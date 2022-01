Frank Lampardin tehtävänä on pelastaa Evertonin paikka Valioliigassa.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Everton on palkannut uudeksi managerikseen Frank Lampardin, joka seuraa tehtävässä kesällä potkut saanutta espanjalaisluotsi Rafael Benitezia. Everton on tällä hetkellä Valioliigassa 16. sijalla, ja putoamisviivan huonompi puoli on ainoastaan neljän pisteen päässä.

"Everton on seurana ainutlaatuinen, ja odotan suurella innolla, että pääsen aloittamaan työt joukkueessa”, Lampard kommentoi.

Chelsea-legendana tunnettu 43-vuotias Lampard valmensi entistä seuraansa kesästä 2019 aina tammikuuhun 2021 saakka, jolloin englantilaisluotsi sai potkut lontoolaisseuran peräsimestä. Lampardin sopimus Evertonin kanssa kattaa seuraavat kaksi ja puoli vuotta.