelle tuli muun muassa ilmarinta. Hänelle on tehty jo useita leikkauksia, ja lääkärien mukaan toipuminen on alkanut odotetusti.

Ranskan ja Italian ympäriajot voittanut Bernal julkaisi perjantaina sosiaalisessa mediassa kuvan itsestään sairaalassa ja kertoi, että hänellä oli 95 prosentin todennäköisyys halvaantua onnettomuuden seurauksena.

”Menetin melkein henkeni tekemällä sitä, mitä eniten rakastan”, Bernal sanoi.