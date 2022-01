Lauantaina Ranskan kilpailussa tapahtunut haaveri oli luultua pahempi.

Seiväshyppääjä Wilma Murron kilpailu lauantaina Ranskassa jäi kesken jalkaan tulleen kolhun takia. Murron jalkaterä osui epäonnistuneen hypyn jälkeen seiväskuopan reunaan.

Nyt on selvinnyt, että haaveri oli luultua pahempi. Murto kertoi maanantaina Instagramissa, että hänen hallikautensa on ohi, koska hänen jalkaterässään on murtuma.

”Se särkee sydämeni. Olin hyvässä kunnossa hypätäkseni korkealle”, Murto kirjoitti ja julkaisi kuvan paketoidusta oikeasta jalastaan ja kyynärsauvoista.

Murron mukaan hyvä uutinen on se, että paljon pahemminkin olisi voinut käydä.

”Murtuma viidennessä metatarsaalissa on pieni, ja kaikki nivelsiteet ovat ehjiä.”

Yleisurheilijoilla on ensi kesänä kahdet arvokisat. MM-mitaleista kilpaillaan heinäkuussa Eugenessa Yhdysvalloissa, ja EM-kisat ovat kuukautta myöhemmin Münchenissä Saksassa.

”Kaikki päätavoitteeni on asetettu kesäkaudelle, ja minulla on tarpeeksi aikaa valmistautua”, kirjoitti Murto, joka sijoittui viime kesänä Tokion olympialaisissa viidenneksi tuloksella 450.

Syyskuussa Murto hyppäsi Kalevan kisoissa Tampereella Suomen ennätyksen 472.

Lauantaina Ranskassa Murto oli seitsemäs ylitettyään 443. Kisa päättyi yritykseen korkeudesta 452.