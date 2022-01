Hatunnosto kahdelle Mr. Futsalille, jotka ovat olleet nostamassa Suomea huipulle – nyt on muiden aika ottaa vastuuta

Autio ja Martić jättävät valtavat saappaat täytettäväksi, mutta samalla he jättävät myös perinnön, jolle löytyy toivottavasti jatkajia, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Suomen miesten futsalmaajoukkueen EM-puolivälierä oli viimeinen valssi maajoukkuekapteeni Panu Autiolle, 36, ja päävalmentaja Mićo Martićille.

Autio oli maajoukkueen kantavia voimia 16 vuotta, ja päävalmentaja Martić valmensi yhdeksän vuotta Suomea.

He ansaitsevat valtavat kiitokset työstään Suomen futsalin nostamisesta Euroopan huipulle. Se ei ole lainkaan liikaa sanottu, että Suomi on nyt Euroopan huipulla, kun se pääsi kahdeksan parhaan joukkoon EM-turnauksessa.

Kumpikin sai sanoa kehunsa toisistaan viimeisessä lehdistötilaisuudessa. Paremmin tuskin kukaan toinen voisi herroista sanoa.

”Panu Autio on uskomaton persoona. Hän on yksi suurimmista persoonallisuuksista lajissamme. Hän on numero ykkönen Suomen futsalissa”, Martić sanoi.

”On vaikea löytää sanoja, koska hän [Martić] on ollut niin loistava valmentaja, henkilö, ystävä ja johtaja. Hän ajattelee aina pelaajien kehitystä ja asettaa pelaajat etusijalle. Hän on ollut paras valmentajani urheilu-urallani”, Autio sanoi.

Autio ja Martić jättävät valtavat saappaat täytettäväksi, mutta samalla he jättävät myös hienon perinnön. Työlle löytyy toivottavasti jatkajia.

Martić on syventänyt valtavasti lajitietämystä Suomessa sekä luonut pelitavan ja samalla uskottavan kilpailukyvyn maajoukkueelle.

Autio on ollut futsalin karismaattinen johtotähti, joka on pioneerina näyttänyt, että Suomesta voi ponnistaa maailmalle futsalammattilaiseksi.

Heidän jäljiltään lajilla voi olla hyvä tulevaisuus Suomessa. Autio toivottavasti jatkaakin lajin parissa tavalla tai toisella.